Un semplice click può compromettere il funzionamento dei servizi pubblici, mettere a rischio infrastrutture strategiche e avere conseguenze dirette sulla vita quotidiana dei cittadini. È il tema al centro del convegno “Un CLICK può fermare una città. Quando un attacco informatico colpisce i servizi, le infrastrutture e la vita quotidiana dei cittadini”, in programma sabato 28 novembre, alle ore 10:30, presso la Biblioteca comunale “A. Renda” di Taurianova. L’appuntamento sarà dedicato alla cybersecurity e alla protezione delle infrastrutture e dei servizi essenziali, una questione che coinvolge sempre più da vicino istituzioni, cittadini e intere comunità. Gli attacchi informatici, infatti, non rappresentano più soltanto una minaccia circoscritta a computer, reti e sistemi digitali, ma possono compromettere il regolare funzionamento delle città, con ripercussioni concrete sulla quotidianità delle persone. Da qui la necessità di promuovere una maggiore conoscenza dei rischi legati alla sicurezza informatica e degli strumenti di prevenzione.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Taurianova, Domenico Romeo, e dell’assessore alla Cultura, Maria Concetta Valotta. Seguiranno gli interventi del dottor Renato S. Marafioti, esperto di competenze digitali e cybersecurity, e dell’ingegnere Ivana Caracciolo, della Polizia di Stato, che approfondiranno i diversi aspetti della sicurezza informatica e le sfide che attendono le città nel presente e nel futuro. A moderare l’incontro sarà la dottoressa Simona Malena. Il convegno rappresenterà un’occasione di informazione, approfondimento e confronto per evidenziare come la protezione del mondo digitale non sia una responsabilità esclusiva degli specialisti del settore, ma una sfida collettiva che richiede il contributo dell’intera comunità. In uno scenario in cui anche un singolo click può compromettere l’operatività di una città, la conoscenza, la prevenzione e la consapevolezza assumono un ruolo fondamentale nella tutela dei cittadini e dei servizi da cui dipende la loro vita quotidiana.