Tragedia a Messina, camionista trovato morto nella cabina del suo tir: inutili i soccorsi

Dramma a Giammoro, nel territorio comunale di Pace del Mela, in provincia di Messina, dove un autotrasportatore è stato trovato senza vita all’interno della cabina del proprio camion. L’uomo si trovava a bordo di un autoarticolato adibito al trasporto eccezionale, fermo lungo la carreggiata. A far scattare l’allarme sarebbe stata la prolungata immobilità del mezzo pesante, insieme alla mancata risposta del conducente. Una situazione che ha fatto temere il peggio e ha portato alla richiesta di intervento dei soccorsi.

Camionista morto a Giammoro, inutili i tentativi di soccorso

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i medici del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. All’arrivo dei soccorritori, tuttavia, le condizioni dell’autotrasportatore erano ormai compromesse. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni, l’autoarticolato si trovava regolarmente fermo lungo la carreggiata al momento del ritrovamento. Restano ancora da chiarire le circostanze nelle quali l’uomo ha perso la vita.

Le cause del decesso: tra le ipotesi un malore improvviso

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima e non si conoscono ancora con certezza le cause della morte. Tra le ipotesi maggiormente accreditate figura quella di un malore improvviso e fatale che avrebbe colpito l’autotrasportatore mentre si trovava nell’abitacolo del veicolo. Si tratta, tuttavia, di una prima ipotesi che non ha ancora trovato conferma definitiva. La tragedia si è consumata nella mattinata nella zona industriale di Giammoro, dove l’intervento dei soccorritori si è purtroppo concluso con la constatazione della morte del conducente.