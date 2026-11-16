Torano Scalo (Cosenza), più sicurezza davanti alla scuola elementare: in arrivo barriere rumorose e nuova segnaletica sulla Provinciale 241

Nuove misure di sicurezza stradale in arrivo davanti alla scuola primaria di Torano Scalo, frazione del comune di Torano Castello, in provincia di Cosenza. La Provincia si prepara a installare barriere rumorose e una segnaletica adeguata lungo la strada provinciale 241, nel tratto adiacente all’edificio scolastico frequentato da circa cinquanta bambini. A darne notizia è Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, che da mesi porta avanti una campagna di sensibilizzazione per chiedere interventi capaci di limitare la velocità dei veicoli e ridurre i pericoli per gli alunni, le famiglie e il personale scolastico. L’annuncio arriva in occasione della Giornata dedicata al ricordo delle vittime della strada e assume un significato ancora più rilevante alla luce dei tragici incidenti che continuano a verificarsi sulle strade calabresi, tra cui il recente sinistro mortale di San Fili. Secondo quanto comunicato da Corbelli, il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, gli aveva anticipato due settimane fa l’imminente realizzazione degli interventi, dando seguito alle richieste avanzate dall’attivista a partire dal mese di giugno.

Barriere rumorose e segnaletica per rallentare i veicoli davanti alla scuola

La questione riguarda un tratto della Provinciale 241 particolarmente trafficato, percorso quotidianamente da numerose automobili e mezzi pesanti, spesso a velocità sostenuta. La scuola si trova nelle immediate vicinanze della carreggiata, all’altezza di un incrocio, in una posizione che rende particolarmente delicati i momenti di ingresso e uscita degli alunni. La vicinanza allo svincolo autostradale di Torano-Bisignano dell’A2, distante appena due o tre minuti, contribuisce inoltre a determinare un flusso costante di traffico. I veicoli provenienti da sud, dalla direzione di Cosenza, percorrono prima di raggiungere l’edificio scolastico un lungo tratto rettilineo di circa un chilometro, arrivando in alcuni casi a velocità superiori ai limiti previsti. Per questo motivo Corbelli aveva sollecitato inizialmente la realizzazione di dossi artificiali, soluzione che, secondo quanto spiegatogli dal presidente Faragalli, non sarebbe consentita dalla normativa vigente in quanto la strada costituisce un itinerario preferenziale per i mezzi di soccorso e pronto intervento.

La soluzione individuata dalla Provincia prevede quindi l’installazione di barriere rumorose e di una segnaletica stradale adeguata, con l’obiettivo di indurre gli automobilisti a ridurre la velocità in prossimità della scuola. Corbelli riferisce che gli interventi erano stati annunciati per la metà di novembre e che la loro realizzazione è ormai imminente. “la Provincia di Cosenza, nei prossimi giorni, infatti, installerà delle barriere rumorose e una segnaletica adeguata per limitare la velocità, sulla strada provinciale 241, nei pressi della scuola elementare di Torano Scalo, adiacente proprio il tratto stradale, che ospita una cinquantina di bambini”, comunica il leader del Movimento Diritti Civili, ricordando che “gli interventi, come le barriere rumorose, vengono effettuati per motivi di sicurezza, per, nella fattispecie, limitare la velocità, sulla strada provinciale 241, nei pressi della scuola elementare di Torano Scalo, adiacente proprio il tratto stradale, che ospita una cinquantina di bambini”.

Gli appelli di Corbelli e le preoccupazioni dei genitori

La mobilitazione era iniziata nei mesi scorsi, quando alcuni genitori avevano segnalato a Corbelli i pericoli legati alla circolazione stradale nelle immediate vicinanze della scuola. In particolare, l’attivista aveva denunciato “la pericolosità di questa situazione e chiedendo e sollecitando per questo, con un primo appello, il 23 giugno scorso, un intervento del presidente dell’Ente provinciale, che aveva subito assicurato l’adozione di misure appropriate”. La richiesta era stata inoltrata dopo aver informato anche il sindaco di Torano Castello, Franco Raimondo, e aveva ricevuto una prima risposta dal presidente Faragalli, che si era impegnato ad affrontare il problema. Al centro delle preoccupazioni c’è soprattutto la sicurezza dei bambini durante gli spostamenti quotidiani, anche a bordo degli scuolabus, ma la situazione riguarda più in generale tutti coloro che attraversano o percorrono la zona, compresi insegnanti, residenti e automobilisti.

Corbelli ricostruisce anche le ragioni che hanno portato a modificare la soluzione inizialmente richiesta: “Entro questo mese saranno dunque messe delle barriere rumorose, insieme ad una adeguata segnaletica, non essendo possibile, per legge, ricordo, l’installazione di alcuni dossi, come da me chiesto inizialmente con un appello nel giugno scorso, in quanto non consentito, come mi aveva subito spiegato lo stesso Presidente, dal Regolamento del nuovo codice della strada, visto che il tratto stradale in questione è considerato itinerario preferenziale dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso o di pronto intervento, afferma Corbelli. Sono soddisfatto che si proceda, entro metà novembre, come mi ha anticipato due settimane fa il presidente Faragalli, perché la scuola ha riaperto da oramai due mesi e la situazione di rischio persiste sempre”.

La richiesta di prevenzione dopo gli incidenti sulle strade calabresi

Un ruolo determinante nella vicenda è stato svolto dalle famiglie degli alunni, che hanno manifestato preoccupazione per le condizioni della strada e per la mancanza di dispositivi capaci di rallentare il traffico. Corbelli racconta di essere stato contattato dalla madre di uno dei bambini, che gli aveva chiesto di intervenire per scongiurare possibili incidenti. Una situazione di apprensione quotidiana, descritta attraverso le parole della donna riportate dall’attivista: “ogni giorno vivo con la paura e l’ansia sino al ritorno a casa del mio bambino”. Da quella segnalazione è nata la richiesta formale del 23 giugno, accompagnata da un appello pubblico e da un messaggio personale indirizzato al presidente della Provincia. L’obiettivo, ribadito dal leader del Movimento Diritti Civili, resta quello di intervenire prima che possano verificarsi incidenti, soprattutto in prossimità di edifici scolastici frequentati da bambini.

Per Corbelli, la sicurezza stradale deve essere affrontata attraverso interventi preventivi e tempestivi, senza attendere che si verifichino nuove tragedie. L’imminente installazione delle barriere e della segnaletica rappresenta quindi una prima risposta alle richieste avanzate dai residenti e dalle famiglie di Torano Scalo, in un contesto nel quale la riduzione della velocità viene considerata indispensabile per la tutela degli utenti più vulnerabili della strada. Il traguardo indicato dall’attivista è quello di far transitare i veicoli a velocità estremamente ridotta davanti alla scuola primaria, garantendo maggiore tranquillità ai genitori e condizioni di sicurezza più adeguate per gli alunni. Una richiesta che assume particolare rilievo dopo i recenti incidenti mortali verificatisi in Calabria e che riporta al centro dell’attenzione la necessità di investire nella prevenzione lungo le strade maggiormente frequentate.