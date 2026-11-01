Taormina, il Palacongressi inaugura la sua prima stagione teatrale: Massimo Lopez apre un cartellone di 14 spettacoli

Il Palazzo dei Congressi di Taormina inaugura la sua prima Stagione Teatrale 2026/2027 con uno spettacolo che unisce musica dal vivo, comicità e imitazioni. A dare il via al nuovo cartellone, venerdì sera, è stato Massimo Lopez con il suo “Massimo Lopez Show”, accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Una serata che ha segnato l’inizio di un progetto culturale promosso dalla Fondazione Taormina insieme all’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di offrire alla città una programmazione continuativa anche al di fuori della stagione turistica. Il debutto ha visto alternarsi interpretazioni musicali e momenti di intrattenimento, tra le imitazioni e la comicità dell’artista. Lo spettacolo ha aperto ufficialmente un calendario composto da 14 appuntamenti, distribuiti tra ottobre e aprile, che porteranno sul palco del Palacongressi produzioni di prosa, commedie, danza, musical e concerti, coinvolgendo interpreti della scena nazionale.

Taormina, una stagione teatrale stabile per valorizzare il Palacongressi

La novità principale del progetto riguarda la realizzazione di una stagione teatrale organica e continuativa, pensata per trasformare il Palazzo dei Congressi in uno spazio culturale attivo durante diversi periodi dell’anno. La Fondazione Taormina punta a costruire un’offerta diversificata, capace di coinvolgere residenti e visitatori attraverso spettacoli di generi differenti. L’iniziativa si inserisce anche nel percorso di destagionalizzazione dell’offerta turistica e culturale promosso dal Comune, con l’intento di ampliare le occasioni di partecipazione e contribuire alla vitalità cittadina nei mesi caratterizzati da una minore presenza di turisti. Il presidente della Fondazione Taormina, Valeria Brancato, ha sottolineato il significato dell’inaugurazione e il lavoro svolto per rendere possibile la nuova programmazione.

“Quella di venerdì sera è stata una serata particolarmente emozionante, perché ha segnato l’inizio concreto di un progetto nel quale abbiamo creduto e investito molto”, ha dichiarato Brancato, evidenziando la volontà di costruire un rapporto sempre più stretto tra il teatro e la comunità cittadina. “Vedere il Palacongressi tornare a vivere attraverso il teatro e la musica rappresenta per noi una grande soddisfazione, ma soprattutto il punto di partenza di un percorso che vogliamo costruire insieme alla città. Il nostro obiettivo è fare in modo che il teatro diventi una presenza costante nella vita culturale di Taormina, un’occasione di incontro e di partecipazione capace di coinvolgere residenti e visitatori durante tutto l’anno”, ha aggiunto la presidente. Brancato ha inoltre ringraziato il sovrintendente Rosario Coppolino, riconoscendo il contributo della sua esperienza professionale e dei rapporti artistici sviluppati durante gli anni alla guida del Teatro Quirino di Roma. La presidente ha definito questa prima stagione il risultato di un lavoro condiviso, destinato a svilupparsi nel tempo.

Dal teatro alla danza e ai musical: il progetto artistico di Rosario Coppolino

La programmazione è stata costruita con l’intento di proporre spettacoli differenti per linguaggio e contenuti, alternando interpreti affermati, classici della drammaturgia e produzioni musicali. Una scelta che punta a intercettare gli interessi di pubblici diversi e a rendere riconoscibile l’offerta culturale del Palacongressi. Rosario Coppolino, sovrintendente della Fondazione Taormina, ha illustrato gli obiettivi artistici del nuovo cartellone, sottolineando la ricerca di un equilibrio tra qualità e varietà degli spettacoli.

“Nella costruzione di questa prima Stagione Teatrale abbiamo puntato su un cartellone capace di coniugare qualità artistica, varietà dei linguaggi e attenzione ai diversi gusti del pubblico. La scelta degli spettacoli nasce dalla volontà di proporre un percorso che attraversi generi differenti, dalla prosa alla commedia, dalla danza alla musica, alternando grandi interpreti della scena nazionale e produzioni di rilievo”, ha spiegato Coppolino. Il debutto affidato a Massimo Lopez rappresenta, secondo il sovrintendente, un’apertura significativa per una programmazione che intende porre le basi di una tradizione teatrale stabile nella città.

Cateno De Luca: “Taormina deve essere una città viva dodici mesi l’anno”

Sul valore dell’iniziativa è intervenuto anche il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha collegato la nuova stagione teatrale agli obiettivi dell’Amministrazione comunale in materia di cultura, turismo e sviluppo delle attività economiche. “Venerdì sera abbiamo dimostrato concretamente cosa significa investire nella cultura e nella destagionalizzazione. Il Palacongressi deve essere un luogo vivo, capace di ospitare spettacoli e iniziative durante tutto l’anno, non soltanto nei mesi di maggiore afflusso turistico”, ha affermato il primo cittadino. Per De Luca, la continuità della programmazione culturale può rappresentare un’opportunità per coinvolgere maggiormente i residenti e attrarre visitatori anche nei periodi meno frequentati, con possibili ricadute sulle attività economiche cittadine. “Abbiamo voluto questa stagione teatrale perché Taormina deve essere una città viva dodici mesi l’anno, con una programmazione che coinvolga i residenti, attragga visitatori e generi opportunità anche per le attività economiche. Il debutto con Massimo Lopez è un primo risultato importante, ma la vera sfida è dare continuità a questo progetto e farlo diventare un appuntamento stabile per la città”, ha aggiunto il sindaco. L’Amministrazione intende quindi proseguire il percorso avviato insieme alla Fondazione, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del Palacongressi nel panorama culturale cittadino.

Stagione teatrale di Taormina, abbonamenti e promozioni natalizie

Dopo la serata inaugurale, il calendario della Stagione Teatrale 2026/2027 continuerà nei prossimi mesi con gli altri appuntamenti previsti dal cartellone. Nel frattempo, la Fondazione Taormina sta preparando una speciale iniziativa promozionale in occasione delle festività natalizie, pensata per incentivare la partecipazione e avvicinare nuovi spettatori al teatro. I dettagli della promozione saranno comunicati successivamente. Prosegue intanto la vendita degli abbonamenti e dei biglietti per i singoli spettacoli. Sono disponibili abbonamenti fissi da 11 oppure 8 spettacoli, oltre alla formula “6 a scelta”, che consente al pubblico di selezionare liberamente sei appuntamenti tra quelli in programma. Biglietti e abbonamenti possono essere acquistati online attraverso la piattaforma Ticketando oppure direttamente presso il botteghino del Palacongressi di Taormina. Con l’avvio della nuova stagione, la Fondazione e il Comune puntano dunque a dare continuità all’attività teatrale, offrendo alla città un calendario di spettacoli capace di accompagnare residenti e visitatori dall’autunno alla primavera.