Subbuteo, il Messina Table Soccer trionfa a Reggio Calabria: doppietta da applausi al Guerin con Sciacca e la squadra giallorossa

Weekend di successi per il Messina Table Soccer nel prestigioso torneo disputato al Palazzo della Regione. Carmelo Sciacca conquista il titolo individuale, mentre la formazione peloritana vince nella competizione a squadre

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Ancora un weekend da incorniciare per il Messina Table Soccer. I peloritani, infatti, hanno centrato un’altra doppietta nel Guerin Subbuteo di calcio da tavolo-subbuteo organizzato dal club amaranto presso gli eleganti locali del Palazzo della Regione. La manifestazione era valida per il circuito della FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) e costituiva uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione

Nelle competizioni individuali del sabato, Carmelo Sciacca vince nel tabellone principale. L’asso del Longano ha superato in finale, 4-1, l’abruzzese Fabrizio Fedele, dopo un cammino di sole vittorie.

Buona anche la prova di Riccardo e Cesare Natoli, che si fermano ai quarti di finale, e di Alessandro Natoli, agli ottavi. Si fermano al Barrage e nei gironi un buon Dario Marabello, un Peppe Frasca e un Tindaro Liotta in crescita

Agli ottavi di ferma un buon Dario Marabello, superato sempre da Carmelo e al Barrage Cesare Natoli, superato di misura da Leandro Cuzzocrea. Arriva in semifinale cadetti, infine, un Peppe Frasca in chiara ripresa.

Nella gara a squadre della domenica, la formazione giallorossa (composta da Riccardo Natoli, Alessandro Natoli, Cesare Natoli, Armando Giuffrè e Gianluca Giliberto) ha bissato il successo dello scorso anno, conducendo un cammino di tutte vittorie nel girone eliminatorio, superando in semifinale i padroni di casa e, in finale, i bolognesi del Bologna Tigers (in entrambi i casi per differenza reti).

A fare da contorno alla festa del Messina anche la squadra filiale Zancle (composta da Peppe Frasca, Dario Marabello, Antonio Campagna e Salvatore) che si è fermata alla semifinale del torneo cadetti e Il Messina B, nel quale hanno fatto esperienza Luigi Simonetti, Tindaro Liotta e Alessandro Merlino.

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