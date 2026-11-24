Un fornaio di Sbarre tra i protagonisti di una delle pagine più importanti della storia d’Italia, quella della spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi. È la storia di Francesco Bellantonio, riportata alla luce dallo storico reggino Fabio Arichetta nel suo nuovo libro “Storia di Reggio Calabria. Dai Normanni alla Rivolta del 1970”. Una vicenda che intreccia il Risorgimento italiano con la storia di Reggio Calabria e, in particolare, con quella di uno dei suoi quartieri più rappresentativi. Dal racconto emerge anche la proposta di dedicare una strada cittadina alla memoria del patriota reggino. “Uno dei Mille, un fornaio di Sbarre, quartiere storico di Reggio Calabria, si tra i Mille c’era uno sbarroto, dovremmo intitolargli una via di Reggio. Bellantonio o Bellantoni Francesco nacque a Reggio Calabria il 15 giugno 1822 da Giuseppe e Marra Paola. Di umile condizione, faceva il mestiere del fornaio. Frequentando la casa del prete liberale don Cristoforo Assumma, venne coinvolto nelle cospirazioni del 1848 e partecipò alle insurrezioni in Calabria e Sicilia. Fuggì poi a Malta dove non riuscì a restare perché privo di denari. Al suo ritorno fu arrestato e trascinato da Reggio a Napoli a piedi, con i polsi legati dalle manette e le braccia dalle funi, in compagnia del dottore Innocenzo Veneziani di Bagnara”, racconta Arichetta.

Il fornaio di Sbarre tra le insurrezioni, la condanna all’ergastolo e la spedizione dei Mille

Particolarmente significativo è il ritratto che del patriota reggino fece Luigi Settembrini, conosciuto durante il periodo di detenzione. Una testimonianza che restituisce non soltanto le caratteristiche fisiche di Bellantonio, ma anche il suo temperamento e la sua personalità. “Venne processato e condannato a morte e poi all’ergastolo. Nel bagno penale di Santo Stefano conobbe alcuni patrioti tra cui Settembrini che, nelle sue ‘Ricordanze’ ne fa un pittoresco ritratto: ‘un giovane alto, diritto, ben fatto della persona, e con lunga chioma, ma un uccellaccio, scapato, sventato, distratto, che, parlando nel suo dialetto, pare un tartaro, anzi gestisce più che parla, e leva le mani in alto, e mugola inarticolatamente: che ora corruga gli occhi loschi e sorride, ora li straluna e piglia un atteggiamento goffamente tragico: facile a sdegnarsi, facile a placarsi, spesso in veste ed aria di gentiluomo, spesso tinto lordo affumicato, rabbuffato come un fornaio, e fornaio era la sua arte. Se ha per mano qualche faccenda, ed uno gli dice qualche parola, egli si dimentica la faccenda che ha per mano, leva alto le mani e comincia a parlare, per modo che bisogna chiamarlo, gridare, scuoterlo per farlo attendere'”, prosegue lo storico reggino.

La svolta nella vita di Bellantonio arrivò nel 1859, quando riacquistò la libertà e poté successivamente prendere parte all’impresa garibaldina. “Fece parte dei deportati dello Stromboli e riacquistò la libertà nel 1859 con il dirottamento della nave che doveva portare gli ergastolani da Cadice fino in Sudamerica. Tornato in Italia grazie agli aiuti raccolti dai mazziniani a Londra, Bellantonio partì con i Mille e partecipò a tutta la campagna. Al termine si stabilì a Napoli ottenendo un modesto incarico come commesso di Pubblica Sicurezza. Luigi Settembrini lo descrive come ‘…Buono, onesto, leale, affettuoso, sincero, segreto, ha avuta sempre l’affezione di quanti lo han conosciuto…'”. Una storia poco conosciuta che lega indissolubilmente il quartiere di Sbarre alla spedizione dei Mille e alle vicende che portarono all’Unità d’Italia. Il racconto di Fabio Arichetta offre così l’occasione per riscoprire la memoria di un reggino protagonista del Risorgimento, al quale la città potrebbe rendere omaggio attraverso l’intitolazione di una via.