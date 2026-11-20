Si avvia verso il gran finale l’ottava edizione del “Filmuzik International Film Music Festival”, la rassegna internazionale dedicata al connubio tra settima arte e musica, curata dal direttore artistico Alberto Gatto. L’appuntamento conclusivo si terrà il prossimo 21 novembre, a partire dalle ore 9:30, presso la Sala Blu del Cine Vittoria di Locri. L’iniziativa, realizzata con il contributo della Calabria Film Commission e il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, sarà l’occasione per svelare i vincitori delle quattro categorie in concorso:

Miglior film musicale

Miglior videoclip musicale

Miglior cortometraggio musicale

Miglior animazione musicale

Miglior documentario musicale

A decretare i migliori lavori è stata una giuria d’eccezione composta da Alberto Gatto, Antonio Falcone, Emiliano Barbucci e Lapo Gresleri.

Questa ottava edizione si è sviluppata attorno al tema “Sospensione e gravità”, un invito a riflettere sul sottile equilibrio tra ciò che ci solleva e ciò che ci riporta alla realtà. Un filo conduttore che ribadisce la missione del festival: dimostrare che il cinema non è soltanto spettacolo, ma uno spazio vivo di confronto, memoria, emozione e consapevolezza.

Il gran finale di Locri corona un percorso iniziato la scorsa estate, quando numerose opere provenienti da tutto il mondo — a conferma della forte vocazione internazionale della rassegna — sono state proiettate in due cornici d’eccezione ricche di storia: il giardino di Palazzo Amaduri a Gioiosa Ionica e quello di Palazzo Zappia a Locri. Un viaggio durato oltre un mese, fatto di cinema, musica, incontri e nuove visioni.