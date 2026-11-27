Con ordinanza interlocutoria n. 29594/2026, pubblicata il 19 novembre 2026 (a seguito dell’udienza del 21 ottobre 2026), la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha disposto la sospensione del giudizio e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 26 maggio 2023, n. 24. La pronuncia interviene nel ricorso promosso dalla Regione Calabria contro una lavoratrice in pensione, già dirigente regionale ed ex dipendente del Comune di Cosenza, difesa in giudizio dall’Avvocato Antonio Iaconetti, mentre nei gradi precedenti, dall’Avv. Roberta Cariati. La Corte d’Appello di Catanzaro (sentenza n. 1150/2022) aveva già riconosciuto alla ricorrente il diritto al calcolo integrativo del trattamento di fine servizio (TFS) ai sensi della legge regionale n. 19 del 1986 e della normativa previdenziale di riferimento (con una differenza quantificata in euro 31.444,47).

Il nodo giuridico: la norma di “interpretazione autentica” del 2023

Nel corso del giudizio di legittimità, la Regione Calabria ha richiamato l’art. 1 della L.R. n. 24/2023, approvato come norma di interpretazione autentica dell’art. 1 della legge regionale n. 19 del 1986, per sostenere che il trattamento previdenziale integrativo spetti esclusivamente per gli anni di servizio effettivamente prestati alle dipendenze della Regione dal lavoratore presente nei ruoli regionali al momento del collocamento in pensione, escludendo così il computo degli anni maturati in altri enti (come il Comune di Cosenza).

Nella sua articolata motivazione, la Cassazione ha evidenziato come la disposizione del 2023 operi in realtà con efficacia retroattiva su un impianto normativo risalente al 1986, intervenendo a distanza di decenni, dopo una pronuncia di merito sfavorevole all’Ente e in pendenza del giudizio di cassazione, finendo per restringere la platea dei destinatari e incidere su posizioni già maturate.

I profili costituzionali e convenzionali sollevati

La Suprema Corte ha rimesso la questione alla Consulta in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Al centro del vaglio vi sono i principi di ragionevolezza, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, effettività del diritto di difesa, parità delle armi ed equo processo, richiamando i consolidati orientamenti della Corte Costituzionale e della Corte EDU secondo cui esigenze di contenimento della spesa o finalità finanziarie non possono, da sole, giustificare interventi legislativi retroattivi idonei a incidere sulle controversie in corso.

Il commento dell’Avv. Antonio Iaconetti

“L’ordinanza della Corte di Cassazione – dichiara l’Avv. Antonio Iaconetti – rappresenta un passaggio di grande rilievo giuridico e sociale, non solo per la vicenda specifica sottoposta all’esame dei giudici di legittimità, ma per l’impatto concreto che questa partita ha su tanti dipendenti pubblici oggi in pensione o prossimi alla quiescenza, che hanno costruito il proprio percorso lavorativo e previdenziale confidando nella chiarezza delle regole e nella continuità dei rapporti di servizio”.

“Quando una legge interviene a distanza di quasi quarant’anni sotto forma di interpretazione autentica per ridimensionare retroattivamente diritti già riconosciuti o maturati – prosegue l’Avv. Iaconetti – si pone un tema fondamentale di civiltà giuridica: la tutela del legittimo affidamento del cittadino, l’equilibrio tra poteri dello Stato e il rispetto dei principi del giusto processo sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU. Attendiamo ora con fiducia la pronuncia della Corte Costituzionale, affinché vengano riaffermati con chiarezza i diritti dei lavoratori e la certezza del diritto”.