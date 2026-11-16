Terranova Sappo Minulio, la tradizione militare della famiglia Moncada continua: figlio di colonnello e nipote di maresciallo, il giovane Dario giura alla Nunziatella di Napoli

Una tradizione militare che attraversa le generazioni e continua a rinnovarsi nel segno dei valori, dell’onore e del servizio alla Patria. È quella della famiglia Moncada, originaria di Terranova Sappo Minulio, nel Reggino, che nei giorni scorsi ha vissuto un nuovo momento di orgoglio grazie al giovanissimo Dario Moncada, protagonista del solenne giuramento degli allievi del 239° Corso della prestigiosa Scuola Militare Nunziatella di Napoli. Un traguardo particolarmente significativo per il ragazzo, che non ha ancora compiuto 16 anni e che ha scelto di intraprendere un percorso formativo legato al mondo militare, seguendo le orme del padre, dello zio e del nonno. La cerimonia si è svolta nella storica cornice di piazza del Plebiscito, a Napoli, dove i giovani allievi hanno vissuto uno dei momenti più importanti del loro ingresso nella scuola militare, alla presenza delle massime autorità della Difesa e dell’Esercito italiano.

Una famiglia legata da generazioni alla carriera militare

Per Dario Moncada, il giuramento rappresenta anche la prosecuzione di una lunga storia familiare. Il giovane è infatti figlio del tenente colonnello Walter Moncada e nipote del colonnello Massimo Moncada, mentre il nonno era il compianto maresciallo maggiore aiutante in congedo Aldo Moncada, figura conosciuta anche a Reggio Calabria per aver ricoperto per anni l’incarico di presidente della sezione reggina dell’Associazione nazionale sottufficiali d’Italia (Ansi). Un legame profondo con le istituzioni militari che trova oggi una nuova espressione nella scelta del giovanissimo allievo di entrare alla Nunziatella. Nato a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, Dario ha frequentato la scuola media presso i Salesiani di Pordenone, proseguendo successivamente gli studi al liceo scientifico, indirizzo scienze applicate, dell’ISIS “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento. Un percorso scolastico che lo ha accompagnato fino all’ingresso nella storica istituzione militare napoletana, dove ha iniziato una nuova fase della propria formazione.

Il giuramento in piazza del Plebiscito davanti ai vertici della Difesa

Come da tradizione, il giuramento degli allievi del 239° Corso della Scuola Militare Nunziatella si è tenuto nella suggestiva cornice di piazza del Plebiscito, alla presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni militari e del Governo. Alla cerimonia hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il comandante della Nunziatella, colonnello Alberto Valent. Per i giovani protagonisti della giornata, il giuramento ha rappresentato un passaggio fondamentale del percorso intrapreso, scandito dal richiamo ai valori della disciplina, della responsabilità e dell’appartenenza. Particolarmente significativo anche il momento della consegna dello spadino, simbolo dell’ingresso in una grande famiglia militare ricca di storia e tradizioni. Una cerimonia carica di significato, vissuta da Dario con evidente emozione e orgoglio, nella consapevolezza dell’importanza di un momento destinato a rimanere impresso nella memoria.

Il giovane Moncada porta così avanti una storia familiare profondamente legata al mondo militare, mantenendo vivo anche il rapporto con le origini reggine della famiglia. Il suo ingresso alla Nunziatella rappresenta l’inizio di un nuovo cammino, accompagnato dall’esempio del padre Walter, dello zio Massimo e del nonno Aldo, che hanno dedicato parte significativa della loro vita alla carriera nelle Forze Armate. A Dario Moncada sono rivolti gli auguri per un percorso di formazione ricco di soddisfazioni e per una futura carriera brillante, nel solco della tradizione familiare che da Terranova Sappo Minulio continua oggi attraverso una nuova generazione.