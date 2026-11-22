Taormina si prepara alle festività natalizie del 2026 e si appresta a svelare il calendario delle iniziative che animeranno la città durante il periodo più atteso dell’anno. Lunedì 23 novembre 2026, alle ore 12:00, nell’Aula Consiliare di Palazzo dei Giurati, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi natalizi, organizzati nell’ambito dell’iniziativa “Taormina, il Natale con la vista più bella”. Il progetto è promosso dalla Città di Taormina, attraverso l’Assessorato al Turismo, e dalla Fondazione Taormina, con l’obiettivo di proporre un calendario di appuntamenti dedicati ai cittadini e ai visitatori che sceglieranno la località siciliana durante le festività.

Alla presentazione Cateno De Luca e Alfonso Dolce di Dolce&Gabbana

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, l’assessore al Turismo, Beatrice Briguglio, e la presidente della Fondazione Taormina, Valeria Brancato. È prevista inoltre la partecipazione in collegamento di Alfonso Dolce, presidente e CEO di Dolce&Gabbana, che interverrà in occasione della presentazione del programma natalizio della città. L’incontro sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio le iniziative e gli appuntamenti che caratterizzeranno il Natale a Taormina 2026, offrendo un quadro delle attività previste durante le festività.

Natale a Taormina, coinvolti associazioni e mondo imprenditoriale

La presentazione del cartellone natalizio coinvolgerà anche le realtà che operano sul territorio. Alla conferenza stampa sono infatti invitati a partecipare le associazioni cittadine, i rappresentanti del mondo imprenditoriale e i protagonisti degli eventi inseriti nel programma. L’iniziativa “Taormina, il Natale con la vista più bella” si rivolge sia alla comunità locale sia ai turisti, con un calendario di manifestazioni che sarà illustrato ufficialmente nel corso dell’incontro di lunedì. L’appuntamento del 23 novembre a Palazzo dei Giurati rappresenterà dunque il momento di presentazione del programma delle festività, durante il quale saranno resi noti gli eventi che accompagneranno Taormina nel periodo natalizio.