Le difficoltà nel riconoscere e denunciare la violenza, la paura di chiedere aiuto e l’importanza di una rete di sostegno capace di accompagnare le vittime saranno al centro dell’incontro pubblico “Una voce oltre la paura”, organizzato a Taurianova in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento è in programma mercoledì 25 novembre, alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale “A. Renda”, su iniziativa delle Donne Democratiche di Taurianova, insieme al Circolo PD “W. Schepis”. L’obiettivo è portare all’attenzione della comunità una realtà che spesso rimane nascosta tra le mura domestiche, approfondendo gli strumenti di prevenzione e assistenza disponibili anche sul territorio. Il confronto prenderà spunto dal libro “Un inferno silenzioso – La violenza di genere” di Rosanna Certo, che offrirà l’occasione per riflettere sulle condizioni delle donne vittime di violenza e sull’importanza dei centri antiviolenza nei percorsi di richiesta di aiuto.

Gli interventi e il ruolo dei centri antiviolenza

All’iniziativa parteciperanno Rosanna Certo, avvocato e legale del Centro Antiviolenza “Angela Morabito” di Reggio Calabria, sportello di Taurianova; Emanuela Sorrenti, psicologa e psicoterapeuta; Anna Raso, Assessore alla Pubblica Istruzione; e Barbara Panetta, responsabile provinciale della Conferenza Donne Democratiche. A coordinare il confronto sarà la professoressa Nadia Scarfò, della Conferenza Donne Democratiche di Taurianova. Attraverso i diversi contributi, l’incontro consentirà di approfondire gli aspetti legali, psicologici e sociali della violenza di genere, con particolare attenzione alle difficoltà che possono ostacolare la ricerca di sostegno e alla funzione svolta dai servizi presenti sul territorio.

L’appello delle Donne Democratiche di Taurianova

A sottolineare il significato dell’iniziativa sono le stesse Donne Democratiche di Taurianova, che richiamano l’attenzione sulla necessità di affrontare il fenomeno prima che si trasformi in un tragico episodio di cronaca. “Il 25 novembre non può essere soltanto una ricorrenza. Troppo spesso ci accorgiamo della violenza quando è ormai diventata un fatto di cronaca, dimenticando tutto ciò che accade prima, lontano dagli occhi degli altri. Con questa iniziativa vogliamo ascoltare chi ogni giorno lavora accanto alle vittime e portare il confronto anche nella nostra comunità.

Perché una donna che trova il coraggio di chiedere aiuto deve sapere di avere qualcuno al suo fianco”, dichiarano le Donne Democratiche di Taurianova. L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza e rappresenterà un’occasione per conoscere più da vicino le problematiche legate alla violenza di genere, superando la percezione che si tratti di una realtà distante dalla propria comunità.