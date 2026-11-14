Taurianova, marito dell’assessore Anna Raso rinviato a giudizio: “nessuna incompatibilità, lei è estranea ai fatti”

“In relazione alle notizie diffuse in merito al procedimento penale, pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria di Palmi, nel quale risulta imputato, unitamente ad altre persone, il coniuge dell’assessore Anna Raso, si ritiene opportuno, nel rispetto dell’informazione e delle persone interessate, fornire alcune precisazioni. Il procedimento riguarda ipotesi di reato in materia ambientale. Nell’ambito dell’udienza preliminare, il GUP presso il Tribunale di Palmi ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Palmi nei confronti di più persone, tra cui il marito dell’assessore Raso”. Lo afferma in una nota l’Avv. Antonino Napoli, Legale dell’assessore Anna Raso.

“L’assessore Anna Raso non è destinataria di alcuna contestazione penale e non è parte del procedimento. Si tratta di una vicenda processuale riguardante esclusivamente la posizione del coniuge, che sarà definita nelle sedi giudiziarie competenti. La mera pendenza di un procedimento penale a carico del coniuge non rientra tra le cause di incompatibilità di un assessore, prevista dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 63 e 64”.

“Le cause di incompatibilità previste dalla legge sono di stretta interpretazione, poiché incidono sul diritto di elettorato passivo tutelato dall’articolo 51 della Costituzione, come affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza della Sezione I civile 11 dicembre 2020, n. 28329, e ribadito dalla Corte costituzionale, tra l’altro, con sentenza 25 luglio 2025, n. 131. La Corte costituzionale ha, inoltre, chiarito che le limitazioni all’accesso alle cariche pubbliche devono essere ragionevoli e proporzionate rispetto alle esigenze di tutela dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, come affermato con sentenza 18 giugno 2024, n. 107”.

“Nell’ambito del predetto procedimento penale il Comune di Taurianova figura tra le persone offese e la scelta dell’Ente di costituirsi parte civile, a tutela dei propri interessi, conferma che l’Amministrazione ha operato con autonomia e imparzialità, perseguendo l’interesse della collettività e del territorio. La circostanza familiare non ha inciso sulle determinazioni dell’Ente e l’assessore Anna Raso ha sempre agito nel rispetto degli obblighi di legge, anche con riferimento agli eventuali doveri di astensione”.

“Va infine ricordato che, ai sensi dell’articolo 27, secondo comma, della Costituzione, l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Il medesimo principio è sancito dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte di cassazione ha più volte ribadito che la presunzione di non colpevolezza impedisce di presentare una persona come colpevole prima dell’accertamento definitivo della responsabilità, tra l’altro con sentenza della Sezione II penale 19 maggio 2025, n. 18658, e della Sezione IV penale 13 maggio 2026, n. 17329”.

“La Corte costituzionale ha, inoltre, precisato, con sentenza 7 marzo 2025, n. 24, che la presunzione di non colpevolezza comporta il divieto di trattare una persona come colpevole del reato contestato sino a quando la responsabilità non sia stata accertata in via definitiva. Nel ribadire piena fiducia nell’operato della magistratura, l’assessore Anna Raso confida che la vicenda venga trattata dagli organi di informazione con equilibrio, accuratezza e rispetto delle persone coinvolte, della presunzione di non colpevolezza e del corretto svolgimento del processo. Non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni sul merito del procedimento”.