“Il radicamento territoriale, l’esperienza degli amministratori locali e la capacità di intercettare i cittadini che hanno smesso di votare. Sono questi i punti sui quali Sud chiama Nord e De Luca intende costruire il proprio percorso politico nazionale”. A delineare la strategia del movimento fondato da Cateno De Luca è Laura Castelli, presidente del partito e vicesindaco di Messina, intervistata da Francesco De Palo per Formiche.net. Secondo Castelli, “le esigenze degli amministratori locali sono rimaste troppo a lungo distanti dall’attività del Parlamento e dei Governi. L’esperienza maturata dai sindaci nella gestione quotidiana delle città rappresenterebbe invece una risorsa per la politica nazionale. Anche la prospettiva di una legge elettorale proporzionale, con l’introduzione delle preferenze, potrebbe favorire le realtà politiche maggiormente radicate sul territorio”.

Il contributo del movimento di Cateno De Luca a Fratelli d’Italia

Tra le priorità indicate dal presidente di Sud chiama Nord figurano “la revisione dei meccanismi della finanza locale, una programmazione economica triennale per i Comuni e la riforma dei poteri dei sindaci”. Castelli richiama inoltre “la necessità di valorizzare le risorse energetiche del Centro-Sud, sostenere le attività produttive, favorire l’occupazione e semplificare le procedure amministrative”.

Castelli punta a recuperare il consenso degli astensionisti

Il presidente di Sud chiama Nord rivendica “la natura post-ideologica del movimento e la volontà di raggiungere quella parte dell’elettorato che non si riconosce più nei partiti tradizionali”. Una strategia sintetizzata nel motto “non servono generali, ma servono più persone responsabili”.

Il rapporto con il centrodestra

Castelli sottolinea infine l’importanza di costruire un polo delle autonomie capace di rappresentare direttamente i territori, esprimendo apprezzamento per la disponibilità manifestata dal centrodestra. Sul rapporto tra le forze politiche precisa: “così come noi non abbiamo loro chiesto niente, loro non hanno chiesto nulla a noi”.