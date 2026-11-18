A Cosenza sta accadendo qualcosa che fino a poche settimane fa sembrava impensabile: mentre il Cosenza Calcio di Eugenio Guarascio attraversa una crisi sportiva e un profondo distacco dalla tifoseria, un nuovo progetto rossoblù ha riacceso la passione di un’intera città. La presentazione di ieri, martedì 17 novembre, al Cinema Italia-Tieri, ha rappresentato molto più del lancio di una nuova iniziativa calcistica. La sala gremita, i tifosi rimasti fuori per motivi di sicurezza e la necessità di aprire anche la galleria hanno raccontato un entusiasmo che a Cosenza non si vedeva da tempo. Protagonista è la DB Rossoblù Città di Luzzi, società attualmente prima nel campionato di Eccellenza, attorno alla quale si è formato un gruppo di circa 20 imprenditori e professionisti deciso a costruire un percorso per riportare in alto il calcio cittadino, recuperando anche lo storico marchio Cosenza Calcio 1914. Un progetto che trova il sostegno esplicito del sindaco Franz Caruso e che, nei fatti, si propone come alternativa alla società guidata da Guarascio, ormai sempre più distante da una parte consistente del proprio pubblico.

Il primo cittadino ha partecipato alla presentazione, salendo sul palco del Cinema Italia-Tieri e manifestando pubblicamente la propria soddisfazione per l’iniziativa. Un sostegno ribadito anche oggi, all’indomani della manifestazione, attraverso una nota nella quale Caruso sottolinea il significato sportivo e sociale del nuovo percorso. “Sono felice di veder nascere una nuova realtà che può veramente riportare, riavvicinare e ricongiungere la tifoseria e tutta la città alla propria squadra del cuore”, ha dichiarato il sindaco, convinto che il progetto possa ricostruire il rapporto tra la squadra e una comunità che negli ultimi anni ha vissuto una crescente disaffezione verso la gestione societaria.

Dalla DB Luzzi al Cosenza 1914: come nasce il progetto che ha riacceso la città

Il nuovo percorso non nasce dal nulla. Nei giorni scorsi, dopo i tentativi di acquisizione del Cosenza Calcio che non hanno portato a un accordo con la proprietà di Eugenio Guarascio, un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio ha deciso di intraprendere una strada alternativa, individuando nella DB Rossoblù Città di Luzzi la base sportiva e societaria dalla quale ripartire. La società del presidente Luca Gencarelli partecipa al campionato di Eccellenza calabrese e occupa attualmente il primo posto in classifica, con la possibilità concreta di conquistare la promozione in Serie D. È proprio su questa realtà che i promotori intendono costruire il futuro del nuovo Cosenza, attraverso un progetto pluriennale fondato sulla partecipazione imprenditoriale, sul radicamento territoriale e sul recupero dell’identità rossoblù. Il percorso prevede anche l’utilizzo dello storico marchio Cosenza Calcio 1914, messo a disposizione da Giuseppe Citrigno, pur restando da completare i passaggi necessari per arrivare alla denominazione definitiva. Nel frattempo, la nuova realtà è destinata a presentarsi come DB Cosenza.

L’iniziativa è stata annunciata nelle scorse settimane e ha preso progressivamente forma attraverso le interlocuzioni con l’Amministrazione comunale, fino alla presentazione pubblica del 17 novembre. Lo slogan scelto, “Dalle nostre radici, verso il futuro”, sintetizza l’ambizione dei promotori: non limitarsi a creare una squadra alternativa, ma recuperare un’identità sportiva che una parte importante della tifoseria sente ormai distante dall’attuale Cosenza Calcio. E la risposta dei sostenitori è stata immediata. La partecipazione al Cinema Italia, con centinaia di persone desiderose di conoscere il progetto, ha dimostrato come la passione rossoblù non sia scomparsa, ma attendesse un’occasione per tornare a manifestarsi.

Chi sono gli imprenditori che vogliono far rinascere il Cosenza

Tra gli elementi che distinguono il nuovo progetto c’è la volontà di costruire una struttura societaria sostenuta da più imprenditori e professionisti del territorio, superando il modello legato a un’unica figura di riferimento. Il gruppo è stato presentato come una rete di circa 20 partecipanti, anche se durante l’evento sono stati resi pubblici i nomi di 15 promotori: Matteo Aiello, Giuseppe Carratelli, Alfredo Citrigno, Francesco D’Andrea, Luca Di Donna, Francesco Garritano, Luigi Palermo, Luca Gencarelli, Sergio Mazzucca, Guido Musacchio, Vincenzo Rota, Carmine Ruffolo, Francesco Maria Stefano, Rosario Venneri e Salvatore Vetere. Tra le altre personalità presenti e indicate nelle cronache della presentazione figurano Marco ed Egidio Chiappetta e Filippo Maria Guido, intervenuto in rappresentanza della società LevelUp S.r.l. Tra i protagonisti dell’operazione ci sono dunque figure con competenze e attività differenti, unite dalla volontà di dare al calcio cosentino una nuova prospettiva. L’obiettivo dichiarato è costruire un’organizzazione solida e programmare la crescita sportiva, partendo dall’Eccellenza e puntando, attraverso le promozioni, al ritorno tra i professionisti.

Il paradosso di Cosenza: una squadra prima in Eccellenza, l’altra penultima in Serie C

Il confronto tra le due realtà calcistiche rende ancora più significativa la situazione che si sta delineando. Da una parte c’è la DB Rossoblù Luzzi, prima in Eccellenza, con un progetto di crescita e una tifoseria che sta riscoprendo entusiasmo e voglia di partecipare. Dall’altra c’è il Cosenza di Eugenio Guarascio, attualmente penultimo nel girone C di Serie C, con 13 punti dopo 14 giornate, in piena zona retrocessione. Se le rispettive situazioni sportive dovessero confermarsi fino al termine dei campionati, le due squadre potrebbero ritrovarsi nella stessa categoria, la Serie D, attraverso percorsi completamente opposti: una grazie a una promozione, l’altra in seguito a una retrocessione. È uno scenario possibile, non ancora un risultato acquisito, ma già oggi racconta la portata del cambiamento in corso nel calcio cosentino.

La differenza, per il momento, non è soltanto nella classifica. È soprattutto nel clima che circonda le due società. Il Cosenza di Guarascio continua a essere il club che detiene il titolo sportivo e partecipa al campionato professionistico, ma vive una frattura profonda con una parte importante della tifoseria organizzata. La nuova iniziativa, invece, è riuscita in poche settimane a generare curiosità, partecipazione e aspettative. Non si tratta di una sostituzione giuridica o sportiva già avvenuta, ma di un cambiamento nella percezione e nell’entusiasmo della città: per molti sostenitori il futuro rossoblù sembra avere oggi un nuovo punto di riferimento. E in questo scenario la posizione di Guarascio appare sempre più isolata sul piano del consenso, mentre il gruppo di imprenditori che sostiene la DB Luzzi prova a trasformare l’entusiasmo iniziale in un progetto duraturo.

Franz Caruso si schiera con il nuovo progetto: il rapporto con Guarascio è ormai compromesso

La posizione del sindaco Franz Caruso è uno degli elementi politicamente più significativi della vicenda. Non è un mistero che i rapporti tra il primo cittadino ed Eugenio Guarascio siano da tempo estremamente difficili. In questi anni Caruso ha più volte sostenuto pubblicamente le richieste di cambiamento della tifoseria e sollecitato la cessione del club, nel tentativo di favorire una soluzione alla crisi che attraversa il calcio cittadino. Il sostegno manifestato ieri alla DB Rossoblù rappresenta quindi la prosecuzione di una posizione maturata nel tempo, ma assume oggi un significato ancora più concreto: l’Amministrazione comunale non si limita ad apprezzare il progetto, ma ha autorizzato l’utilizzo dello stadio San Vito-Gigi Marulla per cinque gare, creando le condizioni per riportare la nuova realtà sportiva davanti al pubblico cosentino.

Durante la presentazione, Caruso ha definito quella di ieri “è stata una serata che passerà alla storia della Cosenza calcistica e sportiva perché suggella il ritorno del legame dei tifosi con la squadra rossoblù. E’ una nuova opportunità per tornare tutti allo stadio a tifare per una squadra del cuore”. Il sindaco ha poi ribadito la propria fiducia nel nuovo percorso, sottolineando che “la passione per il calcio a Cosenza torna a pulsare e noi guardiamo con fiducia a questo nuovo corso grazie al quale si potrà abbattere quella barriera di ghiaccio che ha finora impedito alla nostra tifoseria, alla città e alla provincia sportiva di tornare a sognare”.

Le parole del primo cittadino confermano una scelta di campo che appare ormai evidente, pur nel rispetto delle distinte posizioni e dei diritti delle due società. Caruso vede nel nuovo percorso una possibilità concreta di restituire ai tifosi l’entusiasmo e la voglia di frequentare lo stadio, dopo una fase caratterizzata da contestazioni e distacco. La differenza rispetto al passato emerge anche dalla partecipazione istituzionale alla serata: accanto al sindaco era presente il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, a testimonianza del sostegno espresso anche dall’assemblea cittadina.

Il San Vito-Marulla alla DB Rossoblù: cinque partite e poi una nuova convenzione

Il passaggio più concreto del nuovo corso riguarda proprio lo stadio. L’Amministrazione comunale ha autorizzato la DB Rossoblù Città di Luzzi a disputare cinque partite casalinghe al San Vito-Gigi Marulla, a partire da domenica 29 novembre.. Le altre gare previste sono quelle del 13 dicembre contro la Deliese, del 7 febbraio contro il ReggioRavagnese, del 7 marzo contro la Palmese e del 2 maggio contro la Virtus Rosarno. Si tratta di un primo accordo che consente alla squadra di avvicinarsi fisicamente e simbolicamente alla città, pur continuando a essere, sul piano sportivo, la società che partecipa al campionato di Eccellenza. Per definire gli aspetti organizzativi dell’utilizzo dell’impianto è inoltre previsto un confronto tra il Comune e le due società, considerando che il Cosenza Calcio di Guarascio resta concessionario dello stadio.

Il sindaco ha spiegato le prospettive dell’accordo e la possibilità di arrivare, al termine della stagione, a una convenzione più stabile: “Il presupposto della concessione dello Stadio San Vito-Marulla alla ASD DB Rossoblù, per il momento per un totale di cinque giornate, risiede – ha spiegato Franz Caruso – nella prospettiva di ricreare i presupposti, al termine del campionato, per portare il progetto a compimento, una volta che assumerà la denominazione finalizzata a riutilizzare il marchio “Cosenza 1914”. Nel momento in cui questo si verificherà – ha sottolineato inoltre Franz Caruso -noi, come Amministrazione comunale e come Consiglio comunale, sottoscriveremo una nuova convenzione che possa consentire di utilizzare lo Stadio San Vito-Marulla da parte della nuova compagine societaria”.

La prospettiva delineata da Caruso è chiara: le cinque partite rappresentano una prima fase, mentre l’obiettivo è creare le condizioni per un utilizzo più continuativo dello stadio da parte della nuova realtà rossoblù, una volta completato il percorso societario e definita la denominazione legata al marchio storico. Anche sotto questo aspetto, il sostegno dell’Amministrazione comunale costituisce un elemento importante per le prospettive del progetto.

Il ricordo di Gianni Di Marzio e l’omaggio alla storia rossoblù

La serata del Cinema Italia-Tieri ha avuto anche un forte significato emotivo, grazie alla partecipazione di protagonisti della storia del Cosenza e di giornalisti legati al mondo rossoblù. A condurre la manifestazione sono stati Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, Antonio Lopez della Rai e Patrizia De Napoli de “La C”. Il sindaco ha rivolto un saluto particolare a Gianluca Di Marzio, ricordando insieme a lui la figura del padre Gianni Di Marzio, artefice della storica promozione del Cosenza in Serie B nella stagione 1987-1988. Caruso ha richiamato anche la cerimonia di intitolazione al celebre allenatore, conosciuto come il “seminatore d’oro”, del largo situato nell’antistadio del San Vito-Marulla, un riconoscimento che testimonia il legame profondo tra il tecnico e la città. “Gianni Di Marzio – ha detto Franz Caruso – sarà sempre nei cuori dei tifosi rossoblù, quelli di ieri, di oggi e di domani”.

Particolarmente sentita anche la presenza di Michele Padovano e Ugo Napolitano, protagonisti della formazione che conquistò la promozione in Serie B. Il sindaco li ha salutati come due simboli del calcio cittadino, ricordando il contributo offerto alla storia sportiva di Cosenza e contrapponendo il valore di quelle esperienze alle controversie che hanno segnato il rapporto tra istituzioni e attuale proprietà del club. I due ex calciatori, secondo Caruso, sono figure “che hanno scritto le pagine più belle della storia del Cosenza. La storia del Cosenza – ha ribadito ancora il primo cittadino – è quella che loro hanno incarnato, non quella dei ricorsi e delle carte bollate. Per fortuna – ha aggiunto -abbiamo le spalle larghe e un po’ di storia ed esperienza personale e professionale per affrontare anche i ricorsi davanti alle varie magistrature amministrative o ordinarie”.

Il 29 novembre il ritorno al Marulla con Donata Bergamini

La prima partita della DB Rossoblù al San Vito-Marulla, in programma il 29 novembre, avrà anche un significato particolare per la memoria sportiva della città. Franz Caruso ha annunciato infatti la presenza di Donata Bergamini, sorella di Denis Bergamini, per ricordare il calciatore rossoblù. Un momento che si inserisce nella volontà dei promotori di ricostruire il rapporto tra la nuova squadra e la storia del calcio cosentino, valorizzando figure che occupano un posto speciale nella memoria collettiva dei tifosi. A questo proposito, il primo cittadino ha ricordato anche il rapporto personale e professionale con il padre di Denis, Domizio Bergamini, e con la famiglia, “che in quella triste circostanza ho avuto l’onore e l’onere di rappresentare nel processo di Trebisacce”.

Caruso ha sottolineato come uno degli obiettivi principali del nuovo percorso sia proprio quello di riportare allo stadio le famiglie, i giovani e i bambini, restituendo alla partita domenicale il significato di un momento di appartenenza e condivisione. Dopo anni di tensioni, contestazioni e disaffezione, il sindaco vede nella nuova iniziativa la possibilità di ricostruire un rapporto che considera fondamentale per la vita sportiva della città. “Si torna finalmente – ha aggiunto il Sindaco -ad esternare una passione e una vicinanza ad una squadra che è nel cuore dei tifosi della città”.