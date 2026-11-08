Terremoto in Calabria, la terra trema in provincia di Catanzaro: scossa avvertita dalla popolazione | DATI

Terremoto in Calabria nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre. Una scossa sismica è stata segnalata alle ore 17:58 nella zona di Catanzaro, con numerose segnalazioni provenienti dall’area di Marcellinara e Lamezia Terme. L’evento è stato rilevato dai sistemi di monitoraggio sismico, che hanno inizialmente indicato una magnitudo provvisoria compresa tra 3.2 e 3.7. Si tratta di una prima stima automatica attribuita all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dall’applicazione di monitoraggio. La magnitudo esatta e gli altri parametri del terremoto dovranno essere verificati attraverso i dati ufficiali dell’Istituto.

Terremoto a Marcellinara, numerose segnalazioni tra Catanzaro e Lamezia Terme

La scossa è stata segnalata in particolare nel territorio di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. La mappa delle segnalazioni raccolte dall’applicazione mostra una concentrazione nell’area compresa tra Lamezia Terme e Catanzaro, con indicazioni anche nei territori circostanti. Alle ore 17:59, pochi istanti dopo l’evento, il sistema aveva già raccolto un gruppo di 76 segnalazioni da parte degli utenti. Un dato preliminare che evidenzia come il movimento sismico sia stato percepito da diverse persone nella Calabria centrale. La distribuzione delle segnalazioni sulla mappa riguarda soprattutto il settore centrale della provincia di Catanzaro. È importante precisare che queste informazioni derivano dalle percezioni degli utenti e non rappresentano la localizzazione scientifica dell’epicentro.