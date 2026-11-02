Tragedia a Ricadi, non ce l’ha fatta l’80enne caduto da un albero: è morto in ospedale

E’ morto l’uomo rimasto ferito ieri cadendo da un albero nelle campagne di Ricadi. Domenico Tocco, di 80 anni, è deceduto in ospedale a Catanzaro dove era stato trasferito con l’elisoccorso per via della gravità delle lesioni. L’incidente è avvenuto mentre la vittima era intenta a svolgere attività nei suoi campi agricoli in località “Masa”. Tocco è finito in un burrone e i vigili del fuoco hanno impiegato diversi minuti per recuperarlo anche con l’aiuto del personale del Saf. Una volta recuperato, l’anziano è stato preso in consegna dai sanitari del 118 e trasferito a Catanzaro in gravi condizioni. Oggi pomeriggio il decesso.