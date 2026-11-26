Nuovo importante passo avanti verso la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania, destinati a segnare un cambiamento nella gestione dei rifiuti in Sicilia. L’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha espresso, per entrambi gli impianti, giudizio positivo di compatibilità ambientale integrata con la valutazione di incidenza in merito ai piani di riutilizzo in sito delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti. I due decreti sono stati firmati dall’assessore Giusi Savarino. Parallelamente, i tecnici di Cassa depositi e prestiti (Cdp) rafforzeranno l’attività di supporto specialistico alla Regione Siciliana per accelerare le procedure di realizzazione dei due impianti. È quanto emerso dall’incontro a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione Renato Schifani, anche commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti, e i vertici di Cdp. Alla riunione hanno partecipato anche il responsabile unico del procedimento Salvo Cocina e il capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano.

Termovalorizzatori in Sicilia, il supporto di Cassa depositi e prestiti

“Cassa depositi e prestiti, che già supporta la Regione nella gestione e nell’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) – afferma il presidente Renato Schifani – metterà a disposizione i propri specialisti per migliorare la qualità degli interventi, coordinare i passaggi amministrativi e ridurre i tempi delle procedure che porteranno alla realizzazione e alla gestione degli impianti, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste. Una particolare attenzione sarà dedicata alla solidità degli atti, così da ridurre il rischio di contenzioso da parte di privati ed enti pubblici”.

Iter autorizzativo verso la conclusione entro dicembre

Prosegue intanto la conferenza di servizi nell’ambito del Procedimento autorizzativo unico regionale (Paur), che potrebbe concludersi entro dicembre, una volta acquisiti gli ulteriori provvedimenti necessari. Successivamente, il responsabile unico del procedimento predisporrà e trasmetterà a Invitalia tutta la documentazione progettuale e approvativa. Sulla base di questi atti, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo avvierà e svolgerà le gare per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione dei due termovalorizzatori.

“La valutazione di incidenza ambientale rilasciata dall’assessorato al Territorio – commenta il presidente della Regione, Renato Schifani – rappresenta un’ulteriore decisiva tappa di avvicinamento al nostro obiettivo. È la dimostrazione che stiamo lavorando con costanza e determinazione e che stiamo andando avanti senza alcuno stop nel cammino che abbiamo pianificato. Stiamo accelerando il più possibile sui tempi amministrativi, nel rispetto della legalità e della trasparenza, per chiudere definitivamente la stagione delle discariche e aprire un nuovo corso nella gestione dei rifiuti”.

Savarino: l’obiettivo è risparmiare 100 milioni di euro all’anno

Innovazione tecnologica, produzione di energia e riduzione dei costi di smaltimento sono gli obiettivi indicati dal governo regionale, che punta a superare il sistema delle discariche attraverso la realizzazione dei due nuovi impianti.

«Con i due decreti che ho firmato oggi – sottolinea l’assessore Giusi Savarino – ci avviciniamo sempre più al traguardo che il governo regionale si è prefissato: dire basta a un passato di discariche e zone grigie nella gestione dei rifiuti e avviare un futuro di innovazione, efficienza e modernità con due impianti tecnologicamente più avanzati ed ecocompatibili di altri di ultima generazione esistenti in Europa, come quello di Copenaghen o quello in via di realizzazione a Roma. Trasformeremo i rifiuti da costo a risorsa producendo energia e consentiremo ai siciliani di risparmiare 100 milioni l’anno sui costi di smaltimento».