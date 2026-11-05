Top Spin Messina, derby siciliano a Siracusa: caccia al riscatto dopo tre sconfitte consecutive

Un derby siciliano per interrompere la serie negativa e rilanciarsi nella corsa ai playoff. La Top Spin Messina Amtivo si prepara alla trasferta contro il Tennistavolo Città di Siracusa, in programma venerdì 6 novembre alle ore 18, nella palestra dell’Istituto Comprensivo “Archia” di via Calatabiano. La sfida, che inaugurerà ufficialmente la quinta giornata del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo, sarà diretta dall’arbitro Salvatore Palermo e rappresenta un appuntamento importante per la formazione del presidente Giorgio Quartuccio. I messinesi arrivano infatti da tre sconfitte consecutive, tutte maturate con il punteggio di 2-3, e cercano una vittoria che possa interrompere un periodo caratterizzato da risultati sfavorevoli nonostante prestazioni combattute fino all’ultimo incontro. Di fronte troveranno però una delle formazioni più competitive del torneo, attualmente seconda in classifica e protagonista di un avvio di stagione positivo nonostante il debutto assoluto nella massima categoria.

Top Spin Messina, tre sconfitte di misura e una classifica ancora apertissima

La squadra guidata in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso aveva iniziato il campionato con una vittoria contro il Santa Tecla Nulvi, ottenuta nel concentramento disputato a Milano. Successivamente sono arrivate tre sconfitte consecutive per 2-3, risultati che hanno lasciato diversi rimpianti per l’andamento degli incontri. L’ultima battuta d’arresto è maturata a Villa Dante contro Sassari, nonostante la doppietta realizzata dal croato Tomislav Pucar. Niagol Stoyanov e compagni occupano attualmente il terzo posto in classifica con 6 punti, in un torneo caratterizzato da un equilibrio particolarmente marcato. Dopo quattro giornate, infatti, nessuna formazione è rimasta imbattuta e ogni incontro può modificare sensibilmente gli equilibri della graduatoria. Proprio per questo, la trasferta di Siracusa assume un valore importante anche in prospettiva della qualificazione alla prossima Coppa Italia, alla quale accederanno le prime quattro squadre classificate al termine del girone d’andata. La formazione messinese dovrà quindi cercare di conquistare punti preziosi per consolidare la propria posizione e mantenere vive le ambizioni stagionali.

Quartuccio: “Ogni gara è sul filo di lana, sarà una battaglia continua”

Il presidente della Top Spin Messina, Giorgio Quartuccio, non nasconde le difficoltà del momento, ma sottolinea anche la competitività di un campionato nel quale ogni risultato appare aperto. “Ci attende un’altra partita difficile. Siracusa è una squadra molto forte, ma andremo lì per cercare di fare punti, sperando che questa volta possa girare meglio per noi dopo questo momento negativo, in cui le tre sconfitte di fila per 2-3 ci hanno comunque portato complessivamente tre punti. È un campionato competitivo come non lo è mai stato da quando siamo in massima serie. Ci sarà da lottare con le unghie e con i denti per cercare di raggiungere i playoff e ci auguriamo di riuscirvi, pur consapevoli che non sarà affatto semplice perché tutte le squadre sono di altissimo livello e tutti possono vincere contro tutti. Ogni gara è sul filo di lana, sarà una battaglia continua”. Le parole del massimo dirigente messinese fotografano una situazione nella quale, nonostante le tre sconfitte consecutive, la Top Spin resta pienamente coinvolta nella lotta per le posizioni di vertice. La capacità di conquistare punti anche nelle gare perse al quinto incontro ha infatti consentito alla squadra di mantenersi nelle prime posizioni, rendendo ancora più importante il confronto diretto con una rivale che la precede in graduatoria.

Siracusa seconda in classifica: Gionis guida un organico di grande qualità

Il TT Città di Siracusa rappresenta una delle sorprese di questo avvio di stagione. Alla prima esperienza nella massima categoria maschile, la formazione aretusea occupa il secondo posto con 8 punti, alle spalle della capolista Apuania Carrara. Il bottino è frutto di due vittorie piene e di un successo per 3-2 ottenuto in trasferta contro il Santa Tecla Nulvi nell’ultimo turno, mentre l’unica sconfitta è arrivata in casa contro la Marcozzi. A disposizione del club siracusano c’è un organico ampio e ricco di giocatori di esperienza internazionale, a partire dal greco Panagiotis Gionis, 46 anni e sei partecipazioni olimpiche alle spalle. Nelle prime giornate sono stati schierati anche l’algerino Mehdi Bouloussa, l’italo-brasiliano Rafael Vinicius Turrini, l’iraniano Hodaei Seyedamirhossein e il bulgaro Petyo Krastev. La rosa comprende inoltre il nigeriano Quadri Aruna, l’ungherese Nándor Ecseki e il finlandese Benedek Márton Oláh, oltre agli italiani Benedetto Moltisanti e Nicolò Catania. Una disponibilità di alternative che testimonia le ambizioni della matricola siciliana e rende particolarmente impegnativa la trasferta per la formazione messinese.

Il derby di venerdì sarà dunque un confronto diretto tra due squadre che occupano le prime posizioni della classifica e puntano a consolidare le proprie ambizioni in campionato. Per la Top Spin Messina Amtivo l’obiettivo immediato è interrompere la serie di sconfitte e tornare a conquistare una vittoria, dopo tre incontri nei quali il risultato è rimasto in bilico fino alla conclusione. Siracusa, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per confermare il secondo posto e proseguire il proprio positivo percorso nella stagione d’esordio in Serie A1. In un torneo nel quale tutte le formazioni hanno già conosciuto la sconfitta, anche il derby siciliano si presenta come una sfida dall’esito aperto, con punti importanti in palio sia per la classifica generale sia per la qualificazione alla Coppa Italia.