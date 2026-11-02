Subbuteo, il Messina Table Soccer trionfa a Reggio Calabria: doppietta da applausi al Guerin con Sciacca e la squadra giallorossa

Ancora un weekend da incorniciare per il Messina Table Soccer. I peloritani, infatti, hanno centrato un’altra doppietta nel Guerin Subbuteo di calcio da tavolo-subbuteo organizzato dal club amaranto presso gli eleganti locali del Palazzo della Regione. La manifestazione era valida per il circuito della FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) e costituiva uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione

Nelle competizioni individuali del sabato, Carmelo Sciacca vince nel tabellone principale. L’asso del Longano ha superato in finale, 4-1, l’abruzzese Fabrizio Fedele, dopo un cammino di sole vittorie.

Buona anche la prova di Riccardo e Cesare Natoli, che si fermano ai quarti di finale, e di Alessandro Natoli, agli ottavi. Si fermano al Barrage e nei gironi un buon Dario Marabello, un Peppe Frasca e un Tindaro Liotta in crescita

Agli ottavi di ferma un buon Dario Marabello, superato sempre da Carmelo e al Barrage Cesare Natoli, superato di misura da Leandro Cuzzocrea. Arriva in semifinale cadetti, infine, un Peppe Frasca in chiara ripresa.

Nella gara a squadre della domenica, la formazione giallorossa (composta da Riccardo Natoli, Alessandro Natoli, Cesare Natoli, Armando Giuffrè e Gianluca Giliberto) ha bissato il successo dello scorso anno, conducendo un cammino di tutte vittorie nel girone eliminatorio, superando in semifinale i padroni di casa e, in finale, i bolognesi del Bologna Tigers (in entrambi i casi per differenza reti).

A fare da contorno alla festa del Messina anche la squadra filiale Zancle (composta da Peppe Frasca, Dario Marabello, Antonio Campagna e Salvatore) che si è fermata alla semifinale del torneo cadetti e Il Messina B, nel quale hanno fatto esperienza Luigi Simonetti, Tindaro Liotta e Alessandro Merlino.