Taormina, De Luca tira dritto sul trasferimento dei dipendenti comunali alle Partecipate: “dal 2 gennaio sarete trasferiti, non mi faccio intimidire”

Non arretra il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, sul previsto trasferimento dei dipendenti comunali alle società partecipate. Dopo la protesta dei lavoratori, scesi in piazza per contestare il provvedimento, il primo cittadino è intervenuto attraverso una diretta social, ribadendo la volontà dell’Amministrazione di procedere secondo quanto previsto. La mobilitazione dei dipendenti comunali ha dunque trovato una risposta netta da parte del sindaco, che ha confermato la data del 2 gennaio per il trasferimento del personale alle Partecipate, respingendo le contestazioni e mostrando di non voler modificare la posizione dell’Amministrazione.

De Luca risponde alla protesta dei dipendenti del Comune di Taormina

Nel corso della diretta social, Cateno De Luca ha rivolto un messaggio diretto ai lavoratori che hanno manifestato contro il trasferimento, utilizzando toni decisi e ribadendo la propria determinazione. “Volete fare il muro contro muro? Accomodatevi. Dal 2 gennaio voi siete trasferiti alle Partecipate. Su questo non c’è dubbio. Non mi faccio intimidire neanche dai personaggi in cerca d’autore”. Le parole del sindaco confermano la distanza tra la posizione dell’Amministrazione comunale e quella dei dipendenti che hanno contestato il previsto trasferimento.