Taormina si prepara a vivere un Natale all’insegna delle tradizioni, della cultura e dell’intrattenimento, con un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà il centro storico e le frazioni fino al 6 gennaio 2027. Nell’Aula Consiliare di Palazzo dei Giurati è stato presentato il programma di “Taormina, il Natale con la vista più bella”, promosso dalla Città di Taormina, attraverso l’Assessorato al Turismo, e dalla Fondazione Taormina. Con le luminarie che hanno già acceso l’atmosfera delle feste, la città si prepara ad accogliere residenti e visitatori tra concerti, spettacoli, mercatini, presepi viventi e attività dedicate alle famiglie. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Amministrazione comunale, Fondazione, associazioni e operatori economici, con l’obiettivo di consolidare l’attrattività turistica di Taormina anche durante la stagione invernale.

Natale a Taormina, De Luca: l’obiettivo è la destagionalizzazione turistica

“Noi quest’anno abbiamo alzato ancora di più l’asticella dell’organizzazione del Natale”, ha dichiarato il sindaco Cateno De Luca, sottolineando il contributo della collaborazione con Dolce&Gabbana e delle iniziative messe in campo dalla Fondazione Taormina. Il primo cittadino ha ricondotto il programma natalizio alla strategia di destagionalizzazione turistica portata avanti dall’Amministrazione comunale, sostenuta da una pianificazione che consente di organizzare per tempo investimenti e manifestazioni. De Luca ha ricordato anche che il prossimo 30 novembre è prevista l’approvazione del bilancio di previsione 2027-2029, grazie al lavoro congiunto di Giunta, uffici e Consiglio comunale. A testimonianza del percorso intrapreso, il sindaco ha illustrato i dati forniti da ASM relativi ai parcheggi Lumbi e Porta Catania. Nel mese di novembre, nei periodi 2017-2019 e 2021-2022, si registrava una media di circa 12.000 veicoli, salita a circa 20.000 dal 2023. Per novembre 2026, sulla base dei dati ancora parziali, la previsione è di raggiungere quota 21.000. Numeri che, secondo De Luca, testimoniano l’evoluzione dei flussi in città, anche grazie al contributo di commercianti, albergatori ed esercenti che negli ultimi anni hanno accompagnato il percorso di ampliamento della stagione turistica, adeguando le proprie attività e strategie di investimento.

Il ruolo della Fondazione Taormina e delle associazioni

La Fondazione Taormina ha contribuito alla costruzione del cartellone natalizio insieme all’Assessorato al Turismo e alle realtà del territorio, con una programmazione volta a valorizzare il patrimonio culturale cittadino e a favorire la partecipazione della comunità. “Un programma che rende protagonista la città nel momento in cui rende protagoniste le associazioni che vivono in città e che ne sono parte integrante”, ha sottolineato la presidente della Fondazione Taormina, Valeria Brancato, ringraziando il sovrintendente Rosario Coppolino e i componenti del Consiglio di Amministrazione per il contributo alla definizione delle iniziative.

Il presidente ha evidenziato il ruolo delle associazioni, dei giovani e delle scuole negli appuntamenti natalizi, dalle tradizionali accensioni degli alberi a Mazzeo, Trappitello e Piazza IX Aprile ai concerti nelle chiese e agli eventi culturali. Particolare attenzione sarà riservata al Palazzo dei Congressi, che la Fondazione ha voluto riportare al centro della vita culturale cittadina e che durante le festività ospiterà anche alcuni appuntamenti della Stagione Teatrale 2026/2027. Per l’occasione sono previste agevolazioni economiche per favorire una più ampia partecipazione del pubblico. Brancato ha inoltre illustrato alcune delle novità del programma, dalla Casa di Babbo Natale al mercatino natalizio, fino all’appuntamento di Capodanno in Piazza Duomo, ricordando anche la collaborazione con ASM per le agevolazioni sulla sosta al parcheggio Lumbi.

Un Natale per le famiglie e le attività commerciali

L’assessore al Turismo Beatrice Briguglio ha ripercorso il lavoro di preparazione del cartellone, avviato durante l’estate attraverso il confronto con commercianti, imprenditori, associazioni e operatori del territorio. “È un Natale per gli imprenditori, che sostiene ovviamente il tessuto imprenditoriale della città e del circondario di Taormina, ma è anche un Natale per le famiglie”, ha dichiarato l’assessore, evidenziando la volontà di coniugare la vitalità economica della città con le esigenze di residenti e visitatori. Briguglio ha inoltre ringraziato il sindaco per il sostegno al progetto e la Fondazione Taormina per la collaborazione. Sono intervenuti anche la vicesindaca Alessandra Cullurà e l’assessore Mario Quattrocchi. Cullurà ha sottolineato il contributo delle associazioni alla costruzione di un calendario rivolto a tutte le fasce d’età, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e al coinvolgimento delle frazioni. Quattrocchi ha invece richiamato il valore delle iniziative organizzate sul territorio, soffermandosi sul tradizionale presepe vivente di Trappitello e sull’importanza della collaborazione tra pubblico e privato.

Dolce&Gabbana protagonista del Natale di Taormina

Tra gli elementi distintivi del Natale 2026 a Taormina figura la collaborazione con Dolce&Gabbana, che ha curato l’installazione luminosa di Piazza IX Aprile e partecipa alla realizzazione del grande albero di Natale, la cui accensione è prevista per l’8 dicembre. Alla presentazione è intervenuto in collegamento Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato del Gruppo Dolce&Gabbana, che ha richiamato il legame della maison con la Sicilia e il valore del rapporto con le istituzioni. “Questa collaborazione è veramente un’eccellenza di esperienza di lavoro tra amministrazione pubblica e aziende private”, ha affermato Alfonso Dolce, sottolineando il contributo dei partner siciliani Piante Faro, Fiasconaro e Donnafugata.

Nel suo intervento ha inoltre evidenziato il valore internazionale di Taormina e della Sicilia, legato alla cultura, all’arte e all’artigianato, auspicando che il rapporto tra istituzioni e imprese possa proseguire attraverso nuove iniziative. Spazio anche ai rappresentanti delle associazioni e degli operatori economici coinvolti. Il vicepresidente dell’Associazione Commercianti, Giuseppe Quattrocchi, ha evidenziato il valore del confronto avviato durante l’estate con l’Assessorato al Turismo e la Fondazione Taormina, auspicando la continuità della collaborazione. Il presidente dell’Associazione Commercianti Trappitello, Francesco Grillo, ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento nelle manifestazioni e per il dialogo avviato con l’Amministrazione. Il percorso di preparazione del Natale ha coinvolto anche le realtà del settore alberghiero cittadino.

Natale a Taormina: il programma degli eventi fino al 6 gennaio 2027

Tra gli appuntamenti annunciati, domenica 29 novembre aprirà la Casa di Babbo Natale a Palazzo Duchi di Santo Stefano, mentre l’8 dicembre Piazza IX Aprile ospiterà l’accensione del grande albero natalizio. Il cartellone comprenderà inoltre presepi viventi, concerti nelle chiese, spettacoli, laboratori e attività dedicate ai bambini e alle famiglie. Il 20 dicembre sarà inaugurato il mercatino di Natale in Piazza del Carmine, mentre per la notte di San Silvestro è in preparazione il countdown di Capodanno in Piazza Duomo. Accanto agli eventi, sono previste iniziative per agevolare la partecipazione del pubblico, tra cui condizioni di sosta agevolate al parcheggio Lumbi, grazie alla collaborazione con ASM. Il programma natalizio rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Amministrazione comunale, Fondazione Taormina, associazioni e imprese, con l’obiettivo di valorizzare la città e le sue realtà culturali ed economiche, ampliando le occasioni di visita anche oltre la tradizionale stagione turistica. Il programma completo di “Taormina, il Natale con la vista più bella” è disponibile sul sito della Fondazione Taormina.