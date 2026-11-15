Team Volley Messina, Flavio Ferrara è il nuovo direttore tecnico: guiderà il progetto sportivo insieme a Roberto Bombara

Il Team Volley Messina affida a Flavio Ferrara l’incarico di direttore tecnico, dando avvio a una nuova fase di organizzazione e programmazione del proprio progetto sportivo. La nomina rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della società biancorossa, che punta a consolidare la struttura tecnica, investire sulla formazione e valorizzare il lavoro con gli atleti. Ferrara, già manager sportivo del club dallo scorso settembre, assume adesso una funzione di coordinamento tecnico, mettendo a disposizione della società l’esperienza maturata negli anni, anche attraverso il percorso nella pallavolo femminile di Serie A2 con Akademia Sant’Anna. A ufficializzare il nuovo incarico sono la presidente Daniela Cardile e il vicepresidente Roberto Bombara, responsabile generale dell’Area Tecnica e Sviluppo Sportivo. Sarà proprio quest’ultimo a lavorare a stretto contatto con Ferrara per definire le strategie future del club, individuare le priorità del progetto sportivo e contribuire alla composizione dell’intero staff tecnico.

Team Volley Messina, la collaborazione tra Ferrara e Bombara per il futuro del club

La nuova organizzazione tecnica si fonda sulla collaborazione tra Roberto Bombara e Flavio Ferrara, chiamati a coordinare un percorso di sviluppo che coinvolgerà le diverse componenti sportive della società. L’obiettivo è rafforzare la qualità delle attività svolte in palestra, investire nella preparazione e nella formazione degli allenatori e consolidare l’identità sportiva del Team Volley Messina. Un lavoro che riguarderà anche la definizione delle strategie di crescita e la costruzione di uno staff tecnico in grado di accompagnare gli atleti nel loro percorso di miglioramento, sia dal punto di vista pallavolistico sia sotto il profilo umano. La scelta di affidare a Ferrara la direzione tecnica si inserisce quindi in una programmazione che intende valorizzare le competenze già presenti all’interno del club e creare una struttura organizzativa condivisa, capace di sostenere le future attività della società biancorossa.

A spiegare le ragioni della nomina è il vicepresidente Roberto Bombara, che sottolinea il valore dell’esperienza maturata dal nuovo direttore tecnico e l’importanza della collaborazione nella pianificazione societaria. “L’ingresso di Flavio Ferrara alla guida della direzione tecnica rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione del futuro della nostra società – spiega Roberto Bombara – La sua pluriennale esperienza sul campo, unita alla profonda conoscenza delle dinamiche pallavolistiche, costituisce un valore aggiunto straordinario per l’intero movimento Team Volley Messina. Insieme lavoreremo a stretto contatto per definire le prospettive future del club e strutturare uno staff tecnico di altissimo livello, capace di valorizzare i nostri atleti e accompagnare la crescita tecnica e umana di tutti i tesserati. Vogliamo dare vita a un progetto ambizioso e organizzato, ponendo basi solide e condivise per affrontare al meglio le prossime sfide”.

Flavio Ferrara, dall’esperienza con Akademia Sant’Anna al nuovo incarico

Il percorso sportivo di Flavio Ferrara è strettamente legato alla storia del Team Volley Messina, società nella quale ha avuto modo di sviluppare e consolidare le proprie competenze tecniche e di costruire progressivamente la propria identità professionale. Un’esperienza che nel 2021 si è arricchita con l’ingresso nello staff tecnico di Akademia Sant’Anna, dove Ferrara ha assunto il ruolo di secondo allenatore della formazione impegnata nel campionato di Serie A2 femminile. Il passaggio alla società messinese gli ha consentito di confrontarsi con un livello competitivo più elevato e di partecipare a stagioni caratterizzate dal raggiungimento della pool promozione e della finale dei playoff per la promozione. Un percorso durante il quale ha approfondito diversi aspetti del lavoro tecnico e tattico, dalla preparazione delle gare alla gestione del gruppo, fino alla programmazione delle attività nel corso dell’intera stagione sportiva.

Le esperienze maturate con Akademia Sant’Anna rappresentano adesso un patrimonio di competenze che Ferrara potrà mettere a disposizione del Team Volley Messina, tornando a contribuire direttamente allo sviluppo della società nella quale aveva già costruito una parte importante del proprio percorso professionale. La conoscenza dell’ambiente biancorosso, unita all’esperienza acquisita nella pallavolo di Serie A2, costituisce la base del nuovo incarico, che lo vedrà impegnato nel coordinamento tecnico e nella pianificazione delle attività insieme a Bombara. La nomina segna così una nuova tappa nel progetto sportivo del club, con l’intenzione di rafforzare l’organizzazione interna, valorizzare il lavoro degli allenatori e offrire agli atleti un percorso di crescita strutturato, fondato sulla continuità della preparazione e sulla condivisione degli obiettivi societari.