Taormina, Caterina Bardetta è il nuovo dirigente del Commissariato di Polizia: il benvenuto di Cateno De Luca

Caterina Bardetta è il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina. A rivolgerle un messaggio di benvenuto è il sindaco Cateno De Luca, che, a nome dell’Amministrazione comunale, esprime i migliori auguri per il nuovo incarico e sottolinea l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per garantire la sicurezza della comunità e la tutela del territorio. La dottoressa Bardetta arriva alla guida del Commissariato dopo aver maturato una significativa esperienza professionale nelle Questure di Catania e Messina. Il suo insediamento rappresenta un avvicendamento alla direzione dell’ufficio di Polizia, precedentemente guidato dal dottor Maurizio Lento, al quale è stato affidato un nuovo incarico a Catania.

Taormina, il sindaco De Luca dà il benvenuto alla nuova dirigente Caterina Bardetta

Nel suo messaggio, il primo cittadino saluta l’arrivo della nuova dirigente e richiama il percorso professionale che l’ha portata ad assumere la responsabilità del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina. “Rivolgo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, un caloroso benvenuto a Caterina Bardetta, nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina. Alla dottoressa Bardetta, che porta con sé una significativa esperienza professionale maturata nelle Questure di Catania e Messina, auguro buon lavoro per questo importante incarico”. Un augurio che accompagna l’avvio delle nuove responsabilità della dirigente in una città nella quale la sicurezza rappresenta un tema centrale sia per i residenti sia per le numerose persone che ogni anno raggiungono Taormina.

De Luca: “sicurezza dei cittadini e collaborazione istituzionale sono priorità”

Il sindaco ribadisce la volontà dell’Amministrazione comunale di mantenere un rapporto di collaborazione con il Commissariato, evidenziando il ruolo delle istituzioni nella tutela della sicurezza pubblica e del territorio taorminese. “La sicurezza dei cittadini, la tutela del territorio e la collaborazione tra le istituzioni rappresentano priorità fondamentali per la nostra Amministrazione. Sono certo che proseguiremo un percorso di proficua collaborazione, nell’interesse della comunità taorminese e dei tanti visitatori che ogni anno scelgono la nostra città”.

Il ringraziamento a Maurizio Lento per il lavoro svolto a Taormina

Il messaggio del primo cittadino è anche l’occasione per salutare Maurizio Lento, che lascia la guida del Commissariato di Taormina per assumere un nuovo incarico a Catania. “Un sentito ringraziamento va al dottor Maurizio Lento per il lavoro svolto alla guida del Commissariato di Taormina, insieme ai migliori auguri per il nuovo incarico a Catania”. Con l’arrivo di Caterina Bardetta si apre dunque una nuova fase per il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina. L’Amministrazione comunale, attraverso il messaggio del sindaco Cateno De Luca, conferma l’importanza di proseguire la collaborazione istituzionale a tutela dei cittadini, del territorio e dei visitatori della città.