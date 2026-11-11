Strage di Nassiriya, 23 anni fa l’attentato che sconvolse l’Italia: il ricordo degli 19 italiani uccisi in Iraq il 12 novembre 2003

Il 12 novembre 2003 è una data rimasta impressa nella memoria collettiva dell’Italia. Quel giorno, nella città di Nassiriya, nel sud dell’Iraq, un attentato terroristico contro la base dei Carabinieri italiani provocò la morte di 28 persone, tra cui 19 italiani e 9 iracheni. Una tragedia che sconvolse il Paese, trasformando una missione internazionale di stabilizzazione in una delle pagine più dolorose della storia militare italiana del dopoguerra. Erano le 10:40 del mattino, ora locale, quando un mezzo carico di esplosivo raggiunse la Base Maestrale, sede del contingente italiano. Pochi istanti dopo, una violentissima esplosione devastò la struttura, provocando il crollo di parte dell’edificio, incendi e numerose vittime. Il bilancio fu drammatico: 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili italiani persero la vita, insieme a nove cittadini iracheni. Numerose persone rimasero ferite. A distanza di 23 anni dalla strage di Nassiriya, il ricordo delle vittime continua a rappresentare un momento di riflessione sul sacrificio dei militari e dei civili impegnati nelle missioni internazionali, sul terrorismo e sulle difficoltà di costruire condizioni di pace e sicurezza nei territori segnati dalla guerra.

La guerra in Iraq del 2003 e la missione italiana Antica Babilonia

Per comprendere quanto accaduto a Nassiriya è necessario tornare al contesto internazionale del 2003. Nel marzo di quell’anno gli Stati Uniti, alla guida di una coalizione internazionale, avviarono l’invasione dell’Iraq, con l’obiettivo dichiarato di rovesciare il regime di Saddam Hussein e neutralizzare la minaccia rappresentata dalle presunte armi di distruzione di massa. Le armi di distruzione di massa che erano state indicate tra le principali motivazioni dell’intervento non furono successivamente rinvenute nelle forme e nelle quantità sostenute prima dell’invasione. Il conflitto aprì una fase di profonda instabilità politica, militare e sociale, aggravata dall’insorgere di gruppi armati e organizzazioni terroristiche. L’Italia, allora guidata dal governo di Silvio Berlusconi, non partecipò direttamente all’invasione iniziale, ma decise di intervenire nella successiva fase di stabilizzazione e ricostruzione del Paese.

Il contingente italiano fu schierato nell’ambito dell’Operazione Antica Babilonia, avviata il 15 luglio 2003 nella regione meridionale irachena, sotto il controllo operativo della divisione multinazionale a guida britannica. La missione, che impegnava circa 2.700 militari italiani al momento dell’attentato, aveva come area di responsabilità la provincia di Dhi Qar, il cui capoluogo è Nassiriya. Tra i compiti assegnati al contingente figuravano il mantenimento di condizioni di sicurezza, il sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture, l’assistenza alla popolazione civile e il supporto alla riorganizzazione delle istituzioni e delle forze di sicurezza locali. La presenza italiana si inseriva tuttavia in un contesto estremamente complesso, nel quale la caduta del precedente regime aveva lasciato spazio a forti tensioni e a una crescente minaccia terroristica.

12 novembre 2003, ore 10:40: l’attentato alla Base Maestrale di Nassiriya

La mattina del 12 novembre 2003, la Base Maestrale, che ospitava personale dell’Unità multinazionale specializzata dei Carabinieri, divenne l’obiettivo di un attentato suicida. La struttura si trovava in un edificio precedentemente utilizzato come sede della Camera di commercio locale, nelle vicinanze del fiume Eufrate. Un mezzo carico di esplosivo si avvicinò all’ingresso della base. I militari italiani di guardia si accorsero della minaccia e reagirono aprendo il fuoco contro gli attentatori. Il carabiniere Andrea Filippa, impegnato nella vigilanza all’ingresso, tentò di fermare il mezzo insieme agli altri militari presenti. La loro reazione impedì che il veicolo raggiungesse una posizione ancora più interna alla struttura.La deflagrazione fu comunque devastante. L’esplosione investì l’edificio, provocandone il parziale crollo e causando incendi che coinvolsero anche mezzi militari e un deposito di munizioni. Le immagini diffuse nelle ore successive mostrarono una scena di distruzione: macerie, veicoli danneggiati, colonne di fumo e soccorritori impegnati nella ricerca delle persone rimaste sotto i resti della struttura. Il personale italiano e i soccorritori si mobilitarono per prestare assistenza ai feriti e recuperare le vittime. Le operazioni si svolsero in condizioni particolarmente difficili, tra edifici lesionati, incendi e il rischio di ulteriori pericoli. In pochi istanti, Nassiriya divenne il luogo del più grave attentato contro il contingente militare italiano all’estero dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Le 28 vittime della strage di Nassiriya: 19 italiani e 9 iracheni

Il bilancio definitivo dell’attentato fu di 28 morti. Tra loro, 19 cittadini italiani, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, all’Esercito e al personale civile impegnato in Iraq. Persero la vita anche 9 cittadini iracheni, tra collaboratori del contingente italiano e persone che si trovavano nei pressi della base al momento dell’esplosione. Un aspetto fondamentale della memoria di Nassiriya riguarda proprio la necessità di ricordare tutte le vittime, italiane e irachene, colpite dallo stesso attentato. Il sacrificio dei militari italiani assunse un significato particolarmente forte per l’opinione pubblica nazionale, ma la tragedia coinvolse anche la popolazione civile irachena, già duramente provata dalle conseguenze della guerra.

I 12 Carabinieri morti nella strage di Nassiriya: tutti i nomi

Tra le vittime italiane figuravano 12 appartenenti all’Arma dei Carabinieri, impegnati nella missione internazionale di stabilizzazione. I loro nomi sono Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Orazio Maiorana, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi e Alfonso Trincone. Dodici uomini con esperienze personali e professionali differenti, accomunati dall’appartenenza all’Arma e dall’impegno in una missione all’estero. Tra loro vi era Andrea Filippa, che si trovava di guardia all’ingresso della base al momento dell’attacco e la cui reazione armata contro gli attentatori viene ricordata nelle ricostruzioni ufficiali dell’accaduto. La morte dei dodici Carabinieri rappresentò una perdita gravissima per l’Arma, che continua a custodirne il ricordo attraverso cerimonie, monumenti e iniziative commemorative.

I cinque militari dell’Esercito Italiano caduti a Nassiriya

Insieme ai Carabinieri morirono anche cinque militari dell’Esercito Italiano, presenti nella struttura per ragioni di servizio. Erano Massimo Ficuciello, Silvio Olla, Emanuele Ferraro, Alessandro Carrisi e Pietro Petrucci. I cinque militari erano impegnati nelle attività connesse alla presenza del contingente italiano in Iraq. La loro morte si aggiunse a quella dei Carabinieri e dei due civili, portando a diciannove il numero complessivo dei cittadini italiani uccisi. Anche i loro nomi sono oggi parte della memoria istituzionale della Repubblica e vengono ricordati in occasione delle commemorazioni dedicate ai caduti nelle missioni internazionali.

Stefano Rolla e Marco Beci, i due civili italiani uccisi nell’attentato

La strage non colpì soltanto il personale militare. Nell’attentato persero la vita anche due civili italiani: Stefano Rolla e Marco Beci. Stefano Rolla era un regista impegnato in Iraq per un progetto audiovisivo legato alla ricostruzione del Paese. La sua presenza a Nassiriya era collegata a un sopralluogo per le riprese. Marco Beci operava invece nell’ambito della cooperazione italiana, impegnata nelle attività di sostegno alla popolazione e alla ricostruzione. La loro morte ricordò all’Italia che nelle missioni internazionali non erano coinvolti soltanto i militari, ma anche professionisti e operatori civili impegnati in attività di documentazione, cooperazione e assistenza.

Il dolore dell’Italia: i funerali di Stato e la commozione nazionale

La notizia dell’attentato raggiunse rapidamente l’Italia, provocando un’ondata di dolore e commozione. Le immagini della base distrutta e le notizie che giungevano dall’Iraq portarono la tragedia nelle case degli italiani, mentre venivano progressivamente comunicati i nomi delle vittime. Il rientro delle salme rappresentò uno dei momenti più intensi di quei giorni. La camera ardente fu allestita al Vittoriano, a Roma, dove numerosi cittadini si recarono per rendere omaggio ai caduti. I funerali di Stato si svolsero il 18 novembre 2003 nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, a Roma, alla presenza delle massime autorità della Repubblica e dei familiari delle vittime. La cerimonia fu officiata dal cardinale Camillo Ruini e accompagnata da una partecipazione popolare che testimoniò quanto profondamente l’attentato avesse colpito il Paese. Le bare avvolte nel Tricolore, il silenzio dei presenti e il dolore delle famiglie divennero immagini simbolo di una tragedia destinata a rimanere nella memoria nazionale.

Le indagini sulla strage di Nassiriya e i responsabili dell’attentato

Dopo l’attacco furono avviate indagini per individuare gli esecutori e i mandanti dell’attentato terroristico. Le ricostruzioni investigative ricondussero la responsabilità dell’operazione alla rete terroristica guidata da Abu Musab al-Zarqawi, attiva in Iraq in quegli anni e successivamente identificata con al-Qaeda in Iraq. Tra i responsabili individuati figurava anche Haraz Abdelaziz Mahmoud Saio, conosciuto come Abu Omar al-Kurdi, indicato dagli investigatori come uno degli organizzatori dell’attentato. Le indagini italiane ricostruirono le responsabilità dell’azione, ma il procedimento relativo agli esecutori e ai mandanti fu archiviato poiché i soggetti individuati erano nel frattempo deceduti. Accanto all’inchiesta sui terroristi, si sviluppò un distinto percorso giudiziario relativo alle misure di sicurezza predisposte a protezione della Base Maestrale. La questione riguardava l’adeguatezza delle protezioni e delle precauzioni adottate in un territorio nel quale il rischio di attentati era elevato. I procedimenti giudiziari affrontarono le eventuali responsabilità dei comandanti e dello Stato. Le vicende giudiziarie registrarono assoluzioni in sede penale e decisioni in sede civile in materia di risarcimenti ai familiari delle vittime.

La strage di Nassiriya e il dibattito sulla presenza italiana in Iraq

L’attentato del 12 novembre 2003 ebbe conseguenze anche sul dibattito politico nazionale. La partecipazione dell’Italia alla missione Antica Babilonia era già oggetto di discussione, nel contesto delle divisioni internazionali e interne provocate dalla guerra in Iraq. La strage rese ancora più urgente il confronto sulla sicurezza dei contingenti, sui rischi delle operazioni all’estero e sul significato della presenza militare italiana in un Paese attraversato da forti tensioni. Una parte delle forze politiche e dell’opinione pubblica sosteneva la necessità di riconsiderare l’impegno militare italiano, mentre altre posizioni ribadivano l’importanza di proseguire nelle attività di stabilizzazione e sostegno alla popolazione irachena. Il confronto coinvolse anche la natura delle missioni internazionali, il rapporto tra attività militare e cooperazione civile e la necessità di garantire adeguate condizioni di protezione al personale impiegato. La tragedia non determinò l’immediata conclusione della missione. L’Italia continuò a operare in Iraq negli anni successivi, rafforzando le misure di sicurezza e adeguando progressivamente il proprio dispositivo militare.

La missione Antica Babilonia proseguì fino al dicembre 2006

Nonostante il gravissimo attentato, l’Operazione Antica Babilonia proseguì per altri tre anni. Nel corso della missione, il contingente italiano partecipò ad attività di sicurezza, assistenza umanitaria, ricostruzione e sostegno alle istituzioni irachene. La presenza militare italiana fu progressivamente ridotta nel corso del 2006, fino alla conclusione dell’operazione, avvenuta il 1° dicembre 2006. Secondo i dati dell’Esercito Italiano, durante l’intera missione si avvicendarono complessivamente circa 30.000 militari italiani nella provincia di Dhi Qar. La conclusione dell’operazione segnò la fine di una fase importante dell’impegno italiano in Iraq, ma non cancellò il ricordo dei militari e dei civili che avevano perso la vita nel Paese.

Il 12 novembre è la Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace

La memoria della strage di Nassiriya ha assunto anche un preciso significato istituzionale. Con la legge 12 novembre 2009, n. 162, la Repubblica Italiana ha riconosciuto il 12 novembre come “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”. La ricorrenza non è dedicata esclusivamente alle vittime dell’attentato di Nassiriya, ma a tutti i militari e i civili italiani che hanno perso la vita nel corso delle missioni internazionali per la pace. La legge prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di organizzare cerimonie commemorative, incontri e iniziative di approfondimento, anche all’interno delle scuole. Il suo significato è quello di conservare la memoria del sacrificio dei caduti, promuovendo una riflessione sul valore della pace, della cooperazione tra i popoli e delle responsabilità connesse agli interventi internazionali. Il 12 novembre è riconosciuto come solennità civile, ma non comporta automaticamente la chiusura delle scuole o degli uffici pubblici.

Monumenti, commemorazioni e memoria dei caduti di Nassiriya

Nel corso degli anni, in numerose città italiane sono stati realizzati monumenti, lapidi, piazze e intitolazioni in ricordo delle vittime dell’attentato. Le commemorazioni coinvolgono le Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri, le istituzioni civili, le associazioni e le comunità locali. Un ruolo particolarmente importante è svolto dalle famiglie dei caduti, che continuano a rappresentare il legame più diretto tra la memoria pubblica della strage e le storie personali delle persone uccise. Dietro i nomi incisi sulle lapidi ci sono infatti esistenze interrotte, rapporti familiari, affetti e progetti che l’attentato del 12 novembre 2003 ha spezzato. Il ricordo di Nassiriya assume un significato che va oltre la dimensione militare, richiamando anche il valore della vita umana e le conseguenze che la violenza terroristica produce sulle famiglie e sulle comunità.

Strage di Nassiriya, 23 anni dopo il ricordo di una tragedia che ha segnato l’Italia

A 23 anni dall’attentato di Nassiriya, il 12 novembre continua a essere una giornata di memoria e raccoglimento per l’Italia. Il ricordo dei 19 italiani e dei 9 iracheni uccisi nella devastante esplosione del 2003 si accompagna alla riflessione sulle difficoltà delle missioni internazionali e sulla necessità di tutelare il personale militare e civile impegnato nei territori di crisi. La storia di Nassiriya è anche quella di un Paese che si fermò davanti alla perdita di diciannove suoi cittadini, riconoscendo nel loro sacrificio una tragedia nazionale. Il tempo trascorso non ha cancellato il significato di quella giornata. Le commemorazioni, i monumenti e le iniziative dedicate ai caduti contribuiscono a tramandare alle nuove generazioni la memoria dell’attentato e delle persone che persero la vita. Il 12 novembre 2003 resta una delle date più dolorose della storia italiana contemporanea. Ricordare Nassiriya significa rendere omaggio alle vittime, ma anche riflettere sul costo umano dei conflitti, sulla fragilità della sicurezza e sull’importanza della pace.