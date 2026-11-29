Storica tripletta della famiglia Natoli all’Open di Cosenza. Riccardo ha infatti vinto la kermesse, battendo il fratello Alessandro in una bella finale per 4-3. Terzo si piazza papà Cesare, superato per 3-2 da Riccardo in semifinale. Grande festa, dunque, in casa giallorossa, per un risultato che resterà senz’altro negli annali del sodalizio peloritano. Buone anche le prove di Giuseppe e Dario Marabello, che si fermano al barrage, e di Tindaro Liotta, semifinalista nel cadetti.

Ad arricchire di soddisfazioni il week end della compagine messinese anche il secondo posto ottenuto nella competizione a squadre, dopo un’avvincente finale risoltasi solo al sudden death (il golden goal del calcio da tavolo), contro i cugini amaranto del Reggio Calabria. Un ottimo viatico, quindi, per il sodalizio, in vista dell’importante appuntamento con il Major internazionale di Bologna, dove il Messina sarà impegnato con due formazioni a squadre e ben dieci individuali.