È stato annullato il concerto di Tony Colombo a Palermo, previsto per la serata di domenica 29 novembre allo Spazio Zero dei Cantieri Culturali alla Zisa. Il palco non era stato allestito nei giorni precedenti e chi aveva acquistato un biglietto aveva già ricevuto da TicketOne la comunicazione della cancellazione. Nell’avviso, inviato un paio di giorni prima dello spettacolo, la piattaforma faceva riferimento alla possibilità di un rimborso senza indicare il motivo dell’annullamento. L’esibizione del cantante neomelodico era prevista alle 21.

Spazio Zero alla Zisa, le possibili ragioni di ordine pubblico

Lo Spazio Zero è di proprietà del Comune di Palermo. Secondo quanto riferisce l’ANSA, all’amministrazione sarebbero arrivate indicazioni dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica affinché il concerto non si svolgesse, per il timore che l’evento potesse creare problemi di ordine pubblico. L’avviso trasmesso da TicketOne agli acquirenti non riportava questa motivazione.

Il concerto alla Zisa era inserito in un programma sulla sicurezza stradale

L’esibizione di Colombo faceva parte di una serie di manifestazioni organizzate da un’associazione “sull’educazione stradale e prevenzione degli incidenti Musica, informazione e consapevolezza per un futuro più sicuro”. Sul manifesto che annunciava l’appuntamento figurava anche il logo del Comune di Palermo.

Tony Colombo, l’assoluzione del marzo 2025 e il precedente a Palermo

Nel marzo 2025 Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino, boss della Camorra ucciso, erano stati assolti dalla gup di Napoli Ivana Salvatore “per non avere commesso il fatto”. La decisione riguardava un procedimento per riciclaggio relativo al clan camorristico Lauro.