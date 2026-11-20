Si è conclusa a Potenza la tappa in Basilicata del tour nazionale di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, il percorso politico promosso da Cateno De Luca per rafforzare la presenza del movimento sui territori e costruire una rete di amministratori locali in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. All’incontro hanno partecipato anche il presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli e il presidente di Sindaci d’Italia Ernesto Magorno. Al centro del confronto, l’organizzazione del movimento in Basilicata, la definizione delle future candidature e il progetto politico nazionale che porterà alla nascita del Polo delle Autonomie.

De Luca a Potenza: “il progetto di Sud chiama Nord cresce sui territori”

A tracciare il bilancio della tappa lucana è lo stesso leader di Sud chiama Nord, che sottolinea l’importanza del confronto con gli amministratori e del radicamento territoriale del movimento. “Si è conclusa a Potenza la tappa lucana del tour nazionale di Sindaci d’Italia – SUD chiama NORD, un momento fondamentale di confronto e radicamento territoriale insieme al presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli e al presidente di Sindaci d’Italia Ernesto Magorno. Il nostro progetto cresce aggregando amministratori concreti, lontano dalle logiche del centralismo e della politica ridotta a semplice spettacolo. Guardiamo con determinazione ai prossimi obiettivi, a partire dall’appuntamento del 18 febbraio a Roma, dove daremo vita al Polo delle Autonomie, una casa comune per chi crede nella forza dei territori”, sottolinea De Luca.

“Parallelamente, prosegue l’organizzazione in Basilicata con la nomina ufficiale di Agatino Mancusi (già vicepresidente della Giunta regionale della Basilicata e segretario regionale dell’UDC) a portavoce regionale di Sindaci d’Italia. Collaborerà direttamente con me per l’individuazione delle candidature alle politiche e lavorerà in sinergia con i commissari di Sud chiama Nord già operativi sul territorio – il commissario regionale per la Basilicata Alfredo Ninni Borzillo, il commissario per Matera e provincia Domenico Martino e il commissario per Potenza e provincia Francesco Pagano – per la formazione delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative. Tutto questo si inserisce nella nostra visione strategica per un Mezzogiorno protagonista, capace di affermarsi come hub energetico nazionale. Ai dirigenti lucani ho ribadito un principio chiaro: massima libertà d’azione sul territorio per costruire proposte credibili nell’esclusivo interesse dei cittadini”, sostiene De Luca.