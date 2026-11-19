Un nuovo terremoto ha interessato le Isole Eolie nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 novembre 2026. La scossa, di magnitudo ML 3.5, è stata registrata alle 13:14 nel Mar Tirreno meridionale, nel settore occidentale dell’arcipelago appartenente alla provincia di Messina. A rilevare il movimento sismico è stata la rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’epicentro è stato individuato in mare, nell’area compresa tra Alicudi e Filicudi. A distinguere questo terremoto dagli eventi più superficiali che hanno recentemente interessato la zona è soprattutto un dato: la profondità dell’ipocentro, pari a 204 chilometri. Un valore che colloca la scossa tra i terremoti profondi e che richiama l’attenzione sui processi geologici attivi sotto il Tirreno.

Terremoto oggi alle Eolie: epicentro tra Alicudi e Filicudi

Secondo i dati riportati dall’INGV, il terremoto delle 13:14 si è verificato nel tratto di mare situato a sud-est di Alicudi e a sud-ovest di Filicudi. La magnitudo locale è stata stimata in 3.5, mentre il punto di origine della scossa è stato localizzato a oltre 200 chilometri dalla superficie. La profondità rappresenta un elemento fondamentale per comprendere le caratteristiche del fenomeno. A parità di magnitudo, infatti, un terremoto che si sviluppa molto in profondità può produrre effetti in superficie differenti rispetto a una scossa superficiale. La sola magnitudo non permette quindi di stabilire quanto intensamente il movimento sia stato percepito dalla popolazione.

Perché il Tirreno meridionale registra terremoti a oltre 200 chilometri di profondità

Il Mar Tirreno meridionale è una delle aree geologicamente più complesse del Mediterraneo. Sotto questo settore si sviluppa un importante processo tettonico, conosciuto come subduzione, attraverso il quale una porzione della litosfera ionica sprofonda progressivamente nel mantello terrestre al di sotto dell’arco calabro e del Tirreno. Durante questo movimento, i materiali rocciosi vengono sottoposti a pressioni e temperature elevate. Le deformazioni che si producono in profondità possono liberare energia sotto forma di onde sismiche, generando terremoti anche a centinaia di chilometri dalla superficie terrestre. È questo il contesto geodinamico nel quale si inserisce la scossa profonda registrata oggi alle Eolie, distinta per caratteristiche dai terremoti che hanno origine nelle porzioni più superficiali della crosta terrestre.

Isole Eolie, l’attività sismica dopo le forti scosse di ottobre

Il nuovo evento arriva dopo settimane di particolare attenzione verso la sismicità del Tirreno meridionale. A partire da ottobre, infatti, il settore marino a nord-ovest di Alicudi e Filicudi è stato interessato da una sequenza di numerosi terremoti, tra i quali quello del 23 ottobre 2026, di magnitudo momento Mw 5.5. La sequenza ha coinvolto un’area già nota per la sua attività tettonica e ha confermato la complessità dei fenomeni sismici che caratterizzano l’arcipelago. La scossa odierna, tuttavia, presenta una profondità molto maggiore rispetto agli eventi superficiali della sequenza. La vicinanza geografica non è sufficiente, da sola, per stabilire un collegamento diretto tra i diversi terremoti.

Terremoti nelle Eolie, una storia sismica che coinvolge anche Calabria e Sicilia

Le Isole Eolie si trovano in un settore del Mediterraneo interessato da una lunga storia di terremoti. Nel corso dei secoli, l’arcipelago ha risentito sia di eventi generati nelle immediate vicinanze sia di importanti scosse verificatesi in Calabria e nella Sicilia nord-orientale. Tra gli episodi storici che hanno interessato direttamente le isole figurano i terremoti della fine dell’Ottocento nell’area di Alicudi e Filicudi, oltre ad altri eventi registrati nel corso del Novecento. A questi si aggiungono gli effetti dei grandi terremoti regionali, tra cui quelli della Calabria del 1783 e dello Stretto di Messina del 1908. Il terremoto di magnitudo 3.5 del 19 novembre costituisce dunque un nuovo evento da inserire nel quadro dell’attività sismica del Tirreno meridionale. Il dato più significativo rimane la profondità di 204 chilometri, che offre un’ulteriore testimonianza dei movimenti tettonici in atto sotto questo settore del Mediterraneo.