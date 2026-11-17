Ci sono voci che il tempo non riesce a spegnere. Voci capaci di attraversare generazioni, emozionare ancora e continuare a vivere ben oltre la scomparsa di chi le ha rese immortali. Quella di Freddie Mercury è una di queste. Sono trascorsi 35 anni da quel 24 novembre 1991, quando il mondo della musica perse uno dei suoi interpreti più straordinari. La sua morte, arrivata a poche ore dall’annuncio pubblico della malattia, lasciò milioni di fan increduli e addolorati. Da mito a leggenda il passo fu brevissimo, ma decisamente troppo presto.

A distanza di decenni, l’eredità artistica del frontman dei Queen continua a essere immensa. Brani come Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free e Love of My Life, per citarne alcuni, sono entrati nella storia della musica, diventando patrimonio collettivo e testimonianza di un talento fuori dal comune.

Proprio nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, martedì 24 novembre, alle ore 18.30, la Biblioteca comunale “Antonio Renda” di Taurianova ospiterà la presentazione del libro “Mi chiamo Farrokh”, biografia non autorizzata di Freddie Mercury, scritta da Vincenzo Furfaro e pubblicata da Edizioni Città del Sole.

Un titolo che invita a guardare oltre il personaggio pubblico, oltre i riflettori e la fama internazionale, per riscoprire Farrokh Bulsara, l’uomo prima che il mondo conoscesse Freddie Mercury: il ragazzo di Zanzibar destinato a diventare il carismatico leader dei Queen, una delle più grandi rock band di sempre. Attraverso il suo lavoro, Furfaro propone un viaggio nella storia personale e artistica di un protagonista assoluto della musica internazionale, riportando l’attenzione sulle origini. Mentre il mondo continua a cantare le sue canzoni, Farrokh merita di essere riscoperto anche attraverso la storia dell’uomo di Stone Town che si nascondeva dietro il mito.

L’appuntamento, organizzato congiuntamente dalle associazioni CulturalMente e Parallelo 38, si svolgerà con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Taurianova e della Consulta delle Associazioni e della Società civile di Taurianova.

Ad aprire la serata saranno i saluti di Chiara Ascone, presidente dell’associazione CulturalMente, Emanuela D’Eugenio, presidente di Parallelo 38 e Maria Concetta Valotta, assessore alla Cultura del Comune di Taurianova. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Antonio Spina, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati ad Anna Maria Rao, per accompagnare il racconto con le emozioni della musica.

Le conclusioni saranno affidate a Maria Fedele, presidente della Commissione Cultura, Valorizzazione Beni Storici, Istruzione e Pari Opportunità di ANCI Calabria e Franco Arcidiaco, Città del Sole Edizioni e presidente della Fondazione “Corrado Alvaro”.

La manifestazione si avvarrà, inoltre, della collaborazione della libreria “Pier Giorgio Frassati” di Alvin Scarcella e della Pro Loco di Taurianova, i cui infioratori realizzeranno un bozzetto a tema, contribuendo con la loro creatività a rendere ancora più suggestiva la serata.