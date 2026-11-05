Teatro Antico di Taormina, percorsi accessibili per le persone con disabilità: installate nuove pedane | FOTO

Il Teatro Antico di Taormina punta a migliorare ulteriormente l’accessibilità dei propri spazi. Grazie a un intervento della Fondazione Taormina Arte Sicilia, realizzato in sinergia con il Parco Archeologico Naxos Taormina, anche quest’anno saranno mantenuti fruibili i principali percorsi di visita del monumento attraverso un sistema di pedane e raccordi destinato a facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità motoria. L’iniziativa nasce dalla necessità di garantire la continuità dei percorsi accessibili anche dopo lo smontaggio delle strutture utilizzate dalla Fondazione per gli allestimenti. In alcune zone del complesso archeologico, infatti, la rimozione delle installazioni lascia nuovamente spazio a superfici sterrate, che possono rendere particolarmente difficoltoso il transito delle persone in carrozzina.

Teatro Antico di Taormina, un percorso accessibile dalla versura ovest a quella est

Per rispondere a questa esigenza, il Parco Archeologico ha richiesto l’individuazione di una soluzione che consentisse di mantenere accessibili le principali aree del monumento. La Fondazione Taormina Arte Sicilia ha quindi rimodulato il proprio allestimento, trasformando il parterre in un percorso continuo e attrezzato, che dalla versura ovest si sviluppa lungo tutto il prospetto del Teatro Antico fino a raggiungere l’interno della versura est.

Il sistema di pedanamento consente così di attraversare alcune zone del complesso archeologico che, in assenza di questi accorgimenti, risulterebbero difficilmente raggiungibili. Il percorso permette inoltre di affacciarsi sul panorama della baia di Giardini Naxos, ampliando le possibilità di visita e rendendo l’esperienza accessibile a un pubblico più ampio. Le strutture installate non sono pensate esclusivamente per le persone che utilizzano una carrozzina. Le pedane e i raccordi agevolano infatti anche gli spostamenti delle famiglie con bambini piccoli e passeggini, riducendo le difficoltà legate alla conformazione architettonica del sito e alle caratteristiche delle sue superfici.

Accessibilità anche all’Odeon di Taormina

L’attenzione al superamento delle barriere architettoniche interessa anche un altro importante monumento della città. All’Odeon di Taormina, la presenza di pedane e scivoli contribuisce infatti a facilitare la fruizione degli spazi da parte delle persone con difficoltà motorie. Un impegno che si inserisce nella collaborazione tra la Fondazione Taormina Arte Sicilia e il Parco Archeologico Naxos Taormina, con l’obiettivo di conciliare le attività culturali e di valorizzazione del patrimonio con le esigenze di tutela e accessibilità dei siti monumentali.

Fondazione Taormina Arte Sicilia: “la cultura deve essere un patrimonio condiviso”

A sottolineare il valore della collaborazione istituzionale e dell’intervento è Bernardo Campo, Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, che ha dichiarato: “la collaborazione tra la Fondazione Taormina Arte Sicilia e il Parco Archeologico Naxos Taormina dimostra come le attività culturali e di tutela e valorizzazione del patrimonio storico possano integrarsi con quelle del più importante sito monumentale dell’area taorminese. Rendere accessibili questi luoghi significa offrire a tutti la possibilità di conoscerli e viverli, superando ostacoli che troppo spesso ne limitano la fruizione. È un impegno che consideriamo parte integrante della nostra attività: la cultura deve essere un patrimonio condiviso e l’accessibilità rappresenta una condizione fondamentale perché questo principio possa tradursi in un’esperienza concreta“.

L’intervento al Teatro Antico assume un significato particolare per uno dei luoghi simbolo della cultura e dell’identità di Taormina. La possibilità di accedere agli spazi, attraversare il complesso archeologico e ammirarne il paesaggio rappresenta infatti una componente fondamentale dell’esperienza di visita, che le soluzioni adottate puntano a rendere sempre più inclusiva.