Una strada che diventa palcoscenico, piazze e castelli che si trasformano in scenari teatrali, le parole di Shakespeare che attraversano borghi e paesaggi della Calabria. Dal 4 all’8 dicembre 2026 torna “Sulla Strada Jonica – Variazioni da Shakespeare”, la seconda edizione del festival itinerante di Teatro Mobile, che quest’anno sceglie il grande drammaturgo inglese come filo conduttore di un viaggio culturale lungo la Statale 106 Jonica.

Dopo il successo dell’edizione 2025, la rassegna propone sette appuntamenti gratuiti in sette località, da Roccella Jonica a Reggio Calabria, passando per Palizzi, Gerace, Locri e Condofuri e un “fuori programma” musicale. Un percorso sperimentale che mette in relazione teatro, paesaggio, patrimonio archeologico e comunità locali, trasformando la strada da semplice collegamento geografico in un palcoscenico lineare a cielo aperto.

Il teatro in cuffia: spettacoli senza palcoscenico

Piazze, castelli, chiese e aree archeologiche non saranno semplici contenitori, ma scenari vivi con cui il teatro dialogherà, restituendo nuovi significati al patrimonio culturale e al paesaggio.

Senza palchi, scenografie o impianti e in cuffia, questa la caratteristica di Teatro Mobile: ogni spettacolo si svilupperà attraversando i luoghi, che diventano parte integrante della narrazione, così come gli spettatori, i quali indosseranno cuffie attraverso le quali vivere una rappresentazione immersiva e personale.

Alla base del progetto c’è l’Associazione Teatro Mobile, nata dal percorso di ricerca teatrale e multidisciplinare del regista Marcello Cava, presidente dell’associazione, e dell’autrice e drammaturga Pina Catanzariti, che firma tutte le drammaturgie della rassegna. Cava cura la regia degli spettacoli, mentre le musiche sono affidate a Felice Zaccheo. Tra le protagoniste artistiche di questa edizione spicca Stefania Placidi, interprete e musicista, alla quale è affidato anche un appuntamento speciale dedicato alle grandi voci femminili della musica popolare italiana in vista anche del centenario dalla nascita di Rosa Balistreri.

Il programma: sette appuntamenti lungo la Jonica

Di seguito tutti gli appuntamenti in programma per “un festival in movimento” lungo la Statale 106 e il “fuori programma” musicale:

4 dicembre, ore 19 – Roccella Jonica, piazza San Vittorio

Ad aprire il festival sarà Tempesta – Variazioni da Shakespeare, prima presentazione di un progetto sperimentale ispirato a La tempesta. La riscrittura di Pina Catanzariti, con Dario Carbone, Annarita Fadda, Raffaele Gangale, Paolo Musio, Irene Polimeni e Thekla, trasforma l’isola di Prospero in un paesaggio sonoro a più voci, attraversando i temi del potere, del tempo e dell’età che avanza. Musica dal vivo di Felice Zaccheo e regia di Marcello Cava.

5 dicembre, ore 12 – Palizzi Superiore, Castello di Palizzi

Il secondo appuntamento è Il tempo impossibile di Amleto, rilettura sperimentale del capolavoro shakespeariano articolata in quattro movimenti. Il testo viene destrutturato per far emergere i passaggi più attuali, superando la narrazione tradizionale. Il progetto nasce da un laboratorio con gli attori e il gruppo di musica elettro-acustica sperimentale Lametia. In scena Dario Carbone, Annarita Fadda, Raffaele Gangale, Paolo Musio e Irene Polimeni, con drammaturgia di Pina Catanzariti, musica dal vivo di Felice Zaccheo e regia di Marcello Cava.

5 dicembre, ore 21 – Palizzi, Campeggio Doccica

Fuori programma, Ballata per sei corde, di e con Stefania Placidi, è un omaggio alle donne che hanno affidato alla voce cantata il racconto della propria vita e delle proprie battaglie. In prossimità del centenario della nascita di Rosa Balistreri, il concerto richiama le grandi interpreti della tradizione popolare italiana, da Giovanna Daffini a Gabriella Ferri, da Caterina Bueno a Giovanna Marini. Musica e racconti si intrecciano in una ballata dedicata alla determinazione, alla memoria e alla forza delle donne.

6 dicembre, ore 12 – Gerace, Chiesa di San Francesco

Con In splendida forma il pubblico sarà accompagnato in un viaggio nel lato oscuro e misterioso del bosco, luogo di paure, magia, antichi riti e presenze inquietanti. La drammaturgia di Pina Catanzariti, con Dario Carbone, Annarita Fadda, Raffaele Gangale, Paolo Musio e Irene Polimeni, è accompagnata dalla musica dal vivo di Stefania Placidi. Regia di Marcello Cava.

6 dicembre, ore 16 – Locri, Museo e Parco Archeologico di Locri Epizefiri

Doppio sogno: da Apuleio a Shakespeare rilegge la favola di Amore e Psiche, una delle fonti che contribuirono all’immaginario di Sogno di una notte di mezza estate. La drammaturgia di Pina Catanzariti intreccia desideri, segreti e ambiguità dell’amore in un mondo fiabesco popolato da spiriti, fate e folletti, dove il sentimento può rivelare anche il suo volto più oscuro. Con Dario Carbone, Annarita Fadda, Raffaele Gangale, Paolo Musio e Irene Polimeni; musica dal vivo di Stefania Placidi e regia di Marcello Cava.

7 dicembre, ore 16 – Condofuri Marina, Piazza Chiesa Santa Maria Regina della Pace

Doppio sogno: da Apuleio a Shakespeare, torna anche a Condofuri Marina, con percorso itinerante dalla piazza antistante la Chiesa fino al Lungomare. Lo spettacolo rilegge la favola di Amore e Psiche, narrata da Apuleio e tra le fonti che hanno ispirato Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Si tratta sempre di una produzione originale di Teatro Mobile, con drammaturgia di Pina Catanzariti. In scena: Dario Carbone, Annarita Fadda, Raffaele Gangale, Paolo Musio e Irene Polimeni, con musica dal vivo di Stefania Placidi e regia di Marcello Cava.

7 dicembre, ore 19 – Melito di Porto Salvo, Melito Vecchia

Il tempo impossibile di Amleto torna in scena con la sua rilettura in quattro movimenti, nata dal laboratorio tra attori e ricerca musicale sperimentale. La drammaturgia di Pina Catanzariti è interpretata da Dario Carbone, Annarita Fadda, Raffaele Gangale, Paolo Musio e Irene Polimeni. Musiche di Adriano Cava, con Felice Zaccheo dal vivo, e regia di Marcello Cava.

8 dicembre, ore 17 – Reggio Calabria, Anfiteatro dello Stretto

La rassegna si conclude con Variazioni da Shakespeare, evento finale itinerante dall’Anfiteatro dello Stretto alla Scalinata della Giudecca.

Un ultimo attraversamento urbano che riunisce le suggestioni del festival e porta il teatro a incontrare gli spazi della città. Drammaturgia di Pina Catanzariti, con Dario Carbone, Annarita Fadda, Raffaele Gangale, Paolo Musio, Irene Polimeni e Thekla; musica dal vivo di Felice Zaccheo e regia di Marcello Cava.

Teatro Mobile, il patrimonio diventa palcoscenico

Da circa 25 anni Teatro Mobile ricerca forme nuove di spettacolo, portando il teatro fuori dagli spazi convenzionali e nei luoghi della memoria, della cultura e della vita quotidiana. Il progetto di Marcello Cava e Pina Catanzariti unisce ricerca artistica e valorizzazione territoriale, attraverso spettacoli pensati per dialogare con i luoghi e coinvolgere le comunità.

Con Sulla Strada Jonica questa visione attraversa anche quest’anno la Calabria, trasformando la Statale 106 in un itinerario culturale nel quale letteratura, musica, paesaggio e storia si incontrano. Un viaggio in cui non si assiste soltanto a uno spettacolo, ma si entra in relazione con i luoghi, ascoltandoli e riscoprendoli attraverso il teatro.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

È possibile iscriversi ai singoli appuntamenti oppure effettuare un’iscrizione di gruppo attraverso il sito ufficiale di Teatro Mobile.

La rassegna “Sulla Strada Jonica – Variazioni da Shakespeare” è finanziata da: Direzione Generale Spettacolo – Contributi per il sostegno di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada – annualità 2026. La rassegna gode del patrocinio morlae dei comuni di: Roccella Jonica, Palizzi, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Gerace e Reggio Calabria. Gli eventi a Gerace e Locri sono realizzati con la Collaborazione del “Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri”. Tutti gli eventi sono realizzati con la partecipazione delle comunità locali interessate.