Nuovi interrogativi sui depistaggi della strage di via D’Amelio e sui rapporti tra alcuni uomini degli apparati investigativi dello Stato e i collaboratori di giustizia. A sollevarli è il noto giornalista Filippo Facci, attraverso un approfondimento pubblicato su Il Giornale, che ripercorre una serie di anomalie investigative legate a una delle pagine più drammatiche della storia della Sicilia e dell’intero Paese. “E se questo era noto tra pochi addetti ai lavori – ne accennano la sentenza di primo grado del processo sul depistaggio (pagina 285) e una relazione dell’Ars siciliana (pagina 44) – quello che non si sapeva è che questo poliziotto preveggente, Martino Farneti, uomo legato ad Arnaldo La Barbera e quindi a Gianni De Gennaro, aveva dei precedenti precisi”, scrive Filippo Facci. Il giornalista richiama quindi le controversie relative alle perizie sull’omicidio del barone Antonio D’Onufrio e sulle armi sequestrate a Salvatore Contorno nel 1989.

L’agenda rossa di Borsellino e gli interrogativi sulle indagini

“Vediamo i dettagli. Prima l’agenda rossa sparita con un falso appunto scritto da La Barbera, poi la mancata acquisizione delle chiamate in entrata sul cellulare di Borsellino”, scrive Facci, tornando sulle anomalie investigative che, secondo la sua ricostruzione, riconducono al Viminale e al Servizio centrale operativo della Polizia.

Il dramma giudiziario del carrozziere Giuseppe Orofino

Facci ripercorre quindi la vicenda giudiziaria di Giuseppe Orofino, il carrozziere coinvolto nelle indagini sulla strage dopo aver denunciato un furto di targhe. “Di certo sappiamo solo che Giuseppe Orofino, un 43enne anni colpevole solo di aver denunciato un furto di targhe, sarà condannato all’ergastolo per concorso nella strage e morirà prima della sentenza di revisione del 2017, e prima ossia che, nel 2022, il clamoroso errore giudiziario sia riconosciuto”.

Martino Farneti, i rapporti con La Barbera e il caso del barone D’Onufrio

“Ora: chi è questo Farneti, che beninteso non è indagato? Si sa che aveva lavorato a Venezia quando La Barbera vi dirigeva la Mobile: rieccolo”, prosegue Facci. Il giornalista ricostruisce quindi le divergenze tra gli accertamenti peritali sull’assassinio del barone Antonio D’Onufrio e le successive risultanze investigative. “Due giorni prima di morire, il barone aveva ricevuto De Gennaro e l’ispettore Luciano Guglielmini: è una vicenda di cui si riparla nelle intercettazioni disposte da Caltanissetta, quando De Gennaro, il 26 novembre 2025, confida all’ex collaboratrice Donatella Peruzzi di aver riletto la deposizione di Guglielmini”.

Le perizie sulle armi di Totuccio Contorno e la testimonianza di Gioacchino Genchi

“Eccoci infine ai favori della polizia (La Barbera e De Gennaro) al pentito Salvatore Contorno. La Mobile, il 26 maggio 1989, cercava il latitante Gaetano Grado e arrestò suo cugino Salvatore «Totuccio», questo dopo che dieci giorni prima lo stesso Contorno era stato intercettato al telefono con De Gennaro. Farneti poi esaminò le armi sequestrate ai cugini, e la sua perizia, il 9 dicembre 1989, concluse che dal confronto coi proiettili degli omicidi ‘non sono emersi elementi di correlazione positiva'”. Facci richiama inoltre la testimonianza resa nel 2024 dall’ex poliziotto Gioacchino Genchi, relativa a una presunta manomissione delle armi sequestrate, della quale La Barbera gli avrebbe parlato.

La fattura della carrozzeria di Contorno pagata dalla Criminalpol

“Il resto, appurato sempre a Caltanissetta, in confronto sembra quasi poca roba. Nel 1989 i carabinieri fermarono a Roma la moglie di Contorno, Carmela Lombardo, e nell’auto di lei trovarono una fattura per dei lavori di carrozzeria sull’Autobianchi blindata del marito Contorno. La fattura la pagò la Criminalpol“.

Il documento d’identità procurato a Gaetano Grado dalla Polizia

“Infine: nel 1995, quando a Gaetano Grado – pluriomicida, cugino di Contorno e sorvegliato speciale – serviva una carta d’identità, lui che non era ancora neppure un pentito, fu accompagnato direttamente a Roma allo Sco della polizia e gli procurarono subito il documento. L’episodio emerge dall’indagine «Gualtiero», nata dopo l’arresto di Contorno a Roma per traffico di droga nel 1997. Due poliziotti dissero che avevano solo eseguito degli ordini, ma non dissero di chi“, conclude Filippo Facci.