Terremoto nel nuoto calabrese, 11 società pronte a sfiduciare il presidente e il Comitato regionale FIN: la nota durissima

Si fa sempre più profonda la frattura all’interno del nuoto calabrese. Undici società sportive annunciano l’intenzione di votare la sfiducia al presidente Alfredo Porcaro e al Comitato Regionale FIN Calabria, contestando la gestione dell’organismo federale e dichiarando ormai compromesso il rapporto di fiducia con l’attuale dirigenza. La presa di posizione arriva attraverso una dura nota sottoscritta da Penta Vibo, Kroton nuoto, Calabria Swim Race, Sport4life, Gruppo atletico sportivo, Catanzaro nuoto, Anzianotti nuoto, Kairos management, Kairos nuoto Lamezia, Italica sport Rc e Pianeta sport Rc, che chiedono la convocazione di un’Assemblea Straordinaria per affrontare una crisi ritenuta non più risolvibile attraverso gli attuali interlocutori regionali. Al centro della contestazione non ci sono soltanto le modalità di organizzazione delle competizioni o la disponibilità degli impianti, ma questioni più profonde che riguardano la trasparenza delle decisioni, l’equità di trattamento tra gli affiliati e la rappresentatività della governance federale.

“L’ultimo intervento del Comitato Regionale FIN Calabria, guidato dal presidente Alfredo Porcaro, non fa altro che confermare una distanza ormai evidente e profonda tra la dirigenza federale regionale e una parte significativa delle società sportive. Una frattura che, alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi e delle posizioni espresse anche nell’ultima comunicazione pubblicata dalla Federazione, appare sempre più difficile da ricomporre. Le questioni sollevate dalle società non possono essere ricondotte a una semplice difficoltà organizzativa o alla disponibilità degli impianti per lo svolgimento delle manifestazioni”. È quanto affermano le undici società, che individuano nell’ultimo intervento pubblico del Comitato regionale un ulteriore elemento di distanza rispetto alle richieste avanzate negli ultimi mesi. Secondo i firmatari, il confronto con la dirigenza non avrebbe prodotto risposte adeguate alle criticità segnalate, rendendo necessaria una verifica della fiducia nei confronti degli attuali vertici federali.

Le contestazioni sulla gestione e sulle gare invernali

“Alla base della contestazione ci sono problematiche che riguardano la gestione del Comitato, la trasparenza delle decisioni, l’equità di trattamento tra gli affiliati e, soprattutto, l’assenza di un confronto istituzionale ritenuto concreto e risolutivo. Temi che le società hanno già portato all’attenzione della dirigenza regionale e che sono stati ribaditi anche attraverso la richiesta formale di convocazione di un’Assemblea Straordinaria, senza che siano arrivate, secondo i firmatari, risposte capaci di affrontare realmente le criticità evidenziate. L’ultimo post del Comitato Regionale, anziché contribuire a riaprire un dialogo, viene considerato un’ulteriore chiusura a conferma di una distanza che non può essere superata attraverso comunicazioni pubbliche o decisioni unilaterali. Il problema non è soltanto garantire la continuità del calendario agonistico, ma comprendere perché si sia arrivati a una situazione nella quale la collaborazione tra una parte delle società e il proprio organismo di riferimento appare ormai compromessa. Anche le scelte relative all’organizzazione delle manifestazioni invernali, con la concentrazione delle gare al Centro Federale di Crotone e la previsione di accessi contingentati e competizioni a porte chiuse, rappresentano un esempio delle criticità contestate. Una soluzione che comporta trasferte importanti per atleti e famiglie, sacrifici economici e organizzativi e, soprattutto, l’impossibilità per molti genitori di assistere alle gare dei propri figli. Un aspetto particolarmente delicato quando si parla di categorie giovanili ed Esordienti, per le quali la partecipazione delle famiglie rappresenta una componente importante del percorso sportivo ed educativo. Le manifestazioni federali non possono essere considerate esclusivamente appuntamenti da inserire in calendario: sono momenti di crescita, aggregazione e condivisione, nei quali le società svolgono un ruolo fondamentale. La Federazione dovrebbe lavorare per favorire queste condizioni, individuando soluzioni organizzative che tengano conto delle esigenze di tutto il movimento, non limitandosi a garantire formalmente lo svolgimento delle competizioni. Le società firmatarie ritengono, dunque, che continuare a discutere esclusivamente di impianti, calendari e modalità di accesso significhi affrontare soltanto gli effetti di una crisi, senza intervenire sulle sue cause. La questione centrale resta quella della fiducia, insieme alla necessità di una governance capace di rappresentare realmente gli affiliati, garantire trasparenza e assicurare pari dignità a tutte le realtà sportive. Una distanza che oggi appare talmente marcata da far ritenere sempre meno praticabile una ricomposizione attraverso gli attuali interlocutori regionali. Non si tratta di una contrapposizione fine a sé stessa, né della volontà di ostacolare l’attività federale, ma della richiesta di ristabilire condizioni di credibilità e di rappresentanza indispensabili per il futuro del nuoto calabrese.

Assemblea Straordinaria, le società annunciano il voto di sfiducia

La contestazione assume quindi una dimensione che va oltre le singole scelte organizzative. Le società firmatarie non si limitano a chiedere chiarimenti o modifiche al calendario agonistico, ma mettono direttamente in discussione la permanenza dell’attuale dirigenza alla guida del Comitato Regionale. La richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria rappresenta il passaggio attraverso il quale intendono verificare la possibilità di proseguire con l’attuale governance. La posizione espressa nella nota è netta: i firmatari dichiarano di avere già maturato la decisione di esprimere la sfiducia nei confronti del presidente Porcaro e del Comitato, ritenendo ormai insanabile la distanza con gli attuali vertici regionali. La questione della rappresentanza delle società affiliate diventa così il nodo centrale di una crisi che coinvolge il rapporto tra l’organismo federale e una parte del movimento natatorio calabrese.

“In questo quadro, l’Assemblea Straordinaria assume un significato che va ben oltre un semplice momento di confronto. La sua convocazione dovrà servire a verificare se esistano ancora le condizioni per proseguire con l’attuale governance del Comitato Regionale. Le società firmatarie intendono arrivare all’appuntamento con una posizione chiara: la fiducia nei confronti dell’attuale dirigenza è venuta meno e la loro intenzione è quella di votare la sfiducia al presidente e al Comitato. Non si tratta, quindi, di una richiesta generica di chiarimenti o di un tentativo di riaprire un dialogo formale, ma di una presa di posizione precisa sulla gestione e sulla rappresentatività dell’organismo regionale. Una distanza che oggi oggi appare talmente marcata da ritenere insanabile una ricomposizione con gli attuali interlocutori regionali. L’Assemblea Straordinaria dovrà essere il momento della verità: verificare se esistono ancora le condizioni per andare avanti oppure se sia arrivato il momento di voltare pagina. Le società hanno maturato la propria posizione e sono intenzionate a esprimere la sfiducia. Il nuoto calabrese ha bisogno di una governance nella quale gli affiliati possano riconoscersi, sentirsi rappresentati e ritrovare fiducia”, conclude la nota delle undici società sportive.