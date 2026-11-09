Taormina, sciopero dei dipendenti comunali: i sindacati sfidano il sindaco De Luca

Proteste davanti al Comune di Taormina, dove i lavoratori comunali hanno incrociato le braccia per manifestare contro il previsto trasferimento di una parte del personale nelle quattro società partecipate volute dal sindaco Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. Al centro della mobilitazione c’è il futuro professionale di 30 dipendenti comunali, per i quali le organizzazioni sindacali chiedono garanzie precise prima del passaggio alle aziende. Lo sciopero ha portato i lavoratori in strada, con un corteo partito da Palazzo dei Giurati, sede del Municipio di Taormina, e arrivato fino a piazza IX Aprile. Durante la manifestazione, i rappresentanti sindacali hanno sollecitato ripetutamente un confronto diretto con il primo cittadino, chiedendo risposte sulle condizioni del trasferimento e sulle tutele previste per il personale coinvolto. La protesta è stata proclamata da Uil Fp, Fp Cgil, Ugl e Csa, mentre la Cisl ha scelto di non aderire, esprimendo una posizione differente sulle modalità della mobilitazione e sulla necessità di chiarire alcuni aspetti delle procedure sindacali.

Trenta lavoratori verso le partecipate: i sindacati chiedono garanzie sul futuro occupazionale

Il punto centrale della contestazione riguarda il trasferimento di 30 lavoratori del Comune di Taormina nelle quattro società partecipate previste dal progetto amministrativo del sindaco Cateno De Luca. Le organizzazioni sindacali chiedono che “il passaggio sia accompagnato da garanzie chiare per i dipendenti coinvolti, con particolare attenzione alle conseguenze che potrebbero verificarsi nel caso in cui una delle aziende dovesse cessare la propria attività. La richiesta più importante riguarda proprio la possibilità di rientrare nell’organico comunale in caso di eventuale chiusura delle società. Un aspetto considerato fondamentale dai rappresentanti dei lavoratori, che vogliono conoscere quali tutele saranno assicurate al personale nel nuovo assetto organizzativo. È su questo tema che si concentra una parte significativa della mobilitazione”.

Il corteo da Palazzo dei Giurati a piazza IX Aprile: i lavoratori chiedono un confronto con De Luca

La manifestazione si è sviluppata nel centro di Taormina, con il corteo che ha preso il via da Palazzo dei Giurati, sede dell’amministrazione comunale, per poi raggiungere piazza IX Aprile. Durante il percorso, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di aprire immediatamente un confronto con il sindaco Cateno De Luca sulle condizioni del trasferimento nelle società partecipate. Dai megafoni è stato rivolto più volte un appello diretto al primo cittadino: “dove sei De Luca vieni a confrontarti”.

Uil, Cgil, Ugl e Csa proclamano lo sciopero: la Cisl non aderisce e chiede chiarezza

La mobilitazione è stata promossa da Uil Fp, Fp Cgil, Ugl e Csa, organizzazioni sindacali che hanno scelto lo sciopero per richiamare l’attenzione sulla situazione dei lavoratori destinati alle partecipate. Una posizione differente è stata assunta dalla Cisl, che non ha aderito all’iniziativa. La sigla sindacale ha chiesto “chiarezza istituzionale sulle iniziative di mobilitazione e sulla procedura di informazione e consultazione sindacale”. La mancata adesione della Cisl evidenzia una differenza di valutazione tra le organizzazioni sindacali rispetto alle modalità con cui affrontare la vertenza.

Alla protesta anche Anthony Barbagallo e Antonio De Luca: la vertenza diventa un caso politico

La manifestazione dei dipendenti comunali ha registrato anche la presenza di rappresentanti politici, confermando l’attenzione suscitata dalla vicenda. Tra i partecipanti al corteo figuravano Anthony Barbagallo, esponente del Partito Democratico, e Antonio De Luca, deputato regionale del Movimento 5 Stelle. La loro partecipazione si è aggiunta alla presenza degli altri lavoratori che hanno espresso solidarietà ai colleghi coinvolti nel previsto passaggio alle società partecipate. La vicenda assume così anche una dimensione politica, considerando che il trasferimento del personale rientra nel progetto amministrativo promosso dal sindaco Cateno De Luca. Al centro del confronto rimangono comunque le richieste sindacali relative alle garanzie occupazionali e alla possibilità di rientro dei lavoratori nell’ente comunale in caso di eventuale chiusura delle aziende.

Cateno De Luca replica alla protesta: “iniziativa strumentale”

Non è mancata la posizione del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha commentato la mobilitazione attraverso una nota. Il primo cittadino ha definito “strumentale” l’iniziativa di protesta organizzata dalle sigle sindacali. Una valutazione che evidenzia la distanza tra la posizione del sindaco e quella delle organizzazioni promotrici dello sciopero. Da una parte, i sindacati chiedono garanzie precise per i 30 dipendenti destinati alle società partecipate e sollecitano un confronto immediato con l’amministrazione. Dall’altra, De Luca contesta il carattere della mobilitazione, giudicandola strumentale.