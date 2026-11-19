Già in campo lo è, difatti. Guida, ordina, gestisce. Magari, un giorno, lo sarà anche fuori. Il centrocampista della Reggina Alberto Acquadro ha conseguito la Laurea magistrale in management dello sport e delle attività motorie. A renderlo noto, in un post sui social, la stessa società amaranto, che augura al giocatore “le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto” nella giornata odierna. “Professore in campo e Dottore fuori”, si legge nella nota di congratulazioni del club.

Acquadro, tra i colpi del calciomercato estivo degli amaranto, è uno dei punti fermi della squadra, cervello assoluto e nelle ultime due gare anche autore di due gol, su punizione, la seconda decisiva per il 3-2 al Sambiase. Classico play di centrocampo, abbina ottime doti tecniche a una grande personalità e a buona corsa. Un professore, insomma. Da oggi non solo in campo. Anche dalla redazione di StrettoWeb le congratulazioni al giocatore per questo felice traguardo.