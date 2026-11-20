La poesia, la musica e la fotografia si uniscono in un percorso attraverso il Mediterraneo: “Parole come onde” è la reading performance multilingue con cui Mana Chuma Teatro – in due appuntamenti previsti per il 27 e il 28 novembre – condurrà il pubblico in un viaggio in cui le parole, come le onde, “vanno e vengono, si trasformano, si innestano, s’intrecciano e si integrano, dando forma a un patrimonio comune che la poesia sa raccontare e valorizzare”.

Una nuova produzione che sarà proposta in luoghi in cui le radici sono il punto di partenza per aprirsi all’incontro tra culture: non una scelta casuale, quella di Mana Chuma Teatro, ma proprio diretta ad evidenziare l’importanza di spazi in cui si uniscono l’attenzione alla storia, alla memoria e la volontà di valorizzare il territorio attraverso questi elementi. È il caso de “Il Tipico calabrese”, a Cardeto, che ospiterà la performance il 27 novembre, alle ore 18,30 e che, da sempre, rappresenta la sintesi proprio tra la tradizione, i sapori e il recupero della memoria. Un luogo in cui il patrimonio dell’Area grecanica viene esaltato sia dalla cucina, ispirata alla filosofia “Slow Food”, che dalle arti.

Gli stessi principi che animano anche gli altri due spazi culturali con cui Mana Chuma collaborerà per la tappa di Villa San Giovanni della reading performance, sempre all’insegna del “fare rete” e della diffusione della conoscenza di queste realtà. A Villa San Giovanni, dunque, “Parole come onde” andrà in scena – sabato 28 novembre, sempre alle ore 18,30 – al MuLab – Museo Didattico Esperienziale delle Filande e dell’Arte Serica (Piazza Chiesa Cannitello, 4), dedicato alla valorizzazione dell’arte della seta.

Una sintesi tra antichi saperi, tecniche di lavorazione e creatività, che mira a recuperare e sottolineare un aspetto culturale e artistico che affonda le proprie radici nel territorio. L’evento, come si diceva, è organizzato in collaborazione anche con un altro luogo in cui cultura, condivisione e sguardo sul Mediterraneo sono parole e concetti fondamentali, ovvero la Piccola Biblioteca sul Mare, creata a Punta Pezzo da Patrizia Flecchia e Gianluca Mulone ed in cui i libri diventano occasioni di incontro, scoperta e relazione.

Incontro tra culture, condivisione e sguardo sul Mediterraneo sono anche i temi della reading performance che, con le letture di Massimo Barilla ed Elizabeth Grech, attraversa diverse lingue e sonorità, dal maltese al dialetto reggino, dall’italiano al francese, che, nei testi poetici tradotti reciprocamente, si uniscono in “un percorso di ricerca condivisa intorno alla parola e alle sue possibilità espressive”.

Ad evidenziare e ad amplificare questa potenzialità comunicativa e artistica della parola, creando atmosfere e sonorità che riportano al Mediterraneo, saranno le musiche originali di Luigi Polimeni, in un viaggio originale e sfaccettato, completato dalla proiezione di fotografie di Elizabeth Grech: uno sguardo personale sul quotidiano, in cui la capacità di soffermarsi sui dettagli, su momenti e impressioni fugaci, dà la possibilità di riconoscere la bellezza anche quando meno evidente. La fotografia, dunque, come strumento di continua ricerca della bellezza, ma anche piccolo atto di resistenza: “un invito a guardare il mondo con occhi sempre nuovi e a ritrovare la poesia nelle cose che ci circondano”.

Per l’evento di Cardeto (cena e reading) è necessaria la prenotazione: 0965 343696 www.iltipicocalabrese.it. Per l’evento di Villa San Giovanni (visita al Mulab e reading): prenotazione consigliata, attraverso il sito www.mulabfilandacogliandro.com o tramite un messaggio WhatsApp 3917561802. Per ulteriori informazioni: 391 7561802.