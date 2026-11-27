Una tragedia familiare si è consumata nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre a Trieste, dove un uomo è stato ucciso a coltellate dal figlio all’interno di un’abitazione di via Flavia, nella periferia della città. La vittima è Francesco Principe, 70 anni, vedovo, ex carabiniere originario della provincia di Crotone. Il figlio Davide Principe, di 35 anni, è stato arrestato dalla Polizia e condotto in Questura, dove è stato sottoposto a interrogatorio dagli investigatori della Squadra Mobile.

Omicidio a Trieste: la ricostruzione della tragedia in via Flavia

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte, al culmine di una lite familiare all’interno dell’appartamento al civico 10 di via Flavia, dove padre e figlio vivevano insieme. Il 35enne avrebbe colpito il genitore con un coltello alla gola, provocandogli una ferita fatale.

Dopo l’aggressione, sarebbe stato lo stesso Davide Principe a contattare il 112, confessando quanto accaduto: “venite ho ucciso mio padre”. Nell’abitazione sono quindi intervenuti gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Polizia di Stato, insieme ai sanitari del 118. Per l’uomo, tuttavia, non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto per dissanguamento.

Chi era Francesco Principe, l’ex carabiniere originario della Calabria

La vittima dell’omicidio è Francesco Principe, ex carabiniere di 70 anni nato in provincia di Crotone. Durante la sua carriera nell’Arma aveva prestato servizio presso il Nucleo Informativo a Trieste. Rimasto vedovo, viveva insieme al figlio Davide nell’appartamento in cui si è consumata la tragedia. Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sul Comune calabrese di origine dell’uomo.

Arrestato il figlio Davide Principe: le indagini della Squadra Mobile

Il 35enne è stato arrestato e accompagnato in Questura, dove è stato interrogato dagli investigatori della Squadra Mobile di Trieste. Sul luogo del delitto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Secondo le prime informazioni emerse, Davide Principe sarebbe stato in carico al Centro di salute mentale della Maddalena. Una circostanza sulla quale non sono stati diffusi ulteriori dettagli e che, allo stato attuale, non consente di stabilire alcun collegamento con le motivazioni dell’aggressione. Restano infatti da chiarire le ragioni della lite tra padre e figlio e le circostanze che hanno portato al tragico epilogo. Le indagini sull’omicidio di via Flavia proseguono per ricostruire con precisione la dinamica del delitto e accertare le responsabilità.