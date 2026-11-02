Tennistavolo, gli atleti calabresi brillano ai Tornei Open di Casamassima e Spadafora

​Trasferta pugliese ricca di soddisfazioni per il tennistavolo calabrese al Torneo Open di Casamassima (BA), andato in scena il 31 ottobre e 1° novembre 2026. I nostri portacolori si sono distinti con prestazioni di altissimo livello, conquistando podi prestigiosi in una competizione molto partecipata. ​Di seguito i risultati ottenuti dagli atleti del tennistavolo calabrese:

Vincitori nel Doppio M/F Open (121-6000 M | 9-500 F): Splendida vittoria per la coppia della Casper Reggio Calabria composta da Michele D’Amico e Marco Colica, protagonisti di un cammino impeccabile che li ha portati sul gradino più alto del podio.

(121-6000 M | 9-500 F): Splendida vittoria per la coppia della Casper Reggio Calabria composta da Michele D’Amico e Marco Colica, protagonisti di un cammino impeccabile che li ha portati sul gradino più alto del podio. Terzo classificato nel Singolo M/F Open (5001 seg. M | 351 seg. F): Ottima prova di carattere per Giuseppe De Gaio del TT Castrovillari, che ha conquistato un ottimo terzo posto su 84 atleti partecipanti.

Torneo Open di Spadafora (ME)

Ottime notizie anche dalla trasferta siciliana: l’atleta calabrese Vincenzo Inzillo del T.T. Piscopio si distingue conquistando uno splendido terzo posto nella categoria Open 7.

​Il commento del Presidente

​”Desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti a Michele D’Amico, Marco Colica, Vincenzo Inzillo e Giuseppe De Gaio per questi bellissimi risultati“, dichiara il Presidente del Comitato Regionale FITeT Calabria, Giuseppe Petralia. “Vedere atleti di diverse società della nostra regione mettersi in luce e portare in alto i colori della Calabria in tornei fuori regione è motivo di grande orgoglio per tutto il nostro movimento“.