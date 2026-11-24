Prosegue il tour nazionale di Cateno De Luca per presentare il progetto politico di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord. Dopo le precedenti tappe, il leader del movimento ha raggiunto oggi Genova, in Liguria, dove ha visitato il Consiglio regionale e tenuto una conferenza stampa insieme a Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, e Carlo Bottani, segretario di Sindaci d’Italia. Al centro dell’incontro la volontà di restituire centralità amministrativa ai territori, rafforzando il ruolo dei sindaci attraverso strumenti che consentano loro di intervenire più direttamente sulle problematiche delle rispettive comunità. “Oggi abbiamo fatto tappa a Genova, in Liguria! Prosegue il nostro tour per presentare in tutta Italia il progetto di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, con l’obiettivo di restituire centralità e dignità amministrativa ai territori. Dopo una bella visita al Consiglio Regionale della Liguria, segnata da un’intensa seduta spiritica, abbiamo tenuto la conferenza stampa insieme a Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, e Carlo Bottani, segretario di Sindaci d’Italia, per illustrare nel dettaglio la nostra visione”, afferma De Luca.

De Luca rilancia la proposta dei sindaci sceriffi: maggiori poteri su sanità e sicurezza

Tra i punti programmatici illustrati durante la conferenza stampa figura la proposta dei “sindaci sceriffi”, attraverso la quale De Luca intende rafforzare le prerogative dei primi cittadini in due settori considerati prioritari: la sanità e la sicurezza. L’obiettivo dichiarato è quello di dotare gli amministratori locali di strumenti concreti per affrontare le emergenze e rispondere alle esigenze della popolazione. “Durante l’incontro ho voluto anticipare uno dei cardini del nostro programma: la norma dei “sindaci sceriffi”. Crediamo fermamente che i primi cittadini debbano avere poteri reali e strumenti concreti per intervenire direttamente su due settori vitali per i cittadini, ovvero la sanità e la sicurezza. Chi amministra ogni giorno in prima linea non può essere lasciato solo di fronte alle emergenze o bloccato dalla burocrazia dei palazzi romani”, prosegue il leader di Sud chiama Nord.

Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, prossima tappa a Torino

Dopo l’appuntamento in Liguria, il tour nazionale proseguirà in Piemonte, con una nuova tappa a Torino, nell’ambito del percorso di presentazione del progetto politico e organizzativo dei due movimenti. “Il nostro viaggio attraverso i comuni italiani non si ferma: ripartiamo subito, tappa Torino”, conclude De Luca.