TEDxReggioCalabria torna il 5 dicembre: “Convinzione o costrizione” il tema della seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione, torna TEDxReggioCalabria, in programma sabato 5 dicembre 2026, alle ore 17:30, al Teatro Odeon, con un nuovo appuntamento dedicato alle idee che meritano di essere condivise. Il debutto del 2025, ospitato al Cineteatro Metropolitano, aveva registrato il tutto esaurito in appena 20 minuti dall’apertura della prevendita. Un risultato che, insieme alla forte partecipazione del pubblico, ha spinto gli organizzatori a scegliere quest’anno una sede più capiente, per accogliere un numero maggiore di spettatori.

“Convinzione o costrizione” è il tema scelto per la seconda edizione. Quanto siamo realmente liberi di scegliere? E quanto le nostre decisioni sono influenzate dalle aspettative altrui o dalle circostanze? Saranno questi gli interrogativi al centro degli interventi degli speaker, chiamati a esplorare il confine tra volontà individuale e condizionamenti esterni.

La prima speaker annunciata è Benedetta Santini, psicologa, insegnante e divulgatrice, conosciuta sui social per il progetto “Filosofia e Caffeina”, con cui avvicina il grande pubblico alla filosofia, collegando il pensiero dei grandi autori alle questioni della vita quotidiana. Già protagonista di eventi TEDx, è autrice del libro “Platone, c’ho l’ansia”, pubblicato da Mondadori.

“L’entusiasmo con cui Reggio Calabria ha accolto la prima edizione ha superato le nostre aspettative e ci ha incoraggiati a fare un passo avanti. La scelta del Teatro Odeon nasce dal desiderio di coinvolgere un pubblico ancora più ampio. Crediamo nel valore delle idee e nella capacità di una comunità di crescere attraverso il confronto. Il nostro obiettivo è rendere TEDxReggioCalabria un appuntamento sempre più importante per la città“, dichiarano gli organizzatori.

TED, acronimo di Technology, Entertainment and Design, è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che promuove la diffusione di idee attraverso conferenze e interventi pubblici. Il programma TEDx ne riprende la filosofia attraverso eventi locali organizzati in maniera indipendente su licenza TED.

La prevendita sarà limitata a 100 biglietti, disponibili attraverso i canali social ufficiali di TEDxReggioCalabria. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli altri speaker e ulteriori dettagli sul programma.

Per conoscere tutte le novità dell’edizione 2026 e ricevere aggiornamenti sulle modalità di partecipazione, l’invito è a seguire le pagine social ufficiali di TEDxReggioCalabria.