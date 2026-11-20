Cateno De Luca porta il tour nazionale di Sud chiama Nord a Napoli e annuncia una nuova fase organizzativa del movimento in Campania, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e preparare le prossime sfide elettorali. La novità principale riguarda la costituzione di un direttorio regionale che avrà il compito di coordinare le elezioni amministrative e individuare il candidato sindaco di Napoli. Il nuovo organismo, secondo quanto annunciato dal leader del movimento, sarà ufficializzato entro il 17 dicembre.

Un’iniziativa che De Luca inserisce nel percorso di crescita nazionale di Sud chiama Nord, rivendicando l’autonomia politica del proprio progetto e la volontà di costruire una rete di rappresentanti locali capaci di assumere un ruolo diretto nelle scelte elettorali. Nel corso della tappa napoletana, il leader del movimento ha rivolto un messaggio a quanti intendono partecipare al progetto politico, chiedendo “impegno personale, partecipazione e un concreto radicamento nelle comunità locali”.

De Luca a Napoli: “Sud chiama Nord prepara le prossime elezioni amministrative”

“Tour nazionale, tappa in Campania a Napoli: grande entusiasmo. Non cerchiamo persone ossessionate dal posto fisso in politica. Abbiamo bisogno di gente che ci mette la faccia, che investe e che crede davvero in questo progetto. Con la nuova legge elettorale si torna alla rappresentanza proporzionale: basta gente catapultata da Roma. Adesso serve tesserarsi per dimostrare sul campo di essere davvero protagonisti e punti di riferimento sul territorio. Stiamo catalizzando il centrodestra perché siamo liberi. E liberi rimarremo. Oggi rappresentiamo la vera novità all’interno del centrodestra. Faremo un direttorio per la Campania che dovrà occuparsi in maniera collegiale di tutte le amministrative, con una rappresentanza provincia per provincia. Sarà questo gruppo di lavoro a decidere anche chi sarà il nostro candidato sindaco a Napoli. Entro il 17 dicembre questo gruppo sarà ufficializzato”, puntualizza De Luca.