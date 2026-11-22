È scontro politico a Taurianova tra l’attuale sindaco Domenico Romeo e l’ex primo cittadino Rocco Biasi sulla gestione dei finanziamenti pubblici e sui risultati delle precedenti amministrazioni comunali. A scatenare la polemica è stato l’annuncio, da parte di Biasi, di un finanziamento da 470mila euro nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), rivendicato dall’ex sindaco come risultato del lavoro di programmazione svolto durante il proprio mandato. Una ricostruzione che Romeo contesta duramente, sostenendo che per gli interventi previsti a Taurianova non siano ancora stati presentati progetti preliminari, definitivi o esecutivi e che, al momento, gli atti contengano soltanto indicazioni generiche relative a piazza di San Martino e piazza di Amato.

Finanziamento SNAI da 470mila euro, Romeo contesta la ricostruzione di Biasi

Il primo punto della replica riguarda le dichiarazioni con cui Rocco Biasi ha accompagnato l’annuncio delle nuove risorse destinate a Taurianova. Romeo contesta soprattutto il richiamo dell’ex sindaco alla necessità di ristabilire la verità sui meriti amministrativi, sostenendo che nessuno abbia tentato di attribuirsi risultati appartenenti alla precedente gestione. “Verità, bravura, competenza, capacità, programmazione” sono le parole dalle quali prende avvio la nota del sindaco, che critica i toni utilizzati dal predecessore e invita a fare riferimento esclusivamente agli atti amministrativi. “L’ex Sindaco scrive che quest’occasione gli offre la possibilità di ristabilire la verità sui fatti, rivendicando il frutto di un duro lavoro (?) e non di improvvisazione. Qui rimaniamo basiti, perché mai nessuno ha solo pensato di accaparrarsi meriti non propri. Non capiamo proprio questo suo ansioso pretendere di “ristabilire la verità” come se qualcuno avesse tentato di distorcerla. Noi non l’abbiamo fatto. L’ex Sindaco non deve, e mai dovrà, preoccuparsi di ristabilire verità. La verità è sempre sancita dagli atti formali, quelli nessuno potrà mai cambiarli”. Il sindaco sostiene che la misura di finanziamento europeo, integrata dalla Regione Calabria e gestita nella prima fase dal GALBATIR di concerto con la Regione, stia entrando soltanto adesso nella fase operativa. Secondo quanto riferisce, nessuno dei sedici Comuni del Basso Tirreno coinvolti avrebbe ancora depositato progetti preliminari, definitivi o esecutivi, essendosi limitato a fornire indicazioni generali sugli interventi da realizzare.

Per quanto riguarda Taurianova, Romeo afferma che la documentazione disponibile riporterebbe esclusivamente i riferimenti a piazza di San Martino e piazza di Amato, senza ulteriori dettagli sulle opere da eseguire. In particolare, contesta la ricostruzione di Biasi relativa alla riqualificazione e all’allargamento della strada in corrispondenza del passaggio a livello di Amato, un intervento che l’ex sindaco avrebbe presentato come atteso da decenni. Secondo Romeo, non esisterebbero progetti depositati per quest’opera e le indicazioni più specifiche sarebbero comparse soltanto in alcuni contenuti pubblicati sui social network nei giorni precedenti alle elezioni amministrative dello scorso maggio. Da qui un ulteriore affondo politico rivolto al predecessore: “Non esistono progetti depositati per la “riqualificazione e l’allargamento della strada in corrispondenza del passaggio a livello di Amato”. Biasi scrive di questo dettaglio inesistente e aggiunge anche che quest’opera è attesa da decenni. E questo è vero. Qui, però, una domanda nasce spontanea: ma Rocco Biasi, quando parla di ritardi decennali, si ricorda di aver governato questa città per ben 16 anni negli ultimi trent’anni?”. Il sindaco richiama così le responsabilità delle precedenti amministrazioni, sottolineando come alcune problematiche infrastrutturali del territorio siano rimaste irrisolte anche durante i mandati dello stesso Biasi.

Fondi PNRR e il ruolo di Nino Spirlì: la replica sulla programmazione amministrativa

La polemica si allarga poi alla capacità dell’ex amministrazione di intercettare risorse pubbliche, uno degli aspetti sui quali Biasi avrebbe più volte rivendicato i risultati del proprio operato. Romeo sostiene che una parte consistente dei finanziamenti ottenuti dal Comune negli anni precedenti debba essere ricondotta alle misure straordinarie attivate dopo la pandemia e alle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alle quali hanno avuto accesso numerosi enti locali italiani. Il primo cittadino contesta quindi la rappresentazione di tali risorse come esclusivo risultato delle capacità di programmazione dell’ex sindaco, richiamando anche il ruolo svolto dalla Regione Calabria nella distribuzione di una parte dei fondi. “Ci siamo abituati a sentirlo ripetere, fino alla nausea, di finanziamenti ottenuti grazie alla sua notevole capacità. Certamente non abbiamo mai ascoltato, neanche una sola volta, l’ex Sindaco Biasi, ammettere che quei finanziamenti sono frutto degli aiuti post Covid che il Governo Italiano ha concesso, a pioggia, a tutti i Comuni d’Italia attraverso il PNRR”, sostiene Romeo, che invita a riconoscere il contributo delle istituzioni regionali e nazionali nel percorso di finanziamento delle opere pubbliche.

In questo contesto, il sindaco dedica un passaggio all’ex presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, concittadino taurianovese al quale attribuisce un ruolo significativo nell’indirizzare il Comune verso alcune opportunità di finanziamento. Romeo ricorda che una parte dei fondi PNRR è stata gestita dalle Regioni e successivamente redistribuita agli enti locali, sottolineando il contributo che, a suo giudizio, Spirlì avrebbe fornito alla città. “E diciamolo pure che l’allora Presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì, nostro amatissimo concittadino, probabilmente (sicuramente), con spirito di azzardato campanilismo, avrà indicato la strada da seguire per far ottenere al Comune di Taurianova milioni di euro dai fondi PNRR gestiti dalla Regione Calabria, ma anche ulteriori finanziamenti su altre linee di programma”. Il sindaco aggiunge che la propria amministrazione intende riconoscere pubblicamente il contributo dell’ex presidente regionale, ringraziandolo per quanto fatto a favore del territorio. Il riferimento a Spirlì diventa così un ulteriore elemento del confronto politico con Biasi, al quale Romeo rimprovera di non aver espresso in passato un analogo riconoscimento pubblico.

Romeo attacca Biasi: “Sei milioni di euro revocati per Palazzo della Cultura e palestra Monteleone”

Il passaggio più duro della replica riguarda però la gestione dei finanziamenti destinati alle opere pubbliche. Romeo riconosce che l’amministrazione Biasi abbia ottenuto alcune risorse grazie alla propria attività, citando il recente finanziamento da 150mila euro per la manutenzione stradale e il riconoscimento di Taurianova Capitale Italiana del Libro, accompagnato dai relativi finanziamenti. Il sindaco esprime tuttavia un giudizio negativo sui risultati lasciati alla comunità dall’impiego delle risorse destinate al progetto culturale e concentra soprattutto l’attenzione su due interventi che, secondo la sua ricostruzione, avrebbero perso i finanziamenti precedentemente assegnati. Si tratta della riqualificazione del Palazzo della Cultura di via Canoro, per un importo di circa 4,9 milioni di euro, e della riqualificazione e messa a norma della palestra della scuola Monteleone, per circa 1,1 milioni di euro. Complessivamente, Romeo parla di quasi sei milioni di euro revocati, attribuendo la perdita delle risorse al mancato rispetto dell’iter burocratico e amministrativo previsto dalle procedure di finanziamento. Si tratta di contestazioni formulate dall’attuale sindaco nei confronti della precedente gestione, sulle quali nella nota non viene riportata una replica di Biasi.

Romeo insiste in particolare sulle conseguenze che la mancata realizzazione delle opere avrebbe avuto per la città, ricordando che gli alunni della scuola Monteleone non dispongono ancora di uno spazio destinato alla pratica sportiva. “Infatti, circa 6.000.000 di euro (SEI MILIONI DI EURO) SONO VOLATI VIA. Sei milioni di euro REVOCATI in seguito al mancato rispetto dell’iter burocratico amministrativo imposto al momento del finanziamento. QUATTROMILIONI E NOVECENTOMILA EURO circa relativi alla riqualificazione del Palazzo della Cultura di Via Canoro e UN MILIONE E CENTOMILA EURO CIRCA per la riqualificazione e la messa a norma della Palestra della scuola “Monteleone” dove, ad oggi, gli alunni di quella scuola non hanno uno spazio dove praticare l’attività sportiva”. Il primo cittadino afferma inoltre che la propria amministrazione sarebbe riuscita a evitare la perdita di un ulteriore finanziamento da 450mila euro per la regimentazione delle acque piovane di contrada Fida, ereditato dall’amministrazione Scionti e che, secondo Romeo, rischiava la revoca a causa dell’inerzia della precedente gestione. Il sindaco utilizza questi episodi per contestare le raccomandazioni rivoltegli da Biasi sulla necessità di rispettare tempi e procedure amministrative per non perdere le risorse assegnate alla città.

Palazzetto dello Sport e Teatro Comunale, il sindaco contesta anche le opere incompiute

Nel finale della nota, Romeo torna sul finanziamento SNAI da 470mila euro e sulle parole utilizzate da Biasi per invitare l’attuale amministrazione a completare gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi. L’ex sindaco, secondo il passaggio riportato dal primo cittadino, aveva auspicato che “l’attuale amministrazione sappia almeno predisporre gli atti necessari per avviare e completare i lavori, scongiurando qualsiasi ritardo o il grave pericolo di perdere il finanziamento già acquisito per la città”. Un invito al quale Romeo risponde rivendicando la volontà di rispettare le procedure, ma respingendo le lezioni amministrative del predecessore. “Ebbene si, cari concittadini, vi assicuriamo che staremo molto attenti a tutto quanto raccomandato dall’ex Sindaco Biasi ma, vi assicuriamo, non prenderemo esempio da lui, men che meno prenderemo lezioni. Non per mera presunzione, ma perché nulla abbiamo da apprendere da chi, per le stesse negligenze che oggi ci raccomanda di non fare, ha fatto perdere alla nostra città 6.000.000 (SEI MILIONI) DI EURO circa”. Il sindaco aggiunge un’ulteriore contestazione relativa al mancato completamento di opere già finanziate da precedenti amministrazioni, indicando espressamente il Palazzetto dello Sport e il Teatro Comunale, che a suo giudizio Biasi non sarebbe riuscito a portare a termine nei cinque anni e mezzo della sua ultima esperienza alla guida della città.

La replica si conclude con un riferimento polemico alle parole utilizzate dall’ex sindaco per rivendicare i risultati della propria amministrazione: “Alla prossima per gli ulteriori aggiornamenti. PROGRAMMAZIONE, CAPACITA’ E COMPETENZA. CHE BELLE PAROLE”. Il confronto tra Domenico Romeo e Rocco Biasi si concentra dunque su due questioni distinte ma strettamente collegate: da una parte la paternità politica e amministrativa dei finanziamenti ottenuti da Taurianova, dall’altra la capacità di trasformare le risorse assegnate in opere effettivamente realizzate. Al centro della polemica rimangono il finanziamento SNAI da 470mila euro, gli interventi previsti nelle frazioni di San Martino e Amato e le contestazioni dell’attuale sindaco sulla perdita di fondi destinati ad alcune infrastrutture cittadine. Una contrapposizione destinata a proseguire anche sul terreno della verifica degli atti amministrativi e dello stato di avanzamento delle opere pubbliche.