Taormina, Cateno De Luca visita i cimiteri cittadini: “anche quest’anno è stato fatto un buon lavoro”

Sopralluogo nei due cimiteri di Taormina da parte del sindaco Cateno De Luca, che ha effettuato una visita insieme all’assessore Giuseppe Sterrantino per verificare direttamente le condizioni delle strutture cimiteriali della città. Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per quanto riscontrato durante le verifiche, sottolineando il lavoro svolto anche quest’anno nella cura dei luoghi dedicati alla memoria dei defunti.

Taormina, De Luca e Sterrantino verificano le condizioni dei cimiteri

A raccontare l’esito del sopralluogo è stato lo stesso sindaco Cateno De Luca, che ha condiviso una breve dichiarazione sull’attività svolta insieme all’assessore comunale. “Sopralluogo nei cimiteri di Taormina! Ho fatto un giro con l’assessore Giuseppe Sterrantino per verificare le condizioni dei due cimiteri di Taormina e ho constatato che anche per quest’anno è stato fatto un buon lavoro”. La visita ha quindi permesso al sindaco di osservare personalmente lo stato dei due cimiteri cittadini e di esprimere una valutazione positiva sulle condizioni riscontrate.