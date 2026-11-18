Sud chiama Nord, Lo Giudice: “Comitati in tutti i Comuni e grande assemblea regionale il 23 novembre”

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, che ha fatto il punto sull’attività organizzativa portata avanti nelle province siciliane e sulle prossime tappe del movimento. “Concludiamo il ciclo delle assemblee provinciali, un momento fondamentale di confronto con i nostri candidati e quadri dirigenti, per rafforzare la presenza di Sud chiama Nord sul territorio. Adesso dobbiamo concentrarci sul tesseramento e sulla costituzione dei comitati in tutti i Comuni, costruendo una rete organizzativa capillare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il 23 novembre, a Palermo, ci ritroveremo per una grande assemblea regionale che dovrà segnare un ulteriore passo avanti nel nostro progetto politico”. L’obiettivo immediato è quindi ampliare la presenza organizzata del movimento nei territori, attraverso una rete di comitati locali e il coinvolgimento di candidati e rappresentanti politici. Nel corso dell’assemblea è stata inoltre ribadita la volontà di preparare una struttura elettorale in grado di garantire una presenza diffusa in Sicilia. “Stiamo lavorando per costruire quattro liste forti e garantire la nostra presenza in tutti i Comuni. È un lavoro che dobbiamo fare adesso, per arrivare preparati ai prossimi appuntamenti elettorali e poter valutare, al momento opportuno, anche eventuali candidature”, è stato sottolineato durante l’incontro.

Cateno De Luca annuncia venti conferenze: il progetto nazionale di Sindaci d’Italia

Uno dei passaggi centrali dell’assemblea ha riguardato la dimensione nazionale del progetto politico. Cateno De Luca ha illustrato il percorso di espansione di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, evidenziando l’interesse manifestato da amministratori locali, sindaci e movimenti civici provenienti da diverse regioni italiane. “Da oggi saremo impegnati in un giro d’Italia con venti conferenze regionali. Stiamo incontrando sindaci e movimenti civici che ci hanno contattato da tutto il Paese. La progettualità che abbiamo messo in campo sta suscitando grande interesse e dimostra che esiste uno spazio politico importante per una forza che parte dai territori”, ha dichiarato De Luca.

Il movimento intende quindi sviluppare una rete politica nazionale fondata sul coinvolgimento diretto degli amministratori e delle realtà civiche, mantenendo uno stretto collegamento con le comunità locali. Il leader di Sud chiama Nord ha inoltre richiamato le analisi sul potenziale consenso del nuovo progetto, indicando l’obiettivo di superare il 3% a livello nazionale e sottolineando il valore strategico della collocazione politica nell’area del centrodestra. Una strategia che, secondo De Luca, deve partire dalla capacità di rappresentare concretamente i territori. “Il nostro punto di forza è il collegamento con il territorio. Chi vuole condividere questo progetto deve dimostrare di avere un rapporto reale con le comunità locali. Sono i sindaci e gli amministratori a rappresentare il riferimento fondamentale della nostra proposta politica”, ha aggiunto.

Palermo, De Luca ironizza su Lentini e Lagalla e guarda alle prossime elezioni

Durante l’assemblea, Cateno De Luca si è soffermato anche sulle dinamiche politiche palermitane e sulle possibili interlocuzioni in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il leader di Sud chiama Nord ha fatto riferimento, con una battuta, ai rapporti tra l’onorevole Lentini e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Nell’attesa che l’onorevole Lentini fissi gli appuntamenti con Lagalla per prendere un caffè”, ha ironizzato De Luca. Il riferimento si inserisce nel confronto sulle prospettive politiche locali, mentre il movimento continua a lavorare alla costituzione delle quattro liste e al rafforzamento della propria presenza organizzativa nei Comuni. Nel corso dell’incontro è stato inoltre indicato Andrea Piraino quale portavoce delle liste, nell’ambito del percorso di strutturazione del movimento.