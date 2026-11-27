Un viaggio nella vita, nel pensiero e nella produzione artistica di Filippo Tommaso Marinetti, tra le intuizioni che hanno rivoluzionato i linguaggi espressivi del Novecento e gli aspetti più intimi e personali della sua biografia. Sarà Francesca Barbi Marinetti, nipote del fondatore del Futurismo, critica d’arte e divulgatrice dell’opera del nonno, tra i protagonisti della giornata conclusiva di “La ribalta dell’avanguardia – Filippo Tommaso Marinetti (1876–2026)”, il progetto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, a cura di Fulvia Toscano e Dario Tomasello, realizzato in occasione del 150° anniversario della nascita dell’artista. Oltre ai due appuntamenti di Messina, la manifestazione propone, sabato 28 novembre alla Casa del Cinema di Taormina, due eventi a ingresso libero, attraverso i quali il pubblico potrà approfondire la figura di Marinetti e il suo rapporto con il teatro.

Marinetti e il Futurismo: gli appuntamenti alla Casa del Cinema di Taormina

Alle ore 18.30 si terrà l’incontro “Marinetti, i futuristi e il teatro”, a cura di Dario Tomasello, docente dell’Università degli Studi di Messina, con Francesca Barbi Marinetti e l’attore e regista Marco Prosperini. L’appuntamento sarà dedicato alla sperimentazione teatrale futurista e alla ricerca di nuovi linguaggi scenici attraverso cui il movimento mise in discussione le convenzioni della drammaturgia tradizionale. Alle ore 19.30 seguirà lo spettacolo “Spariamo! Da ogni luogo mefitico di mediocrità”, scritto e diretto da Corrado Veneziano, in collaborazione con Francesca Barbi Marinetti, interpretato da Marco Prosperini e dalla stessa nipote dell’artista, con musiche eseguite dal vivo da Oscar Bonelli. Concepito nella forma di un’intervista-spettacolo, il lavoro restituisce un ritratto di Marinetti nel quale la dimensione pubblica e quella privata si intrecciano. Attraverso le domande di Francesca Barbi Marinetti, nel ruolo dell’intervistatrice, Prosperini ripercorrerà la vita, il pensiero e la produzione intellettuale del fondatore del Futurismo.

Dall’infanzia in Egitto al Manifesto del Futurismo

Articolato idealmente in quattro sezioni, lo spettacolo prende avvio dall’infanzia di Marinetti ad Alessandria d’Egitto per giungere agli ultimi anni della sua vita, attraversando i fondamenti della poetica futurista: il paroliberismo, il dinamismo, la velocità e la simultaneità. Al centro della riflessione, la ricerca di nuovi alfabeti espressivi e di un linguaggio capace di interpretare le trasformazioni della società. Il percorso prosegue attraverso la produzione drammaturgica, poetica, letteraria, filosofica e politica di Marinetti, soffermandosi anche sui rapporti con figure come Gabriele D’Annunzio e Benito Mussolini, sulle contraddizioni e sulle prese di distanza che hanno caratterizzato la sua vicenda intellettuale. A chiudere lo spettacolo sarà la lettura del celebre Manifesto del Futurismo del febbraio 1909, proposta attraverso una particolare rielaborazione dei tempi verbali, che trasforma la dichiarazione d’intenti originaria in una testimonianza consegnata alle nuove generazioni. L’allestimento scenografico, essenziale, si avvale della proiezione di video e immagini tratte dal repertorio visivo marinettiano, accompagnate dalle musiche dal vivo di Oscar Bonelli. Lo spettacolo, della durata di 30 minuti, è presentato dalla compagnia teatrale TDO.

Il progetto della Fondazione Taormina Arte Sicilia

“La ribalta dell’avanguardia” è un evento della Fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal commissario straordinario Bernardo Campo, con il sovrintendente Felice Panebianco e la direttrice artistica della sezione Prosa, musica e danza Simona Celi. L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, il Centro Internazionale UniversiTeatrali e NaxosLegge. Sia l’incontro sia lo spettacolo in programma alla Casa del Cinema di Taormina sono a ingresso libero.