Taormina, il Teatro Antico si illumina dopo il tramonto: visite anche nelle ore serali, una nuova esperienza per i turisti

Il Teatro Antico di Taormina si mostra in una veste diversa, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare uno dei monumenti più rappresentativi della Sicilia anche dopo il tramonto. Grazie a un intervento di illuminazione realizzato con il contributo tecnico di TaoArte, il complesso archeologico potrà continuare a essere visitato anche quando la luce naturale non è più sufficiente, consentendo ai turisti di scoprire l’architettura e gli spazi del sito in una dimensione differente rispetto alle tradizionali visite diurne. La novità assume particolare importanza durante i mesi autunnali e invernali, quando le giornate si accorciano e il sole tramonta già nelle ore pomeridiane. L’illuminazione permette di garantire la continuità delle visite, ampliando le opportunità di fruizione del patrimonio archeologico e contribuendo a rendere più articolata l’offerta culturale e turistica del territorio. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, il Parco Archeologico Naxos Taormina e TaoArte. Un intervento che punta a valorizzare il monumento attraverso competenze tecniche specializzate e un’azione condivisa tra le istituzioni coinvolte.

Il Teatro Antico di Taormina visitabile anche dopo il tramonto: cosa cambia per i turisti

La principale novità riguarda la possibilità di proseguire le visite al Teatro Antico di Taormina anche dopo il calare del sole, grazie a un sistema di illuminazione che consente di apprezzare gli spazi del complesso archeologico nelle ore in cui la luce naturale non è più sufficiente. Si tratta di un intervento particolarmente utile durante la stagione autunnale e invernale, quando il tramonto anticipato riduce le ore di luce disponibili per la visita dei monumenti e dei siti culturali all’aperto. L’illuminazione permette ai visitatori di attraversare gli ambienti del Teatro Antico e di osservarne le caratteristiche architettoniche anche nelle ore serali, offrendo un’esperienza diversa rispetto a quella delle visite effettuate durante il giorno. La suggestione delle strutture archeologiche illuminate rappresenta un ulteriore elemento di interesse per chi sceglie Taormina come destinazione culturale, consentendo di valorizzare il monumento anche al di fuori delle condizioni di luce tipiche della stagione estiva. L’intervento non riguarda soltanto l’aspetto scenografico del sito, ma risponde anche all’esigenza di migliorare le condizioni di fruizione di uno dei principali luoghi del patrimonio archeologico siciliano.

Turismo invernale a Taormina, la Regione punta sulla destagionalizzazione

La possibilità di visitare il Teatro Antico dopo il tramonto si inserisce in una strategia più ampia di destagionalizzazione del turismo in Sicilia, che punta a rafforzare l’attrattività delle destinazioni culturali anche nei periodi dell’anno caratterizzati da giornate più brevi. Il patrimonio archeologico rappresenta una componente fondamentale dell’offerta turistica regionale e la sua valorizzazione durante tutte le stagioni può contribuire ad ampliare le opportunità di visita. In questo contesto, l’illuminazione del Teatro Antico permette di superare una delle limitazioni legate al periodo autunnale e invernale, quando la diminuzione delle ore di luce naturale può incidere sulle possibilità di fruizione dei siti all’aperto. L’iniziativa consente quindi di proporre ai visitatori un’esperienza aggiuntiva, valorizzando le caratteristiche del monumento attraverso una modalità di visita che ne mette in evidenza il fascino nelle ore serali. La scelta di investire sulla fruibilità del patrimonio culturale anche dopo il tramonto risponde all’obiettivo di rendere la Sicilia una destinazione turistica attrattiva durante tutto l’anno, attraverso servizi e opportunità che non siano limitati alla sola stagione estiva.

Elvira Amata: “il Teatro Antico nelle ore serali acquista un fascino diverso”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Elvira Amata, che evidenzia l’importanza dell’intervento per il rafforzamento dell’offerta turistica di Taormina e dell’intero territorio. “La possibilità di visitare il Teatro Antico anche dopo il tramonto rappresenta un valore aggiunto per l’offerta turistica di Taormina e dell’intero territorio – dichiara Elvira Amata, assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo –. La destagionalizzazione passa anche attraverso iniziative concrete come questa, che arricchiscono le opportunità di visita nei mesi autunnali e invernali, offrendo ai turisti un’esperienza ulteriore. Il Teatro Antico, nelle ore serali, acquista un fascino diverso, una suggestione particolare che permette di riscoprire uno dei nostri luoghi simbolo sotto una luce nuova. Valorizzare il patrimonio culturale durante tutto l’anno significa rendere la Sicilia una destinazione sempre più attrattiva, capace di offrire esperienze di qualità in ogni stagione. La collaborazione tra gli assessorati regionali del Turismo e dei Beni culturali, il Parco Archeologico e TaoArte conferma inoltre l’importanza di un’azione condivisa per valorizzare le risorse del territorio”. Le parole dell’assessore richiamano il rapporto tra valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo turistico, individuando nella possibilità di visitare il monumento dopo il tramonto un’opportunità per ampliare l’offerta disponibile durante i mesi meno luminosi dell’anno. L’intervento viene quindi considerato parte di una strategia che punta a rafforzare la qualità dell’esperienza turistica attraverso iniziative concrete e la collaborazione tra le istituzioni competenti.

Il ruolo del Parco Archeologico Naxos Taormina e degli assessorati regionali

Il progetto di illuminazione nasce da una collaborazione istituzionale che coinvolge diversi soggetti impegnati nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. Accanto al Parco Archeologico Naxos Taormina e a TaoArte, hanno partecipato all’iniziativa l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. La collaborazione consente di mettere insieme competenze differenti, legate da un lato alla gestione e alla tutela del sito archeologico e dall’altro alla promozione turistica e alla realizzazione tecnica degli interventi. L’obiettivo condiviso è migliorare le condizioni di visita del Teatro Antico, rendendo il monumento fruibile anche nelle ore in cui la luce naturale non è più sufficiente. Il progetto rappresenta quindi un esempio di coordinamento tra istituzioni e strutture tecniche, attraverso il quale viene rafforzata la possibilità di utilizzare e valorizzare un bene culturale di particolare importanza per la Sicilia.

Francesco Paolo Scarpinato: “lavorare insieme dà sempre buoni frutti”

Il valore della collaborazione istituzionale è stato sottolineato anche dall’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, che ha richiamato il rapporto tra tutela del patrimonio e promozione turistica. “Bene la collaborazione tra istituzioni, perché lavorare insieme dà sempre buoni frutti – ha detto Francesco Paolo Scarpinato, assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana –. La valorizzazione del nostro patrimonio culturale passa anche attraverso la promozione turistica e, allo stesso tempo, valorizzare le nostre opere d’arte e i nostri parchi significa dare forza al turismo in Sicilia. In questo lavoro dobbiamo avere sempre chiaro l’obiettivo che ci accomuna, quello di offrire ai turisti e a tutti i visitatori servizi più ampi e di migliore qualità, che li accompagnino alla scoperta di questo patrimonio”. L’assessore pone quindi l’accento sulla necessità di accompagnare la valorizzazione delle opere d’arte e dei parchi archeologici con servizi capaci di migliorare l’esperienza dei visitatori. La fruizione del patrimonio culturale diventa così un elemento di collegamento tra le attività di tutela e le politiche di sviluppo turistico, attraverso interventi che rendano i siti maggiormente accessibili e utilizzabili.

TaoArte mette a disposizione oltre quarant’anni di esperienza per il Teatro Antico

Un ruolo centrale nella realizzazione dell’iniziativa è svolto da TaoArte, che ha fornito il proprio contributo tecnico per consentire l’illuminazione del Teatro Antico nelle ore successive al tramonto. L’intervento valorizza un patrimonio di competenze professionali costruito in oltre quarant’anni di attività, attraverso l’organizzazione e la realizzazione di grandi eventi culturali e di spettacolo. L’esperienza maturata da TaoArte negli allestimenti e nelle produzioni realizzate all’interno del Teatro Antico viene così messa a disposizione di un’esigenza differente, legata alla fruizione ordinaria del monumento. La conoscenza tecnica del sito e delle sue caratteristiche rappresenta una risorsa che può contribuire alla valorizzazione del complesso archeologico anche al di fuori della stagione degli spettacoli. L’illuminazione costituisce quindi un esempio di utilizzo delle competenze maturate nel settore culturale per migliorare l’accessibilità e la fruibilità di un bene storico e archeologico.

Bernardo Campo: “le nostre competenze al servizio dei visitatori e del territorio”

A evidenziare il contributo di TaoArte è il commissario straordinario Bernardo Campo, che sottolinea l’importanza dell’esperienza tecnica e professionale maturata dall’organizzazione nel corso di oltre quattro decenni. “TaoArte mette al servizio del Parco Archeologico Naxos Taormina un patrimonio di competenze tecniche e professionalità costruito in oltre quarant’anni di attività – sottolinea Bernardo Campo, commissario straordinario di TaoArte –. La nostra esperienza, maturata attraverso decenni di produzioni e allestimenti al Teatro Antico, rappresenta una risorsa che contribuisce concretamente alla valorizzazione del monumento anche al di fuori della stagione degli spettacoli. Garantire l’illuminazione nelle ore in cui viene meno la luce naturale significa mettere questo patrimonio di conoscenze al servizio dei visitatori e del territorio. È un ulteriore risultato della sinergia istituzionale, che si aggiunge al recente intervento per mantenere accessibili i percorsi alle persone con difficoltà motorie. Una collaborazione che dimostra come esperienza tecnica, attività culturali e tutela del patrimonio possano integrarsi a beneficio della collettività”. Il contributo tecnico di TaoArte assume dunque una funzione che va oltre l’organizzazione degli eventi, attraverso l’utilizzo delle professionalità disponibili per migliorare le condizioni di visita del sito archeologico. L’illuminazione si inserisce in questo percorso, consentendo di mettere a disposizione dei visitatori una nuova opportunità di fruizione del monumento durante i mesi autunnali e invernali.

Teatro Antico di Taormina più accessibile: le pedane per persone con disabilità motoria e famiglie con passeggini

L’intervento di illuminazione si affianca a un’altra iniziativa realizzata per migliorare l’accessibilità del Teatro Antico di Taormina. Si tratta del sistema di pedanamento che permette di mantenere accessibili i principali percorsi di visita alle persone con difficoltà motorie e alle famiglie con passeggini. Le due iniziative rispondono a esigenze differenti, ma condividono l’obiettivo di rendere il patrimonio archeologico maggiormente fruibile. Da un lato, l’illuminazione consente di proseguire le visite quando la luce naturale diminuisce; dall’altro, il sistema di pedane facilita l’accesso ai principali percorsi del complesso archeologico per categorie di visitatori che possono incontrare maggiori difficoltà negli spostamenti. Entrambi gli interventi contribuiscono quindi a migliorare l’esperienza di visita, intervenendo su aspetti concreti della fruizione del monumento. La collaborazione tra il Parco Archeologico e TaoArte viene così valorizzata non soltanto per l’organizzazione delle attività culturali, ma anche per il contributo offerto alla gestione e all’accessibilità degli spazi.

Taormina e il turismo culturale tutto l’anno: il Teatro Antico come attrazione anche in inverno

La possibilità di visitare il Teatro Antico dopo il tramonto rappresenta un ulteriore elemento nell’offerta turistica di Taormina, una delle destinazioni culturali più conosciute della Sicilia. Il monumento costituisce un punto di riferimento per i visitatori interessati alla storia e all’archeologia del territorio e la sua valorizzazione durante tutte le stagioni contribuisce ad ampliare le opportunità di scoperta del patrimonio locale. Durante i mesi autunnali e invernali, quando il tramonto arriva nelle ore pomeridiane, la disponibilità di un sistema di illuminazione permette di mantenere fruibili gli spazi anche in condizioni di luce naturale ridotta. Per i turisti, questo significa poter vivere un’esperienza diversa, caratterizzata dalla suggestione dell’architettura antica illuminata nelle ore serali. Per le istituzioni coinvolte, invece, l’iniziativa rappresenta un intervento concreto di valorizzazione del patrimonio culturale, realizzato attraverso la collaborazione tra assessorati regionali, Parco Archeologico e TaoArte.