“Suggestioni sociologiche”, Antonio Marziale presenta il suo nuovo libro a Bagnara | INTERVISTA

Il salone della Pro Loco di Bagnara ha ospitato la presentazione del nuovo libro di Antonio Marziale “Suggestioni Sociologiche“, edito da Laruffa. Hanno dialogato con l’autore la docente Maria Teresa Vaccari e l’ex Consigliere comunale Domenica Laurendi. Il libro è basato su un’autointervista nella quale viene analizzato il rapporto fra essere umano e società attraverso riferimenti a celebri autori quali: Charles Wright Mills, Marshall McLuhan, Zygmunt Bauman, Arjun Appadurai e Marc Augé.

Marziale parla di cinque chiavi di lettura della modernità per contrastare il senso di isolamento dell’individuo all’interno del cosiddetto villaggio globale. L’obiettivo principale dell’opera consiste nel dimostrare come le presunte difficoltà personali rappresentino in realtà problemi di natura collettiva. Inoltre, viene evidenziata l’importanza di normalizzare il linguaggio quotidiano, evitando di patologizzare ogni comportamento attraverso un uso eccessivo di termini psicologici. L’evento ha registrato una forte partecipazione di pubblico, in particolare di docenti, trasformandosi in un vivace dibattito culturale sulla società contemporanea. Di seguito l’intervista realizzata da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.