Sutera ricorda il poliziotto ucciso dalla mafia Calogero Zucchetto, cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese

Una giornata dedicata alla memoria, alla legalità e alla lotta contro la mafia a Sutera, in provincia di Caltanissetta, dove questa mattina si è svolta la commemorazione del 44° anniversario della morte di Calogero Zucchetto, il poliziotto originario del paese assassinato da killer mafiosi a Palermo. Nel corso della cerimonia, l’Amministrazione comunale ha conferito la cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, riconoscendone l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata. Un riconoscimento che unisce idealmente due figure appartenenti a stagioni differenti del contrasto alla mafia, accomunate, secondo le motivazioni dell’Amministrazione comunale, dagli stessi principi di fedeltà alle istituzioni, coraggio e spirito di servizio.

Sutera commemora Calogero Zucchetto, il poliziotto assassinato dalla mafia

La cerimonia si è svolta nella mattinata di oggi, 14 novembre 2026, in occasione del 44° anniversario della scomparsa di Calogero Zucchetto, agente della Polizia di Stato ucciso a Palermo da killer mafiosi. La commemorazione ha rappresentato un momento di ricordo del poliziotto suterese e del suo impegno al servizio dello Stato, riaffermando il valore della memoria delle vittime della criminalità organizzata. Proprio nel contesto delle celebrazioni, l’Amministrazione comunale ha scelto di rendere omaggio anche a un rappresentante delle istituzioni che si è distinto nelle attività di contrasto alle organizzazioni mafiose, conferendo la cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese.

Cittadinanza onoraria a Renato Cortese: le motivazioni del Comune

Il riconoscimento attribuito al prefetto Renato Cortese, attualmente direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, nasce dalla volontà di sottolineare la continuità dei valori che hanno caratterizzato l’impegno di uomini delle istituzioni appartenenti a generazioni diverse. Nella motivazione ufficiale del conferimento, l’Amministrazione comunale evidenzia il legame ideale tra Cortese e Calogero Zucchetto, spiegando che il prefetto viene insignito della cittadinanza onoraria “in quanto, pur appartenendo a stagioni diverse della lotta alla mafia, condivide con il suterese Calogero Zucchetto i medesimi valori di fedeltà allo Stato, coraggio, legalità, spirito di servizio e intransigente impegno nel contrasto alla criminalità organizzata”. La cittadinanza onoraria assume quindi un significato che va oltre il riconoscimento personale, collegando la memoria del poliziotto assassinato dalla mafia all’attività svolta negli anni da Cortese nell’ambito della sicurezza e della lotta alla criminalità organizzata.

Renato Cortese e l’impegno nelle operazioni contro la criminalità mafiosa

Nel corso della propria attività istituzionale, Renato Cortese è stato protagonista di importanti operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata di tipo mafioso. Un percorso professionale che l’Amministrazione comunale di Sutera ha voluto riconoscere attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria, individuando nell’impegno del prefetto un elemento di continuità con i valori rappresentati dal sacrificio di Calogero Zucchetto. Il riferimento a due stagioni differenti della lotta alla mafia costituisce uno degli aspetti centrali della motivazione: da una parte la memoria dell’agente ucciso, dall’altra il riconoscimento dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata portata avanti da un alto dirigente della Polizia di Stato.