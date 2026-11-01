Tragedia a Melito Porto Salvo, miniescavatore si ribalta e schiaccia un uomo: muore 44enne

Una domenica segnata da una tragedia a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Francesco Battaglia, 44 anni, nato nel 1981, è morto questa mattina, 1° novembre, dopo essere rimasto coinvolto in un gravissimo incidente mentre si trovava in un appezzamento di terreno di sua proprietà. L’episodio si è verificato in via dei Greci, dove un miniescavatore si è ribaltato, provocando conseguenze fatali per l’uomo. Nonostante la tempestiva attivazione dei soccorsi e il trasporto in ospedale, per il quarantaquattrenne non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Melito Porto Salvo, la ricostruzione del ribaltamento del miniescavatore

Stando alle prime informazioni disponibili, l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 9 del mattino. Francesco Battaglia si trovava ai comandi di un miniescavatore cingolato all’interno della proprietà privata quando il mezzo, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso stabilità, rovesciandosi lateralmente. Il 44enne sarebbe rimasto schiacciato dal macchinario, riportando lesioni di estrema gravità.

Restano da determinare le circostanze che hanno provocato il ribaltamento. La dinamica è stata oggetto dei rilievi delle forze dell’ordine, intervenute per ricostruire quanto accaduto e verificare gli elementi utili a chiarire le cause dell’incidente.

I soccorsi e la corsa all’ospedale Tiberio Evoli: inutili i tentativi di salvare il 44enne

Dopo la richiesta di aiuto, nella zona dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo, insieme agli operatori sanitari del 118 e ai Carabinieri. Le operazioni si sono concentrate inizialmente sul recupero dell’uomo, che sarebbe stato liberato dal mezzo e affidato alle cure del personale sanitario.

La gravità della situazione ha reso necessario il trasferimento urgente al Pronto Soccorso dell’ospedale Tiberio Evoli. Nel frattempo era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, predisposto per un eventuale trasferimento verso un’altra struttura sanitaria. L’elicottero è atterrato al campo sportivo Saverio Spinella, nei pressi dello svincolo della Statale 106, ma l’evoluzione delle condizioni del paziente ha reso impossibile procedere. Francesco Battaglia è infatti deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale. L’elisoccorso, che avrebbe dovuto occuparsi del successivo trasporto, è quindi ripartito senza il 44enne.

Melito Porto Salvo, gli accertamenti dei Carabinieri sulla morte di Francesco Battaglia

Sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti gli accertamenti dei Carabinieri, finalizzati a chiarire la sequenza degli eventi che ha portato alla morte dell’uomo. In base ai primi elementi raccolti, non sarebbero emerse indicazioni relative alla presenza o al coinvolgimento di altre persone. L’ipotesi iniziale è dunque quella di un ribaltamento accidentale del miniescavatore, verificatosi mentre Battaglia si trovava alla guida del mezzo. Rimane ancora da accertare che cosa abbia determinato la perdita di stabilità del macchinario. La morte di Francesco Battaglia a soli 44 anni segna così il drammatico epilogo di un incidente avvenuto in una proprietà privata di Melito Porto Salvo, nonostante l’intervento dei soccorritori e il tentativo di prestargli assistenza sanitaria nel minor tempo possibile.