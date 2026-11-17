Una nuova scossa di terremoto nel Tirreno meridionale ha fatto tremare la terra nelle prime ore di oggi, martedì 17 novembre 2026. Il sisma, di magnitudo 3.8, è stato registrato alle ore 6:51 ed è stato avvertito anche a Messina, provocando paura tra la popolazione. Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, non si registrano danni a persone o cose. L’evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, che ha individuato l’epicentro in mare, nel Tirreno meridionale, a nord della Sicilia. La scossa si è verificata a una profondità di 10 chilometri e rappresenta l’evento più significativo di una sequenza sismica che continua a interessare questo settore del Mediterraneo.

Terremoto oggi nel Tirreno meridionale: scossa di magnitudo 3.8 alle 6:51

Il terremoto di oggi, 17 novembre, è stato registrato nelle prime ore del mattino, quando i sismografi dell’INGV hanno rilevato una scossa di magnitudo 3.8 con epicentro nelle acque del Mar Tirreno meridionale. La profondità dell’ipocentro, individuato a circa 10 chilometri, è uno degli elementi principali emersi dalle rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il movimento tellurico si inserisce in una sequenza sismica già in corso nel tratto di mare a nord della Sicilia. Tra gli eventi registrati, quello delle 6:51 risulta il più significativo secondo le informazioni diffuse dall’ANSA.

Scossa di terremoto avvertita a Messina: paura tra i cittadini

Il sisma è stato avvertito anche a Messina, dove la scossa ha suscitato preoccupazione e spavento. Nonostante la paura, le notizie arrivate nelle ore successive sono rassicuranti: non risultano danni a edifici né persone ferite. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla situazione sismica del Tirreno meridionale, un’area nella quale è attualmente in corso una sequenza di terremoti. La scossa di questa mattina rappresenta quindi un nuovo episodio dell’attività sismica che sta interessando il mare a nord della Sicilia, con effetti percepiti anche nel territorio messinese.

Terremoti nel Tirreno meridionale: continua la sequenza sismica a nord della Sicilia

Il dato particolarmente significativo riguarda proprio il contesto nel quale si è verificato il terremoto di magnitudo 3.8. Non si tratta infatti di un evento isolato, ma della scossa più rilevante nell’ambito di una sequenza sismica che continua a interessare il Tirreno meridionale. La localizzazione dell’epicentro in mare e la profondità di 10 chilometri sono gli elementi comunicati dall’INGV per descrivere il terremoto registrato alle 6:51. Al momento, le informazioni diffuse non indicano conseguenze materiali della scossa, che ha comunque provocato paura tra i cittadini di Messina.

Terremoto Messina, nessun danno dopo la scossa: attenzione all’attività sismica

Il bilancio del terremoto avvertito a Messina è fortunatamente privo di conseguenze per persone ed edifici. La scossa, pur distintamente percepita, non ha provocato danni secondo quanto riportato nelle prime comunicazioni. Resta l’attenzione sulla sequenza sismica nel Tirreno meridionale, di cui il terremoto delle 6:51 di martedì 17 novembre rappresenta, al momento della comunicazione, l’episodio di maggiore magnitudo. Le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia costituiscono il riferimento scientifico per seguire l’evoluzione dell’attività sismica nell’area.