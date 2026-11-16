Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 novembre 2026, a Reggio Calabria. Il sisma si è verificato alle 18:04:10, con epicentro localizzato in mare, a breve distanza dalla costa meridionale della città, nel settore compreso tra Pellaro e Bocale. L’evento è stato rilevato dalla rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa ha raggiunto una magnitudo locale ML 3.1, con un ipocentro individuato a 50,3 chilometri di profondità. Si tratta dunque di un terremoto sviluppatosi a diverse decine di chilometri sotto la superficie terrestre, in un settore caratterizzato da una complessa attività geologica.

Terremoto a Reggio Calabria: epicentro in mare tra Pellaro e Bocale

La localizzazione dell’evento colloca l’epicentro del terremoto nelle acque immediatamente antistanti la fascia costiera meridionale di Reggio Calabria. Le mappe sismiche individuano il punto in mare nel tratto di litorale compreso tra Pellaro e Bocale, a sud del centro cittadino. È proprio questa collocazione geografica a rendere particolarmente interessante il fenomeno dal punto di vista locale. La costa a sud di Reggio Calabria si sviluppa lungo un territorio nel quale la vicinanza tra mare, rilievi montuosi e strutture tettoniche contribuisce a definire un contesto geologico particolarmente articolato. Il terremoto è stato registrato alle 18:04:10, ora italiana. La rilevazione riporta una magnitudo di 3.1 ML, con un margine d’incertezza di 0.3, e una profondità di 50,3 chilometri, con un’incertezza indicata di 1,2 chilometri. I parametri dell’evento risultano sottoposti a revisione manuale.

Scossa di magnitudo 3.1: cosa significa la profondità di 50 chilometri

Uno degli elementi più significativi del terremoto registrato a Reggio Calabria è la profondità dell’ipocentro. Il punto nel quale ha avuto origine la rottura sismica si trova infatti a oltre 50 chilometri sotto la superficie, una distanza considerevole rispetto ai terremoti superficiali, che si sviluppano nei primi chilometri della crosta terrestre. La profondità influenza la propagazione delle onde sismiche e le modalità con cui il movimento del terreno può essere percepito. In generale, a parità di magnitudo, un terremoto profondo tende a produrre effetti più attenuati nelle immediate vicinanze dell’epicentro rispetto a uno molto superficiale, pur potendo interessare un’area geografica più estesa. La magnitudo 3.1 identifica un evento di energia relativamente contenuta. L’intensità dello scuotimento eventualmente avvertito dalla popolazione dipende tuttavia anche dalla distanza dall’epicentro, dalle caratteristiche del sottosuolo e dalla tipologia degli edifici.

Perché si verificano terremoti lungo la costa di Reggio Calabria

Il territorio di Reggio Calabria appartiene a una delle aree a maggiore pericolosità sismica d’Italia. La Calabria meridionale si trova all’interno di un sistema tettonico complesso, caratterizzato dalla presenza di strutture geologiche attive e da processi di deformazione della crosta terrestre. Le tensioni che si accumulano nelle rocce possono essere rilasciate improvvisamente, generando onde sismiche che si propagano nel sottosuolo e raggiungono la superficie. La posizione e la profondità del terremoto del 16 novembre costituiscono informazioni fondamentali per lo studio del fenomeno, ma non permettono, da sole, di identificare con certezza la specifica struttura geologica che lo ha generato. Le conoscenze scientifiche sulla sismicità calabrese evidenziano l’importanza di un monitoraggio costante del territorio. Ogni terremoto registrato contribuisce ad arricchire le informazioni disponibili sulla distribuzione dell’attività sismica e sulle caratteristiche delle sorgenti presenti nel sottosuolo.

Terremoto a Reggio Calabria oggi: i dati INGV e il monitoraggio sismico

La rete sismica nazionale dell’INGV monitora continuamente i movimenti del terreno attraverso numerose stazioni distribuite sul territorio italiano. I dati raccolti consentono di determinare la posizione dell’epicentro, la profondità dell’ipocentro e la magnitudo dei singoli eventi. Per la scossa del 16 novembre 2026, i parametri riportano un evento di magnitudo ML 3.1, registrato alle 18:04:10, a 50,3 chilometri di profondità, con epicentro in mare davanti alla costa meridionale reggina, tra Pellaro e Bocale. Per consultare gli aggiornamenti ufficiali e verificare eventuali nuove scosse è possibile fare riferimento al portale terremoti.ingv.it, che pubblica le rilevazioni della rete sismica nazionale.

Terremoti in Calabria: l’importanza della prevenzione

La scossa registrata oggi richiama l’attenzione sulla necessità di conoscere le caratteristiche sismiche del territorio reggino. La prevenzione del rischio terremoti passa attraverso la sicurezza degli edifici, la conoscenza dei piani comunali di protezione civile e l’adozione dei comportamenti corretti durante un evento sismico. Gli esperti ricordano che non è possibile prevedere con precisione il verificarsi di un terremoto e che una singola scossa non costituisce, di per sé, un segnale affidabile dell’arrivo di eventi più forti.

Rimane quindi fondamentale affidarsi alle informazioni scientifiche ufficiali, evitando interpretazioni allarmistiche. Il terremoto di magnitudo 3.1 registrato davanti alla costa di Pellaro e Bocale, a Reggio Calabria, si inserisce nel quadro della sismicità di un territorio costantemente osservato dagli strumenti dell’INGV.